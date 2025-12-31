FacebookTwitterYoutubeInstagram
CBSE ने क्यों कैंसिल की 10वी-12वीं बोर्ड की 3 मार्च को होने वाली परीक्षा? जानें कब होगा एग्जाम

सोहा अली खान ने दिया न्यू ईयर को तोहफा, शेयर की अपनी सीक्रेट जूस की रेसिपी.. आप भी करें नोट

विराट-रोहित के टेस्ट संन्यास को लेकर पूर्व दिग्गज ने किया बड़ा दावा, कह डाली बड़ी बात

दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल

Womens T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर ये भारतीय खिलाड़ी का नाम

दुनिया का वो देश जहां एशिया-यूरोप मिलकर बनाते हैं 'धरती का चौराहा', यहां है इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम

Photos
टेक-ऑटो

टेक-ऑटो

दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल

अगर आप नए स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए नए साल का आगाज दमदार फोन्स के साथ होने वाला है. 2026 जनवरी में कई मोबाइल लॉन्च होने वाले है, जिसका कैमरे से लेकर दमदार फीचर्स से लैस है.

मोहम्मद साबिर | Dec 31, 2025, 11:12 AM IST

1.Realme 16 Pro

Realme 16 Pro
1

2026 जनवरी के पहले हफ्ते में रियलमी सीरीज लॉन्च करने वाला है. जनवरी के पहले हफ्ते में Realme 16 Pro और Realme 16 Pro प्लस जैसे फोन लॉन्च होंगे, जिसका कैमरा 200 मेगापिक्सल है. 16 Pro+ को Snapdragon 7 Gen 4 का प्रोसेसर है. हालांकि प्लस फोन का प्राइज 40 हजार रुपये तक जा सकता है. 
 

2.Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G
2

शाओमी का सब-ब्रांड रेडमी भी 6 जनवरी को अपना नया मॉडल लांन्च करने वाला है. हालांकि स्मार्टफोन के प्राइज की जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन अनुमानित ये फोन 20 से 25 हजार तक हो सकता है. 
 

3.Oppo Reno 15 Series

Oppo Reno 15 Series
3

2026 जनवरी के पहले हफ्ते में ओप्पो भी अपनी सीरीज लॉन्च करने जा रहा है. Oppo Reno 15, Oppo Reno 15 प्रो, Oppo Reno 15 प्रो मिनी जैसे फोन हैं. इस फोन में भी दमदार कैमरा और शानदार फीचर्स दिए गए हैं. 
 

4.Poco M8

Poco M8
4

बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन में पोको भी नई सीरीज लॉन्च करने वाला है. Poco M8 स्मार्ट फोन लॉन्च होगा, जिसके पास दमदार कैमरा और शानदार फीचर्स हैं. ये फोन स्नैपड्रगन 6 गेन 3 प्रोसेसर के साथ आएगा. 
 

5.Samsung Galaxy Z Trifold

Samsung Galaxy Z Trifold
5

सैमसंग ने फोल्ड फोन पहले ही लॉन्च कर दिए थे. लेकिन 2026 में सैमसन और अपग्रेड के साथ मार्केट में उतरने वाला है. 2026 जनवरी में Samsung Galaxy Z Trifold लॉन्च हो सकता है. ये फोन 200MP + 12MP + 10MP ट्रिपल रियर और 10MP सेल्फी कैमरे के साथ है और इसकी बैटरी 5600mAh है. हालांकि इस फोन में Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया गया है. इस फोन की कीमत की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. 
 

