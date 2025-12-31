दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल

फरीदाबादः चलती कार में महिला से गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया | यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, आजमगढ़ में 10 हजार के इनामी का एनकाउंटर, फिरोजाबाद और गाजियाबाद में मुठभेड़ | यूपी के अमरोहा में बुर्के का मजाक, स्कूल में बुर्के में आपत्तिजनक डांस, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, मुस्लिम समुदाय की एक्शन की मांग | चमोली के पास सुरंग में 2 ट्रेनें टकराई, दोनों ट्रेनों में 100 से ज्यादा लोग सवार थे, 60 से ज्यादा घायल
टेक-ऑटो
मोहम्मद साबिर | Dec 31, 2025, 11:12 AM IST
1.Realme 16 Pro
2026 जनवरी के पहले हफ्ते में रियलमी सीरीज लॉन्च करने वाला है. जनवरी के पहले हफ्ते में Realme 16 Pro और Realme 16 Pro प्लस जैसे फोन लॉन्च होंगे, जिसका कैमरा 200 मेगापिक्सल है. 16 Pro+ को Snapdragon 7 Gen 4 का प्रोसेसर है. हालांकि प्लस फोन का प्राइज 40 हजार रुपये तक जा सकता है.
2.Redmi Note 15 5G
शाओमी का सब-ब्रांड रेडमी भी 6 जनवरी को अपना नया मॉडल लांन्च करने वाला है. हालांकि स्मार्टफोन के प्राइज की जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन अनुमानित ये फोन 20 से 25 हजार तक हो सकता है.
3.Oppo Reno 15 Series
2026 जनवरी के पहले हफ्ते में ओप्पो भी अपनी सीरीज लॉन्च करने जा रहा है. Oppo Reno 15, Oppo Reno 15 प्रो, Oppo Reno 15 प्रो मिनी जैसे फोन हैं. इस फोन में भी दमदार कैमरा और शानदार फीचर्स दिए गए हैं.
4.Poco M8
बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन में पोको भी नई सीरीज लॉन्च करने वाला है. Poco M8 स्मार्ट फोन लॉन्च होगा, जिसके पास दमदार कैमरा और शानदार फीचर्स हैं. ये फोन स्नैपड्रगन 6 गेन 3 प्रोसेसर के साथ आएगा.
5.Samsung Galaxy Z Trifold
सैमसंग ने फोल्ड फोन पहले ही लॉन्च कर दिए थे. लेकिन 2026 में सैमसन और अपग्रेड के साथ मार्केट में उतरने वाला है. 2026 जनवरी में Samsung Galaxy Z Trifold लॉन्च हो सकता है. ये फोन 200MP + 12MP + 10MP ट्रिपल रियर और 10MP सेल्फी कैमरे के साथ है और इसकी बैटरी 5600mAh है. हालांकि इस फोन में Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया गया है. इस फोन की कीमत की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.