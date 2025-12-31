दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल

5 . Samsung Galaxy Z Trifold

सैमसंग ने फोल्ड फोन पहले ही लॉन्च कर दिए थे. लेकिन 2026 में सैमसन और अपग्रेड के साथ मार्केट में उतरने वाला है. 2026 जनवरी में Samsung Galaxy Z Trifold लॉन्च हो सकता है. ये फोन 200MP + 12MP + 10MP ट्रिपल रियर और 10MP सेल्फी कैमरे के साथ है और इसकी बैटरी 5600mAh है. हालांकि इस फोन में Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया गया है. इस फोन की कीमत की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है.

