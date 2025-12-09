FacebookTwitterYoutubeInstagram
Green Tea Side Effects: ग्रीन टी पीने वाले भूलकर भी न करें गलतियां, पेट दर्द से लेकर हो सकती हैं ये बीमारियां

किस दिन है सफला एकादशी व्रत, जानें इसका महत्व से लेकर पूजा विधि और महत्व

PAPARAZZI पर फायर हुए हार्दिक पंड्या, Girl Friend की ले रहे थे गलत एंगल से फोटो, कही ये बात

Tongue Color: जीभ के रंग से मिलते हैं बुखार से कैंसर तक के संकेत, कौन से कलर माना जाता है सबसे खतरनाक?

IND vs SA T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कहां पर है विराट-रोहित का नाम

टेक-ऑटो

Oppo-Vivo को टक्कर देने आ गया POCO का सबसे सस्ता 5G फोन, रिवर्स चार्जिंग के साथ धांसू ये फीचर्स, इतनी है कीमत

Poco C85 5G Launched: Xiaomi की सब ब्रांड पोको ने अपनी C सीरीज के नए फोन Poco C85 5G को भारत में लॉन्च कर दिया है. जानिए इसकी फीचर्स, कीमत और सेल कब से शुरू होगी?

रईश खान | Dec 09, 2025, 05:11 PM IST

1.Poco C85 5G भारत में लॉन्च

Poco C85 5G भारत में लॉन्च
1

चीनी कंपनी शाओमी (Xiaomi) की सब-ब्रांड POCO ने भारत में नया स्मार्टफोन Poco C85 5G लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने C सीरीज के इस नए फोन को एचडी प्लस रिजॉल्यूशन डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और दमदार बैटरी के साथ उतारा है.

2.Poco C85 5G के स्पेसिफिकेशन्स

Poco C85 5G के स्पेसिफिकेशन्स
2

Poco C85 5G में 6.9 इंच का डिस्प्ले दिया गया है. जिसका आस्पेक्ट रेश्यो 20:9 का है. प्रोसेस की बात करें तो Octa Core MediaTek Dimensity 6300 6nm चिपसेट और Arm Mali-G57 MC2 GPU के साथ आती है.

3.Poco C85 5G कैमरा

Poco C85 5G कैमरा
3

पोको सी85 5जी डुअल कैमरा दिया गया है. इसमें प्राइमरी कैमरा 50PM, जो f/1.8 Aperture के साथ वर्क करेगा. इसके अलावा 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है. कैमरे के मामले में इसकी तुलना वीवो और ओप्पो से की जा रही है.

4.Poco C85 5G बैटरी

Poco C85 5G बैटरी
4

Poco C85 5G में 6000mAh की दमदार बैंटरी दी गई है, जो 33W के फास्ट चार्जिंग के आएगी. इसके अलावा 10W का रिवर्स चार्जिंग फीचर दिया गया है.

5.4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट

4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट
5

कंपनी ने डिवाइस में 2 साल तक मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट और चार साल के लिए सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है. फोन में IP64 डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस रेटिंग भी दी गई है.

6.Poco C85 5G Price

Poco C85 5G Price
6

कंपनी ने Poco C85 5G के 4GB + 128 GB स्टोरेज मॉडल की शुरुआती कीमत 11,999 रुपये रखी है. वहीं, 6GB + 128 GB स्टोरेज में 12,999 रुपये में मिलेगा. टॉप एंड वेरिएंट की कीमत 14,499 रुपये है. इसके अलावा आपको HDFC Bank, ICICI Bank और SBI क्रेडिट कार्ड से 1000 रुपये तक का डिस्काउंट लिया जा सकता है.

7.3 कलर में होगा उपलब्ध

3 कलर में होगा उपलब्ध
7

Poco के इस हैंडसेट की ब्रिक्री 16 दिसंबर से फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी. Poco C85 5G तीन कलर में उपलब्ध होगा. इनमें मिस्टिक पर्पल, स्प्रिंग ग्रीन और पावर ब्लैक कलर.

