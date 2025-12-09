Oppo-Vivo को टक्कर देने आ गया POCO का सबसे सस्ता 5G फोन, रिवर्स चार्जिंग के साथ धांसू ये फीचर्स, इतनी है कीमत

6 . Poco C85 5G Price

कंपनी ने Poco C85 5G के 4GB + 128 GB स्टोरेज मॉडल की शुरुआती कीमत 11,999 रुपये रखी है. वहीं, 6GB + 128 GB स्टोरेज में 12,999 रुपये में मिलेगा. टॉप एंड वेरिएंट की कीमत 14,499 रुपये है. इसके अलावा आपको HDFC Bank, ICICI Bank और SBI क्रेडिट कार्ड से 1000 रुपये तक का डिस्काउंट लिया जा सकता है.