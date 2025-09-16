PM Narendra Modi Phone: हैकर्स भी नहीं हैक कर सकते PM मोदी का फोन, इन स्पेशल फीचर्स से है लैस!

PM Modi 75th Birthday: 11 साल से प्रधानमंत्री फिर भी ना घर, ना कार, सिर्फ कैश, जानिए कितनी है मोदी की संपत्ति
टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Sep 16, 2025, 08:34 PM IST
1.PM मोदी का स्पेशल फीचर्स वाला फोन
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत के लिए सैटेलाइट या RAX (रेस्ट्रिक्टेड एरिया एक्सचेंज) फोन का इस्तेमाल करते हैं. इस फोन को ट्रेस या फिर हैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह फोन मिलिट्री फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह फोन तैयार किया गया है.
2.इन स्पेशल फीचर्स से है लैस
बता दें कि यह एक एंड्रॉयड फोन है. हालांकि इसमें एक विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कई सुरक्षा फीचर्स शामिल हैं. सुरक्षा और साइबर हमलों से बचाव के लिए इस फोन में इन-बिल्ट सिक्योरिटी चिप भी लगी हुई है. NTRO और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (DEITY) जैसी एजेंसियां इस फोन की सिक्योरिटी को लेकर लगातार निगरानी में मुस्तैद रहती हैं.
3.इन फोन का इस्तेमाल करते हुए दिखे मोदी
रिपोर्ट्स में हमेशा अलग-अलग बातें सामने आती रहती हैं. ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि PM मोदी वास्तव में कौन-सा फोन इस्तेमाल करते हैं. विदेश यात्राओं और कई अन्य अवसरों पर पीएम मोदी को iPhone का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है. 2018 में पीएम मोदी को चीन और दुबई की आधिकारिक यात्रा क दौरान iPhone 6 का इस्तेमाल करते हुए देखा गया था.
4.जब PM मोदी के हाथ में दिखा iPhone 14-15 Pro Max
इसके अलावा पिछले साल के आखिरी महीनों में दुबई में क्लाइमेट चेंज पर आयोजित ग्लोबल लीडर्स के COP28 सम्मेलन में PM मोदी के हाथ में iPhone 14 या 15 Pro Max दिखा. कयास लगाए गए कि सिल्वर सफेद रंग का यह फोन iPhone 15 Pro Max हो सकता है. 14 और आईफोन 15 के बीच थोड़ा भ्रम है, क्योंकि दोनों फोन लुक वाइज एक जैसे दिखते हैं.
5.Apple फोन की सिक्योरिटी
Apple फोन सिक्योरिटी के मामले में तगड़े होते हैं, जिन्हें हैक या ट्रेस कर पाना मुश्किल है. शायद यही वजह है कि PM मोदी इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, यह कहना मुश्किल है कि PM मोदी वास्तव में किस फोन इस्तेमाल करते हैं.