PM Narendra Modi Phone: हैकर्स भी नहीं हैक कर सकते PM मोदी का फोन, इन स्पेशल फीचर्स से है लैस!

4 . जब PM मोदी के हाथ में दिखा iPhone 14-15 Pro Max

इसके अलावा पिछले साल के आखिरी महीनों में दुबई में क्लाइमेट चेंज पर आयोजित ग्लोबल लीडर्स के COP28 सम्मेलन में PM मोदी के हाथ में iPhone 14 या 15 Pro Max दिखा. कयास लगाए गए कि सिल्वर सफेद रंग का यह फोन iPhone 15 Pro Max हो सकता है. 14 और आईफोन 15 के बीच थोड़ा भ्रम है, क्योंकि दोनों फोन लुक वाइज एक जैसे दिखते हैं.