FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'वीरू' का हाल जानने खुद गाड़ी चलाकर पहुंचे 'जय', अमिताभ का ये अंदाज देख फैंस हुए हैरान, VIDEO

'वीरू' का हाल जानने खुद गाड़ी चलाकर पहुंचे 'जय', अमिताभ का ये अंदाज देख फैंस हुए हैरान, VIDEO

दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, i20 के अलावा लाल रंग की Ford EcoSport का हुआ इस्तेमाल, 5 टीमें तलाश में जुटीं

दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, i20 के अलावा लाल रंग की Ford EcoSport का हुआ इस्तेमाल, 5 टीमें तलाश में जुटीं

लखनऊ पहुंची Hockey World Cup Trophy, सीएम योगी ने इस तरह किया स्वागत; जानिए क्या बोले यूपी के मुख्यमंत्री?

लखनऊ पहुंची Hockey World Cup Trophy, सीएम योगी ने इस तरह किया स्वागत; जानिए क्या बोले यूपी के मुख्यमंत्री?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, फिर बना डाली 9000 करोड़ की कंपनी

लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, फिर बना डाली 9000 करोड़ की कंपनी

Petrol Hack: बाइक में पेट्रोल भराते वक्त करें ये एक काम, कभी घपला नहीं कर पाएगा पंप वाला 

Petrol Hack: बाइक में पेट्रोल भराते वक्त करें ये एक काम, कभी घपला नहीं कर पाएगा पंप वाला

LPG और CNG में क्या अंतर होता है? जानें पर्यावरण के लिए दोनों में से कौन है बेहतर

LPG और CNG में क्या अंतर होता है? जानें पर्यावरण के लिए दोनों में से कौन है बेहतर

HomePhotos

टेक-ऑटो

Petrol Hack: बाइक में पेट्रोल भराते वक्त करें ये एक काम, कभी घपला नहीं कर पाएगा पंप वाला 

Petrol Pump Hack: अक्सर कई लोगों को इस बात की शिकायत रहती है कि पेट्रोल पंप पर उनके साथ पेट्रोल को लेकर धोखाधड़ी हुई है. पेट्रोल पंप के कर्मचारी अक्सर हेरफेर कर लेते हैं. ऐसे में अगर आप बाइक में पेट्रोल भराते वक्त ये एक काम कर लेंगे तो पंप वाले कभी घपला नहीं कर पाएंगे...

Abhay Sharma | Nov 12, 2025, 05:04 PM IST

1.पहली बात - पंप मशीन में देखें डेंसिटी

पहली बात - पंप मशीन में देखें डेंसिटी
1

कभी भी पेट्रोल पंप पर डीजल या पेट्रोल भराते समय मशीन में सिर्फ मीटर 0 ही नहीं, डेंसिटी भी चेक करना जरूरी है. बता दें कि पेट्रोल की डेंसिटी लगभग 720 से 775 kg/m³ होती है और डीजल की डेंसिटी लगभग 820–860 kg/m³ होती है. 

Advertisement

2.क्या होती है डेंसिटी? 

क्या होती है डेंसिटी? 
2

दरअसल, मशीन में दिख रहा डेंसिटी यह बताता है कि पेट्रोल या डीजल कितना प्योर है, उसकी क्वालिटी कैसी है या तेल में कोई मिलावट तो नहीं है.. डेंसिटी का मतलब यहां किसी तरल का भार (weight) उसकी मात्रा (volume) के हिसाब से है.

3. दूसरी बात- 0 ही नहीं, ये भी करें चेक

 दूसरी बात- 0 ही नहीं, ये भी करें चेक
3

0 हर कोई देखता है. लेकिन, 0 के साथ आपको यह भी देखना है कि इसके आगे का नंबर 5 से कम हो. जैसे 0.04, 0.03, 0.02. क्योंकि कई बार मीटर 0 से सीधा जंप कर 10 से 15 पर चला जाता है. यह मशीन में की गई छेड़छाड़ का संकेत हो सकता है.

4.पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी हो तो क्या करें? 

पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी हो तो क्या करें? 
4

पेट्रोल पंप पर आपके साथ ऐसी घटना होती है तो टोल फ्री नंबर पर कॉल करके उस पेट्रोल पंप की शिकायत कर सकते हैं. शिकायत के लिए इन नंबर पर कॉल करें. आगे देखें लिस्ट... 

TRENDING NOW

5.टोल फ्री नंबर  

टोल फ्री नंबर  
5

Indian Petroleum Petrol Pump - 1800-22-4344. HP Petrol Pump के लिए - 1800-2333-555 पर, Indian Oil Corporation के पेट्रोल पंप की शिकायत के लिए 1800 2333 555 पर कॉल कर सकते हैं.
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
'वीरू' का हाल जानने खुद गाड़ी चलाकर पहुंचे 'जय', अमिताभ का ये अंदाज देख फैंस हुए हैरान, VIDEO
'वीरू' का हाल जानने खुद गाड़ी चलाकर पहुंचे 'जय', अमिताभ का ये अंदाज देख फैंस हुए हैरान, VIDEO
दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, i20 के अलावा लाल रंग की Ford EcoSport का हुआ इस्तेमाल, 5 टीमें तलाश में जुटीं
दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा, i20 के अलावा लाल रंग की Ford EcoSport का हुआ इस्तेमाल, 5 टीमें तलाश में जुटीं
लखनऊ पहुंची Hockey World Cup Trophy, सीएम योगी ने इस तरह किया स्वागत; जानिए क्या बोले यूपी के मुख्यमंत्री?
लखनऊ पहुंची Hockey World Cup Trophy, सीएम योगी ने इस तरह किया स्वागत; जानिए क्या बोले यूपी के मुख्यमंत्री?
एग्जिट पोल पर तेजस्वी यादव का पहला रिएक्शन, कहा- धर्मेंद्र को झूठी खबर फैलाने वालों पर भरोषा नहीं
एग्जिट पोल पर तेजस्वी यादव का पहला रिएक्शन, कहा- धर्मेंद्र को झूठी खबर फैलाने वालों पर भरोषा नहीं
दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार शाहीन के Ex पति का दावा, हमारा हो चुका है तलाक, बच्चों तक से नहीं रखती कोई नाता
दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार शाहीन के एक्स पति का दावा, हमारा हो चुका है तलाक, बच्चों तक से नहीं रखती कोई नाता
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, फिर बना डाली 9000 करोड़ की कंपनी
लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, फिर बना डाली 9000 करोड़ की कंपनी
Petrol Hack: बाइक में पेट्रोल भराते वक्त करें ये एक काम, कभी घपला नहीं कर पाएगा पंप वाला 
Petrol Hack: बाइक में पेट्रोल भराते वक्त करें ये एक काम, कभी घपला नहीं कर पाएगा पंप वाला
LPG और CNG में क्या अंतर होता है? जानें पर्यावरण के लिए दोनों में से कौन है बेहतर
LPG और CNG में क्या अंतर होता है? जानें पर्यावरण के लिए दोनों में से कौन है बेहतर
IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट से पहले पसीना बहाते नजर आए है खिलाड़ी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल
IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट से पहले पसीना बहाते नजर आए है खिलाड़ी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल
दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा गंजे लोग, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत-पाकिस्तान
दुनिया के वो 5 देश जहां हैं सबसे ज्यादा गंजे लोग, जानें किस नंबर पर आते हैं भारत-पाकिस्तान
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE