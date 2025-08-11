भारत में लॉन्च हुआ Oppo का घांसू फोन, कैमरा 50MP, बैटरी 7000mAh और कीमत सुनकर तुरंत खरीदने की होगा इच्छा

4 . भारत में क्या है इस मोबाइल की कीमत?

Oppo K13 Turbo के 8GB+128GB का फोन का प्राइज 27,999 रुपये है. हालांकि 8GB+256GB वाला फोन 29,999 रुपये का है. वहीं Oppo K13 Turbo Pro की बात करें, तो ये फोन 8GB + 256GB के साथ ये फोन मार्केट 37,999 रुपये का उपलब्ध है. लेकिन अगर आप 12GB + 256GB का फोन लेते हैं, तो इसकी कीमत 39,999 रुपये का है. हालांकि इसपर सेल में डिस्काउंट भी मिल रहा है.

