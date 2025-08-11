Twitter
भारत में लॉन्च हुआ Oppo का घांसू फोन, कैमरा 50MP, बैटरी 7000mAh और कीमत सुनकर तुरंत खरीदने की होगा इच्छा

Oppo ने अपना नया फोन Oppo K13 Turbo सीरीज भारत में लॉन्च कर दी है. Oppo K13 Turbo और Oppo K13 Turbo PRO दोनों ही मॉडल लॉन्च हो चुके हैं. आपको यहां इसके फीचर्स और प्राइज की पूरी जानकारी मिलेगी.

मोहम्मद साबिर | Aug 11, 2025, 08:35 PM IST

1.कब हुआ Oppo का नया फोन लॉन्च?

कब हुआ Oppo का नया फोन लॉन्च?
1

Oppo ने Oppo K13 Turbo और Oppo K13 Turbo PRO को भारत में आज यानी सोमवार 11 अगस्त को लॉन्च कर दिया है. इस फोन को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन जोनों जगहों पर खरीद सकते हैं. 
 

2.50MP का है दमदार कैमरा

50MP का है दमदार कैमरा
2

Oppo K13 Turbo और Oppo K13 Turbo PRO दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जबकि इसके साथ 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा भी है. इतना ही नहीं इस फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है, जिससे आप अपनी सुंदर और क्लियर तस्वीरें ले सकते हैं. 
 

3.कितनी है Oppo के इस फोन की बैटरी?

कितनी है Oppo के इस फोन की बैटरी?
3

Oppo K13 Turbo और Oppo K13 Turbo PRO में दमदार कैमरा ही नहीं इसमें धांसू बैटरी भी है. इन दोनों फोन में 7,000mAh की बैटरी दी गई है, जिससे आप इसे ज्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं 80W की फास्ट चार्जिंग भी है. 
 

4.भारत में क्या है इस मोबाइल की कीमत?

भारत में क्या है इस मोबाइल की कीमत?
4

Oppo K13 Turbo के 8GB+128GB का फोन का प्राइज 27,999 रुपये है. हालांकि 8GB+256GB वाला फोन 29,999 रुपये का है. वहीं Oppo K13 Turbo Pro की बात करें, तो ये फोन 8GB + 256GB के साथ ये फोन मार्केट 37,999 रुपये का उपलब्ध है. लेकिन अगर आप  12GB + 256GB का फोन लेते हैं, तो इसकी कीमत 39,999 रुपये का है. हालांकि इसपर सेल में डिस्काउंट भी मिल रहा है. 
 

5.सेल में मिगेला बंपर डिस्काउंट

सेल में मिगेला बंपर डिस्काउंट
5

अगर आप Oppo K13 Turbo या Oppo K13 Turbo PRO फोन लेना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेस्ट है. क्योंकि अभी इन दोनों फोन पर स्पेशल सेल भी लगी हुई है. Oppo K13 Turbo का फोल सेल में 3 हजार रुपये की छूट है. जबकि Oppo K13 Turbo PRO  पर सेल में 3 से 4 हजार रुपये की छूट है. 
 

