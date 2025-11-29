भारत में लॉन्च हुआ Oppo Find X9 का ये नया वेरिएंट, साथ मिलेगा गिफ्ट बॉक्स, जानें कब लगेगी सेल

5 . साथ में फ्री मिलेगा गिफ्ट बॉक्स

5

खास बात यह है कि इसके साथ कंपनी ग्राहकों को 5,198 रुपये कीमत का ब्लैक गोल्ड गिफ्ट बॉक्स दे रही है, इस गिफ्ट बॉक्स में OPPO Enco Buds 3 Pro+ और एक प्रीमियम फोन केस शामिल होगा. इसकी सेल 8 दिसंबर से ओप्पो इंडिया वेबसाइट, फ्लिपकार्ट और ऑथराइज्ड रिटेल पार्टनर के जरिए शुरू होगी..