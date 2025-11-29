भारत में लॉन्च हुआ Oppo Find X9 का ये नया वेरिएंट, साथ मिलेगा गिफ्ट बॉक्स, जानें कब लगेगी सेल

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Nov 29, 2025, 07:50 PM IST
1.इतनी है कीमत
कीमत की बात करें तो वेलवेट रेड एडिशन सिंगल 12GB + 256GB कॉन्फिगरेशन में 74,999 रुपये में उपलब्ध होगा, इसके अलावा बैंक ऑफर के साथ इस फोन की कीमत 67,499 रुपये तक कम हो सकती है.
2.क्या है इस फोन की खासियत
बता दें कि स्टैंडर्ड ओप्पो फाइंड X9 में 6.59-इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट और 460 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी और 3600 निट्स तक पीक ब्राइटनेस होगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन भी मिलेगा.
3.दमदार बैटरी
इसके अलावा ओप्पो फाइंड X9 में 7025mAh की बैटरी है, जिसमें 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग, 50W एयरवूक वायरलेस चार्जिंग के साथ 10W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है.
4.जबरदस्त कैमरा
ओप्पो फाइंड X9 में Hasselblad द्वारा ट्यून्ड रियर कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल (f/1.6) सोनी LYT-808 वाइड कैमरा, OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) अल्ट्रावाइड कैमरा और OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल (f/2.6) सोनी LYT-600 टेलीफोटो कैमरा मिलेगा, 2 मेगापिक्सेल का चौथा कैमरा है.
5.साथ में फ्री मिलेगा गिफ्ट बॉक्स
खास बात यह है कि इसके साथ कंपनी ग्राहकों को 5,198 रुपये कीमत का ब्लैक गोल्ड गिफ्ट बॉक्स दे रही है, इस गिफ्ट बॉक्स में OPPO Enco Buds 3 Pro+ और एक प्रीमियम फोन केस शामिल होगा. इसकी सेल 8 दिसंबर से ओप्पो इंडिया वेबसाइट, फ्लिपकार्ट और ऑथराइज्ड रिटेल पार्टनर के जरिए शुरू होगी..
6.सेल्फी के लिए
इसके अलावा सेल्फी के लिए, 32-मेगापिक्सेल का सोनी IMX615 कैमरा मिलेगा, बता दें कि कैमरा सिस्टम ओप्पो के नए Lumo इमेजिंग इंजन से चलता है, जो कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी का इस्तेमाल करता है.
