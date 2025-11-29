FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पाकिस्तान के इस्लामाबाद से बड़ी खबर! अज्ञात लोगों ने इमरान के घर में लगाई आग

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Rashifal 30 November 2025: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी शांति, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Lifestyle Diseases: हृदय रोग, थायराइड, हॉर्मोन और BP... कम उम्र में ही युवा क्यों हो रहे इन बीमारियों के शिकार?

हृदय रोग, थायराइड, हॉर्मोन और BP... कम उम्र में ही युवा क्यों हो रहे इन बीमारियों के शिकार?

IND vs SA Pitch Report: धोनी के गढ़ में किसका चलेगा जादू? पढ़ें भारत–साउथ अफ्रीका पहले वनडे की पिच रिपोर्ट

धोनी के गढ़ में किसका चलेगा जादू? पढ़ें भारत–साउथ अफ्रीका पहले वनडे की पिच रिपोर्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत में परमाणु हथियारों का नियंत्रण किसके पास होता है?

भारत में परमाणु हथियारों का नियंत्रण किसके पास होता है?

भारत में लॉन्च हुआ Oppo Find X9 का ये नया वेरिएंट, साथ मिलेगा गिफ्ट बॉक्स, जानें कब लगेगी सेल

भारत में लॉन्च हुआ Oppo Find X9 का ये नया वेरिएंट, साथ मिलेगा गिफ्ट बॉक्स, जानें कब लगेगी सेल

बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान

बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान

HomePhotos

टेक-ऑटो

भारत में लॉन्च हुआ Oppo Find X9 का ये नया वेरिएंट, साथ मिलेगा गिफ्ट बॉक्स, जानें कब लगेगी सेल

Oppo Find X9 New Velvet Red Colour Variant: ओप्पो ने भारत में OPPO Find X9 सीरीज 10 दिन पहले ही लॉन्च कर दी है, अब कंपनी ने इसका एक और  वेरिएंट नया एक्सक्लूसिव वेलवेट रेड कलर ऑप्शन लॉन्च कर दिया है. यह फोन अब कुल तीन कलर्स में उपलब्ध होगा...

Abhay Sharma | Nov 29, 2025, 07:50 PM IST

1.इतनी है कीमत

इतनी है कीमत
1

कीमत की बात करें तो वेलवेट रेड एडिशन सिंगल 12GB + 256GB कॉन्फिगरेशन में 74,999 रुपये में उपलब्ध होगा, इसके अलावा बैंक ऑफर के साथ इस फोन की कीमत 67,499 रुपये तक कम हो सकती है. 

Advertisement

2.क्या है इस फोन की खासियत

क्या है इस फोन की खासियत
2

बता दें कि स्टैंडर्ड ओप्पो फाइंड X9 में 6.59-इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जिसमें 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट और 460 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी और 3600 निट्स तक पीक ब्राइटनेस होगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन भी मिलेगा. 

3.दमदार बैटरी 

दमदार बैटरी 
3

इसके अलावा ओप्पो फाइंड X9 में 7025mAh की बैटरी है, जिसमें 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग,  50W एयरवूक वायरलेस चार्जिंग के साथ 10W रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है. 

4.जबरदस्त कैमरा

जबरदस्त कैमरा
4

ओप्पो फाइंड X9 में Hasselblad द्वारा ट्यून्ड रियर कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल (f/1.6) सोनी LYT-808 वाइड कैमरा, OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) अल्ट्रावाइड कैमरा और OIS के साथ 50-मेगापिक्सेल (f/2.6) सोनी LYT-600 टेलीफोटो कैमरा मिलेगा, 2 मेगापिक्सेल का चौथा कैमरा है. 

TRENDING NOW

5.साथ में फ्री मिलेगा गिफ्ट बॉक्स

साथ में फ्री मिलेगा गिफ्ट बॉक्स
5

खास बात यह है कि इसके साथ कंपनी ग्राहकों को 5,198 रुपये कीमत का ब्लैक गोल्ड गिफ्ट बॉक्स दे रही है, इस गिफ्ट बॉक्स में OPPO Enco Buds 3 Pro+ और एक प्रीमियम फोन केस शामिल होगा. इसकी सेल 8 दिसंबर से ओप्पो इंडिया वेबसाइट, फ्लिपकार्ट और ऑथराइज्ड रिटेल पार्टनर के जरिए शुरू होगी..

6.सेल्फी के लिए

सेल्फी के लिए
6

इसके अलावा सेल्फी के लिए, 32-मेगापिक्सेल का सोनी IMX615 कैमरा मिलेगा, बता दें कि कैमरा सिस्टम ओप्पो के नए Lumo इमेजिंग इंजन से चलता है, जो कम्प्यूटेशनल फोटोग्राफी का इस्तेमाल करता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत में परमाणु हथियारों का नियंत्रण किसके पास होता है?
भारत में परमाणु हथियारों का नियंत्रण किसके पास होता है?
भारत में लॉन्च हुआ Oppo Find X9 का ये नया वेरिएंट, साथ मिलेगा गिफ्ट बॉक्स, जानें कब लगेगी सेल
भारत में लॉन्च हुआ Oppo Find X9 का ये नया वेरिएंट, साथ मिलेगा गिफ्ट बॉक्स, जानें कब लगेगी सेल
बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान
बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान
बगैर एयर प्यूरीफायर, घर से कैसे निकालें डस्ट? जानिए Home Cleaning के सबसे आसान तरीके
बगैर एयर प्यूरीफायर, घर से कैसे निकालें डस्ट? जानिए Home Cleaning के सबसे आसान तरीके
ये हैं दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर
ये हैं दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 28 November 2025: मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मकर और कुंभ राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Panchak 2025: आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम  
आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
MORE
Advertisement