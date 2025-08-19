PM मोदी ने शुभांशु शुक्ला कौन सा होमवर्क दिया था? मुलाकात पर एस्ट्रोनॉट से लिया अपडेट
PCB ने जारी की नई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, बाबर-रिजवान का डिमोशन; ग्रेड-ए में कोई भी खिलाड़ी नहीं
Numerology: पढ़ाई-लिखाई में अव्वल होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में बन जाते हैं अमीर
कितने पढ़े-लिखे हैं B Sudershan Reddy जिन्हें इंडिया ब्लॉक ने बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार?
Jyotish Shastra: ये छोटे-छोटे दान भर देंगे आपकी खाली झोली, जीवन की परेशानियों के साथ दूर हो जाएगी गरीबी
Asia Cup 2025 के लिए BCCI ने किया टीम इंडिया का ऐलान, RCB के इस खिलाड़ी को मिला मौका; देखें पूरा स्क्वाड
आ गया ChatGPT का भी बाप, यूज करने के लिए करना होगा बस ये एक काम; यहां देखें पूरी डिटेल्स
बना दिया रिकॉर्ड! 4 दिन में बिक गए 5 लाख से ज्यादा FasTAG Annual Pass, NHAI ने दिया अपडेट
MDSU Result 2025: महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के BA पहले सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, mdsuexam.org पर ऐसे करें चेक
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग अथाह धन कमाते हैं लेकिन इस एक वजह से नहीं भोग पाते सुख
टेक-ऑटो
मोहम्मद साबिर | Aug 19, 2025, 01:31 PM IST
1.कंपनी ने क्या कहा?
कंपनी ने कहा, "ChatGPT GO के साथ हम इन क्षमताओं को और भी ज्यादा सुलभ बनाने और UPI के के जरिए भुगतान को और भी आसान बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हम काफी उत्साहित हैं. भारत में एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और भारतीय नागरिक इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. जो काफी अद्भुत है."
2.10 गुना ज्यादा मिलेगी स्पीड
चैटजीपीटी गो की सभी सुविधाएं जीपीटी-5 द्वारा चलाया हुआ हैं, जहां यूजर्स भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं. चैटजीपीटी गो मुफ्त योजना की तुलना में जीपीटी-5 के साथ दस गुना ज्यादा मैसेज लिमिट देता है. इसके अलावा इसमें पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स के लिए दोगुनी मेमोरी भी शामिल है.
3.भारत है चैटजीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा बाजार
कंपनी के मुताबिक, भारत चैटजीपीटी का दूसरे सबसे बाजार बन गया है. ये सबसे तेजी से बढ़ते हुए बाजारों में से एक है. भारत में इसका उपयोग काफी तेजी से बढ़ रहा है. भारत के नागरिक ज्यादा से ज्यादा चैटजीपीटी का उपयोग कर रहे हैं.
4.लेना होगा सब्सक्रिप्शन
अगर आपको 10 गुना ज्यादा स्पीड चाहिए और चैटजीपीटी गो चलाना है, तो आपको इसके लिए हर महानी भुगतान करना होगा. 'चैटजीपीटी गो' जीएसटी सहित 399 रुपए प्रति महीने का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसका भुगतान आप यूपीआई के जरिए भी कर सकते हैं. जीपीटी-5 सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध है. हालांकि प्लस सब्सक्राइबर्स को इसका ज्यादा इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा और प्रो सब्सक्राइबर्स को जीपीटी-5 प्रो का एक्सेस मिलता है.
5.चैटजीपीटी गो के हैं ये दो कमर्शियल प्लान
पेशेवरों और उद्यमों के लिए ओपनएआई ने प्लान तैयार किया है. जैसे स्केल, कस्टमाइजेशन और एडवांस्ड मॉडलों तक इसके एक्सेस की जरूरत होती है, जिसकी कीमत जीएसटी सहित 19,900 रुपए प्रति महीना है. इसके अलावा चैटजीपीटी प्लस के लिए 1999 रुपये महीने का भी प्लान है.