आ गया ChatGPT का भी बाप, यूज करने के लिए करना होगा बस ये एक काम; यहां देखें पूरी डिटेल्स

4 . लेना होगा सब्सक्रिप्शन

अगर आपको 10 गुना ज्यादा स्पीड चाहिए और चैटजीपीटी गो चलाना है, तो आपको इसके लिए हर महानी भुगतान करना होगा. 'चैटजीपीटी गो' जीएसटी सहित 399 रुपए प्रति महीने का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसका भुगतान आप यूपीआई के जरिए भी कर सकते हैं. जीपीटी-5 सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध है. हालांकि प्लस सब्सक्राइबर्स को इसका ज्यादा इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा और प्रो सब्सक्राइबर्स को जीपीटी-5 प्रो का एक्सेस मिलता है.

