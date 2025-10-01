FacebookTwitterYoutubeInstagram
टेक-ऑटो

दिमागी चाल से होता है ऑनलाइन फ्रॉड, समझदार लोग भी बन जाते हैं शिकार, जानें इससे बचने का तरीका

भारत में ऑनलाइन फ्रॉड लगातार बढ़ रहा है और इसका शिकार केवल अनजान लोग ही नहीं बल्कि पढ़े-लिखे और समझदार लोग भी हो रहे हैं. स्कैमर्स इंसान की भावनाओं और मनोविज्ञान के साथ खेलकर उसे फंसाते हैं. आइए जानते हैं कैसे ये जाल बुनते हैं और कैसे सतर्क रहना चाहिए. 

राजा राम | Oct 01, 2025, 01:55 PM IST

1.भारत में साइबर फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है

भारत में साइबर फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है
1

भारत में साइबर फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है और हर महीने हजारों लोग इसका शिकार हो रहे हैं. भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच लाखों लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्कैम में ठगे गए.

2.सिर्फ चार महीनों में 20,043 ट्रेडिंग स्कैम

सिर्फ चार महीनों में 20,043 ट्रेडिंग स्कैम
2

सिर्फ चार महीनों में 20,043 ट्रेडिंग स्कैम दर्ज किए गए, जिनमें करीब 14,204 करोड़ रुपये डूब गए. वहीं, 62,687 इन्वेस्टमेंट स्कैम से 2,225 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी हुई. 

3.जाल बुनकर लोगों को फंसा लेते हैं

जाल बुनकर लोगों को फंसा लेते हैं
3

ज्यादातर धोखाधड़ी फर्जी ट्रेडिंग साइट , लोन ऐप, गेमिंग ऐप और डेटिंग ऐप के जरिए की गई. स्कैमर्स इन प्लेटफॉर्म पर लालच और भरोसे का जाल बुनकर लोगों को फंसा लेते हैं.
 

4.डोनेशन के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं

डोनेशन के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं
4

धोखेबाज़ अक्सर खुद को CBI, NIA, RBI या ED जैसे बड़े संस्थानों का अधिकारी बताते हैं ताकि लोग आसानी से उन पर भरोसा कर लें. कभी फर्जी NGO बनाकर चैरिटी डोनेशन के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं. 
 

5.किसी न किसी कमजोरी को निशाना बनाता है

किसी न किसी कमजोरी को निशाना बनाता है
5

कई बार रोजगार का सपना दिखाकर लोगों को फंसाया जाता है. हर स्कैम इंसान की किसी न किसी कमजोरी को निशाना बनाता है. 
 

6.मनोवैज्ञानिक ट्रिक

मनोवैज्ञानिक ट्रिक
6

मनोवैज्ञानिक ट्रिक जैसे लिमिटेड टाइम ऑफर या "सिर्फ कुछ टिकट बचे हैं" लोगों को तुरंत निर्णय लेने पर मजबूर कर देते हैं. इस जल्दबाजी में वे ठगी का शिकार हो जाते हैं. 
 

7.खुद से तीन सवाल जरूर पूछें

खुद से तीन सवाल जरूर पूछें
7

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी कॉल या ऑफर पर संदेह हो तो खुद से तीन सवाल जरूर पूछें, असल फायदा किसे है? इसका मकसद क्या है? और क्या मुझे सोचने का समय दिया जा रहा है

