पाकिस्तान दुनिया में गिड़गिड़ाने लगा’, योगी बोले – ‘पाक खुद कह रहा है भारत हमें तबाह कर देगा’!

Haq Box Office Collection: ओपनिंग डे पर ही Haq का निकला दम? जानें कैसा मिला यामी गौतम-इमरान हाशमी की फिल्म को रिस्पॉन्स

सबूत हैं तो चुनाव आयोग में शिकायत करें, वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी को राजनाथ सिंह का करारा जवाब

IND vs AUS 5th T20: अभिषेक शर्मा ने बिस्ब्रेन में लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, दुनिया में ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज

IND vs AUS 5th T20: पहले रोक दिया गया मुकाबला, फिर शुरू हुई बारिश; जानें क्यों हुआ ऐसा?

OnePlus 13R अब तक की सबसे कम कीमत में लाएं घर, जानिए कितने रुपये करने होंगे खर्च

नोटबंदी के 9 साल पूरे! 1000 के नोट गुम, ₹2000 के आते ही गायब.. जानें पीएम मोदी से पहले कितनी बार हो चुकी है नोटबंदी?

टेक-ऑटो

OnePlus 13R अब तक की सबसे कम कीमत में लाएं घर, जानिए कितने रुपये करने होंगे खर्च

अगर OnePlus 13R लेना चाहते है तो ये खबर आपके लिए है. इस फोन की कीमतों में एक बार फिर से कटौती की गई है. साल की शुरुआत में लॉन्च हुआ वनप्लस का यह 16GB रैम वाला तगड़ा फोन हजारों रुपये सस्ता मिल रहा है. आइए जानते है की कीमतों में कितनी हुई कटौती. 

सुमित तिवारी | Nov 08, 2025, 02:28 PM IST

1.OnePlus 13R

OnePlus 13R दो स्टोरेज वेरिएंट 12GB रैम + 256GB और 16GB RAM + 512GB में आता है, लॉन्चिंग के समय इस फोन की कीमत 44,999 रुपये रखी गई थी. 

2.42,999 रुपये की कीमत में लिस्ट

इस फोन को प्राइज कट के बाद 42,999 रुपये की कीमत में लिस्ट किया गया है. इसके अलावा फोन की खरीद पर 4,000 रुपये का इंस्टैंट बैंक डिस्काउंट मिल रहा है.

3.कितनी है कीमत

इस तरह से वनप्लस के इस तगड़े फोन को 38,999 रुपये की शुरुआती कीमत में घर ला सकते हैं. ये फोन दो कलर में उपलब्ध है. एक तो ब्लैक और दूसरा सिल्वर कलर 

4.प्राइज कट के बाद भी डिस्काउंट

एक खास बात और प्राइज कट के अलावा इस फोन की खरीदी पर इसमें 1,500 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है. डिसप्ले की बात करें तो वनप्लस का यह फोन 6.78 इंट के 120Hz ProXDR डिस्प्ले के साथ आता है.
 

5.Android 15 पर बेस्ड

यह स्मार्टफोन Android 15 पर बेस्ड OxygenOS 15 पर काम करता है. इस फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर मिलेगा.
 

6.स्टोरेज

इसके साथ 16GB तक LPDDR5X रैम और 512GB तक UFS 4.0 स्टोरेज मिलेगा. फोन में 6000mAh की दमदार बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग फीचर दिया गया है.

