Twitter
Advertisement
Headlines

'किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई नाता नहीं', इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने ऐसा क्यों कहा?

वो 5 खिलाड़ी, जिसने बॉलिंग और बैटिंग दोनों में की ओपनिंग, लिस्ट में दो भारतीय भी शामिल

Worlds Weakest Currency: इस देश में बोलती है भारतीय करेंसी की तूती, 1000 रुपये की वैल्यू है 5 लाख

कितनी पढ़ी-लिखी हैं Miss Universe India 2025 मनिका विश्वकर्मा? DU से कर रहीं ये खास कोर्स

Asia Cup 2025 के लिए कब रवाना होगी टीम इंडिया, क्या UAE में प्रैक्टिस नहीं करेंगे भारतीय खिलाड़ी?

ये हैं भारत के 7 सबसे खतरनाक पहाड़ी रास्ते, Adventure Lovers के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन

ICC वनडे रैंकिंग में की लिस्ट से विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम गायब! यहां जानें क्यों हुआ ऐसा

कितनी भी कोशिश कर लें ठग, नहीं मांग पाएंगे GPay-PhonePe-Paytm से पैसे, सरकार ने बनाया तगड़ा प्लान

Former PM Rajiv Gandhi: जब राजीव गांधी पर हुआ था हमला, जानिए पूरी कहानी

Work From Anywhere: रिमोट वर्क के लिए भारत की ये 6 ऑफबीट जगहें हैं बेस्ट, टॉप ट्रेंड में शामिल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई नाता नहीं', इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने ऐसा क्यों कहा?

'किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई नाता नहीं', इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने ऐसा क्यों कहा?

Asia Cup 2025 के लिए कब रवाना होगी टीम इंडिया, क्या UAE में प्रैक्टिस नहीं करेंगे भारतीय खिलाड़ी?

Asia Cup 2025 के लिए कब रवाना होगी टीम इंडिया, क्या UAE में प्रैक्टिस नहीं करेंगे भारतीय खिलाड़ी?

ICC वनडे रैंकिंग में की लिस्ट से विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम गायब! यहां जानें क्यों हुआ ऐसा

ICC वनडे रैंकिंग में की लिस्ट से विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम गायब! यहां जानें क्यों हुआ ऐसा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
वो 5 खिलाड़ी, जिसने बॉलिंग और बैटिंग दोनों में की ओपनिंग, लिस्ट में दो भारतीय भी शामिल

वो 5 खिलाड़ी, जिसने बॉलिंग और बैटिंग दोनों में की ओपनिंग, लिस्ट में दो भारतीय भी शामिल

Worlds Weakest Currency: इस देश में बोलती है भारतीय करेंसी की तूती, 1000 रुपये की वैल्यू है 5 लाख

इस देश में बोलती है भारतीय करेंसी की तूती, 500 रुपये की वैल्यू है 5 लाख

कितनी पढ़ी-लिखी हैं Miss Universe India 2025 मनिका विश्वकर्मा? DU से कर रहीं ये खास कोर्स

कितनी पढ़ी-लिखी हैं Miss Universe India 2025 मनिका विश्वकर्मा? DU से कर रहीं ये खास कोर्स

HomePhotos

टेक-ऑटो

कितनी भी कोशिश कर लें ठग, नहीं मांग पाएंगे GPay-PhonePe-Paytm से पैसे, सरकार ने बनाया तगड़ा प्लान

UPI पेमेंट्स को आसान बनाने के लिए दी गई सुविधा का फायदा उठाने वाले स्कैमर्स की अब छुट्टी होने वाली है. अब स्कैमर्स आपसे यूपीआई से पैसे नहीं मांग पाएंगे.

Kusum Lata | Aug 20, 2025, 03:38 PM IST

1.UPI Scam से बचाएगा नया नियम

UPI Scam से बचाएगा नया नियम
1

दोस्तों या परिवार को पैसे भेजने हों या फिर दुकानों में पेमेंट करनी हो, ज्यादातर भारतीयों के लिए UPI पैसे भेजने का एक कन्वीनिएंट जरिया बन चुका है. कुछ UPI ऐप्स पैसे मांगने का ऑप्शन भी देते हैं, इसका मकसद पेमेंट्स को आसान बनाना है. हालांकि, स्कैमर्स इस सुविधा का गलत इस्तेमाल करके आम यूजर्स को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ठगते हैं. इसी पर लगाम कसने के लिए UPI को कंट्रोल करने वाली नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक बड़ा फैसला किया है.

Advertisement

2.बंद होगी UPI से पैसे मांगने की सुविधा

बंद होगी UPI से पैसे मांगने की सुविधा
2

NCPI ने तय किया है कि UPI ऐप्स पर पर्सन टू पर्सन कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर बंद कर दिया जाएगा. इस फीचर के तहत लोग एक-दूसरे से पैसे रिक्वेस्ट कर  सकते थे. आप अगर GPay पर किसी दोस्त के नाम पर क्लिक करेंगे तो वहां आपको Pay के साथ-साथ रिक्वेस्ट का ऑप्शन भी दिखेगा. रिक्वेस्ट पर क्लिक करके आप उस दोस्त से जितने पैसे चाहिए उतने मांग सकते हैं. आपके दोस्त के पास वो रिक्वेस्ट जाएगी, उस पर क्लिक करके जैसे ही वो अपना UPI पिन डालेंगे आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे.

3. स्कैमर्स कैसे उठा रहे थे इस सुविधा का फायदा?

स्कैमर्स कैसे उठा रहे थे इस सुविधा का फायदा?
3

यह सुविधा UPI पेमेंट्स को आसान बनाने के लिए दी गई थी. हालांकि, इसका फायदा स्कैमर्स उठा रहे थे. इसके जरिए स्कैमर्स आपको फोन करते. आपसे कहते कि उन्हें आपको कुछ पैसे भेजने हैं, वो बताते कि आपके पापा या भैया ने पैसे डालने को कहा है. इतने में वो आपको बातों में उलझाकर पेमेंट रिक्वेस्ट भेज देते, हड़बड़ी दिखाते हुए आपसे कहते कि जल्दी से अपना UPI पिन डाल दो तो पेमेंट हो जाएगी. कन्फ्यूजन में आप अगर पिन डाल देते तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाते और पैसे लेकर स्कैमर अपना फोन बंद करके रफुचक्कर हो जाता. इस तरह के स्कैम से बचने के लिए कलेक्ट रिक्वेस्ट का फीचर बंद किया जा रहा है.
 

4.इन पेमेंट्स पर नहीं पड़ेगा असर

इन पेमेंट्स पर नहीं पड़ेगा असर
4

NPCI ने साफ किया है कि नियमों में बदलाव केवल पर्सन टू पर्सन कलेक्ट रिक्वेस्ट के लिए किया गया है. इसका मर्चेंट पेमेंट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा. माने आप Swiggy, zomato, Amazon, Flipkart, Myntra, IRCTC से आने वाली पेमेंट रिक्वेस्ट्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. NPCI के मुताबिक, ये ट्रांजैक्शंस सुरक्षित हैं क्योंकि इनमें यूजर खुद इन ऐप्स पर शॉपिंग या बुकिंग करके पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है. ऐसे में उन्हें पता होता है कि कितने रुपये यूपीआई से कटने हैं और पिन के बिना पैसे नहीं कटते हैं.

TRENDING NOW

5.कब से बंद होगा P2P पेमेंट रिक्वेस्ट

कब से बंद होगा P2P पेमेंट रिक्वेस्ट
5

पर्सन टू पर्सन पेमेंट रिक्वेस्ट 1 अक्टूबर के बाद से बंद हो जाएगा. इसके बाद Gpay, PhonePe, Paytm समेत सभी यूपीआई ऐप्स पर आम यूजर्स के लिए पेमेंट रिक्वेस्ट करने की सुविधा बंद हो जाएगी. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Dangerous Medicines List: पैरासिटामोल नाम से यूज होने वाली 49 दवाएं खतरनाक, देखिए इन मेडिसिन की पूरी लिस्ट
पैरासिटामोल नाम से यूज होने वाली 49 दवाएं खतरनाक, देखिए इन मेडिसिन की पूरी लिस्ट
UP: पुलिस अंकल, हमारे पापा ने हमें पीटकर टॉयलेट में बंद रखा', थाने पहुंचकर मासूमों ने बताई दर्दनाक कहानी
पुलिस अंकल, हमारे पापा ने हमें पीटकर टॉयलेट में बंद रखा', थाने पहुंचकर मासूमों ने बताई दर्दनाक कहानी
UP Hit and Run Case: BJP नेता के बेटे ने BMW कार से युवक को रौंदा, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत
UP Hit and Run Case: BJP नेता के बेटे ने BMW कार से युवक को रौंदा, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत
Uric Acid Remedy: ये तीन पत्तियां खून में जमा यूरिक एसिड को बहा देंगी, गठिया-बाई का दर्द भी होने लगेगा कम
ये तीन पत्तियां खून में जमा यूरिक एसिड को बहा देंगी, गठिया-बाई का दर्द भी होने लगेगा कम
Sleeping Effects: रात में इतने घंटे की नींद आपके दिल को रखेंगी हेल्दी, ब्लड प्रेशर से लेकर हार्ट अटैक का कम हो जाएगा रिस्क
रात में इतने घंटे की नींद आपके दिल को रखेंगी हेल्दी, ब्लड प्रेशर से लेकर हार्ट अटैक का कम हो जाएगा रिस्क
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वो 5 खिलाड़ी, जिसने बॉलिंग और बैटिंग दोनों में की ओपनिंग, लिस्ट में दो भारतीय भी शामिल
वो 5 खिलाड़ी, जिसने बॉलिंग और बैटिंग दोनों में की ओपनिंग, लिस्ट में दो भारतीय भी शामिल
Worlds Weakest Currency: इस देश में बोलती है भारतीय करेंसी की तूती, 1000 रुपये की वैल्यू है 5 लाख
इस देश में बोलती है भारतीय करेंसी की तूती, 500 रुपये की वैल्यू है 5 लाख
कितनी पढ़ी-लिखी हैं Miss Universe India 2025 मनिका विश्वकर्मा? DU से कर रहीं ये खास कोर्स
कितनी पढ़ी-लिखी हैं Miss Universe India 2025 मनिका विश्वकर्मा? DU से कर रहीं ये खास कोर्स
ये हैं भारत के 7 सबसे खतरनाक पहाड़ी रास्ते, Adventure Lovers के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन
ये हैं भारत के 7 सबसे खतरनाक पहाड़ी रास्ते, Adventure Lovers के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन
कितनी भी कोशिश कर लें ठग, नहीं मांग पाएंगे GPay-PhonePe-Paytm से पैसे, सरकार ने बनाया तगड़ा प्लान
कितनी भी कोशिश कर लें ठग, नहीं मांग पाएंगे GPay-PhonePe-Paytm से पैसे, सरकार ने बनाया तगड़ा प्लान
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE