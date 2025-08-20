कितनी भी कोशिश कर लें ठग, नहीं मांग पाएंगे GPay-PhonePe-Paytm से पैसे, सरकार ने बनाया तगड़ा प्लान

'किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई नाता नहीं', इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने ऐसा क्यों कहा?
टेक-ऑटो
Kusum Lata | Aug 20, 2025, 03:38 PM IST
1.UPI Scam से बचाएगा नया नियम
दोस्तों या परिवार को पैसे भेजने हों या फिर दुकानों में पेमेंट करनी हो, ज्यादातर भारतीयों के लिए UPI पैसे भेजने का एक कन्वीनिएंट जरिया बन चुका है. कुछ UPI ऐप्स पैसे मांगने का ऑप्शन भी देते हैं, इसका मकसद पेमेंट्स को आसान बनाना है. हालांकि, स्कैमर्स इस सुविधा का गलत इस्तेमाल करके आम यूजर्स को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे ठगते हैं. इसी पर लगाम कसने के लिए UPI को कंट्रोल करने वाली नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक बड़ा फैसला किया है.
2.बंद होगी UPI से पैसे मांगने की सुविधा
NCPI ने तय किया है कि UPI ऐप्स पर पर्सन टू पर्सन कलेक्ट रिक्वेस्ट फीचर बंद कर दिया जाएगा. इस फीचर के तहत लोग एक-दूसरे से पैसे रिक्वेस्ट कर सकते थे. आप अगर GPay पर किसी दोस्त के नाम पर क्लिक करेंगे तो वहां आपको Pay के साथ-साथ रिक्वेस्ट का ऑप्शन भी दिखेगा. रिक्वेस्ट पर क्लिक करके आप उस दोस्त से जितने पैसे चाहिए उतने मांग सकते हैं. आपके दोस्त के पास वो रिक्वेस्ट जाएगी, उस पर क्लिक करके जैसे ही वो अपना UPI पिन डालेंगे आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे.
3. स्कैमर्स कैसे उठा रहे थे इस सुविधा का फायदा?
यह सुविधा UPI पेमेंट्स को आसान बनाने के लिए दी गई थी. हालांकि, इसका फायदा स्कैमर्स उठा रहे थे. इसके जरिए स्कैमर्स आपको फोन करते. आपसे कहते कि उन्हें आपको कुछ पैसे भेजने हैं, वो बताते कि आपके पापा या भैया ने पैसे डालने को कहा है. इतने में वो आपको बातों में उलझाकर पेमेंट रिक्वेस्ट भेज देते, हड़बड़ी दिखाते हुए आपसे कहते कि जल्दी से अपना UPI पिन डाल दो तो पेमेंट हो जाएगी. कन्फ्यूजन में आप अगर पिन डाल देते तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाते और पैसे लेकर स्कैमर अपना फोन बंद करके रफुचक्कर हो जाता. इस तरह के स्कैम से बचने के लिए कलेक्ट रिक्वेस्ट का फीचर बंद किया जा रहा है.
4.इन पेमेंट्स पर नहीं पड़ेगा असर
NPCI ने साफ किया है कि नियमों में बदलाव केवल पर्सन टू पर्सन कलेक्ट रिक्वेस्ट के लिए किया गया है. इसका मर्चेंट पेमेंट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा. माने आप Swiggy, zomato, Amazon, Flipkart, Myntra, IRCTC से आने वाली पेमेंट रिक्वेस्ट्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. NPCI के मुताबिक, ये ट्रांजैक्शंस सुरक्षित हैं क्योंकि इनमें यूजर खुद इन ऐप्स पर शॉपिंग या बुकिंग करके पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है. ऐसे में उन्हें पता होता है कि कितने रुपये यूपीआई से कटने हैं और पिन के बिना पैसे नहीं कटते हैं.
5.कब से बंद होगा P2P पेमेंट रिक्वेस्ट
पर्सन टू पर्सन पेमेंट रिक्वेस्ट 1 अक्टूबर के बाद से बंद हो जाएगा. इसके बाद Gpay, PhonePe, Paytm समेत सभी यूपीआई ऐप्स पर आम यूजर्स के लिए पेमेंट रिक्वेस्ट करने की सुविधा बंद हो जाएगी.