कितनी भी कोशिश कर लें ठग, नहीं मांग पाएंगे GPay-PhonePe-Paytm से पैसे, सरकार ने बनाया तगड़ा प्लान

3 . स्कैमर्स कैसे उठा रहे थे इस सुविधा का फायदा?

3

यह सुविधा UPI पेमेंट्स को आसान बनाने के लिए दी गई थी. हालांकि, इसका फायदा स्कैमर्स उठा रहे थे. इसके जरिए स्कैमर्स आपको फोन करते. आपसे कहते कि उन्हें आपको कुछ पैसे भेजने हैं, वो बताते कि आपके पापा या भैया ने पैसे डालने को कहा है. इतने में वो आपको बातों में उलझाकर पेमेंट रिक्वेस्ट भेज देते, हड़बड़ी दिखाते हुए आपसे कहते कि जल्दी से अपना UPI पिन डाल दो तो पेमेंट हो जाएगी. कन्फ्यूजन में आप अगर पिन डाल देते तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाते और पैसे लेकर स्कैमर अपना फोन बंद करके रफुचक्कर हो जाता. इस तरह के स्कैम से बचने के लिए कलेक्ट रिक्वेस्ट का फीचर बंद किया जा रहा है.

