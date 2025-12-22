न लाइन में लगने की झंझट, न Cash रखने की जरूरत, FASTag से अब इन चीजों के लिए भी कर सकेंगे पेमेंट!

4 . रेलवे स्टेशनों जाम से मिलेगा राहत

उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशू शेखर उपाध्याय ने कहा कि DRM (दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक) के नेतृत्व में एक पॉलिसी तैयार की गई है. जिसके तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्किंग की शुल्क फास्टैग के जरिए वसूला जाएगा. इससे स्टेशन पार्किंग में जाम और पैसे वसूलने की समस्या से काफी राहत मिलेगी. ऑनलाइन कटने के कारण ठेकेदार और वाहन मालिकों के बीच जो विवाद रहता है वो खत्म हो जाएगा.