न लाइन में लगने की झंझट, न Cash रखने की जरूरत, FASTag से अब इन चीजों के लिए भी कर सकेंगे पेमेंट!

टेक-ऑटो
रईश खान | Dec 22, 2025, 06:43 PM IST
1.अब टोल तक ही सीमित नहीं रहेगा फास्टैग
मंत्रालय ने इसके लिए 6 महीने का ट्रायल शुरू किया था, जो सफल रहा है. सरकार चाहती है कि FASTag सिर्फ टोल तक ही सीमित न रहे. इसका इस्तेमाल अन्य सुविधाओं के भुगतान के लिए भी किया जाएगा.
2.मल्टीपर्पस बनाने की फुल तैयारी
फास्टैग को मल्टीपर्पस बनाने के लिए पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, टोल ऑपरेटर्स, फिनटेक कंपनियां और बैंकों से बात हो चुकी है. मीटिंग के दौरान कुछ चीजों को लेकर कन्फ्यूजन था, जो क्लियर कर ली गई हैं.
3.FASTag को वॉलेट की तरह कर सकेंगे इस्तेमाल
अधिकारियों ने कहा कि इससे डिजिटल फ्रॉड की आशंका कम हो जाएगी. यूजर्स FASTag को वॉलेट की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे. इससे पार्किंग में लाइन लगाने से भी राहत मिलेगी. FASTag से फटाफट पेमेंट होगी तो गाड़ियों की लाइनें भी नहीं लगेंगी.
4.रेलवे स्टेशनों जाम से मिलेगा राहत
उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशू शेखर उपाध्याय ने कहा कि DRM (दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक) के नेतृत्व में एक पॉलिसी तैयार की गई है. जिसके तहत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पार्किंग की शुल्क फास्टैग के जरिए वसूला जाएगा. इससे स्टेशन पार्किंग में जाम और पैसे वसूलने की समस्या से काफी राहत मिलेगी. ऑनलाइन कटने के कारण ठेकेदार और वाहन मालिकों के बीच जो विवाद रहता है वो खत्म हो जाएगा.
5.FASTag कहां-कहां कर सकेंगे इस्तेमाल?
फास्टैग का इस्तेमाल टोल टैक्स, पेट्रोल पंप, पार्किंग, EV Charging, सिटी एंट्री चार्ज, फूट आउटलेट और वाहन मेंटेनेंस समेत कई चीजों की भुगतान के लिए कर पाएंगे. हालांकि, सरकार ने अभी इस बात की जानकारी नहीं दी है कि FASTag की इन सुविधाओं का लाभ जनता कब से उठा सकेगी.