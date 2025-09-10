iPhone 17 Pro Max नहीं ये है दुनिया के 5 सबसे महंगे मोबाइल फोन, कीमत जानकर चकरा जाएगा दिमाग

Success की फैक्ट्री कहे जाते हैं अमेरिका के ये 10 कॉलेज, हर स्टूडेंट देखता है यहां पढ़ने का सपना
टेक-ऑटो
जया पाण्डेय | Sep 10, 2025, 12:42 PM IST
1.दुनिया के 5 सबसे महंगे स्मार्टफोन
आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे महंगे स्मार्टफोन के बारे में बताएंगे. इन स्मार्टफोन्स की डिजाइन तो धांसू है ही, साथ ही इसके फीचर्स भी काफी एडवांस्ड हैं. यही वजह है कि हर कोई इसे पाने की चाहत रखता है.
2.फाल्कन सुपरनोवा आईफोन 6 पिंक डायमंड
यह दुनिया का सबसे महंगा स्मार्टफोन है जो नीता अंबानी के पास भी है. यह 24 कैरेट सोने से बना है और इसके पीछे गुलाबी डायमंड भी लगा हुआ है. इसकी प्लैटिनम कोटिंग और इसके सिक्योरिटी फीचर्स, इसे फोन से कहीं ज्यादा एक स्टेटस सिंबल बना देते हैं. इसकी कीमत 4,27,41,93,479 रुपये है.
3.आईफोन 5 ब्लैक डायमंड
स्टुअर्ट ह्यूज ने इस लग्जरी आईफोन 5 को डिजाइन किया है. इसमें सॉलिड सोने की फ्रेम होती है और इसके होम बटन पर एक काला डायमंड और उसके पीछे 600 सफेद हीरे लगे हुए होते हैं. इसका एप्पल लोगो भी 53 हीरों से जड़ा है. इसकी कीमत 1,32,18,47,943 रुपये है.
4.आईफोन 4 डायमंड रोज
इस आईफोन को भी डिजाइनर स्टूअर्ट ह्यूजेज ने डिजाइन किया है और यह ठोस रोज गोल्ड से बना हुआ है और इसमें 500 डायमंड जड़े हुए हैं जो कुल मिलाकर 100 कैरेट के होते हैं. इस फोन का स्टार्ट बटन 7.4 कैरेट पिंक डायमंड से जड़ा हुआ है. इसकी कीमत 70,49,23,449 रुपये है.
5.गोल्ड स्ट्राइकर आईफोन 3Gs सुप्रीम
इस फोन का फ्रेम प्लेटिनम से बना हुआ है जिसमें 130 हीरे जड़े हुए हैं. हर हीरा 0.75 कैरेट का है और सारे हीरे 97.5 कैरेट के हैं. इस फोन का बैक 112 ग्राम के 18 कैरेट रोज गोल्ड से बना हुआ है और इसके रोज गोल्ड एप्पल लोगो में 53 और हीरे जड़े हुए हैं. इसकी कीमत 22,02,81,590 रुपये है.
6.आईफोन 4s इलाइट गोल्ड
यह स्टुअर्ट ह्यूजेस का डिजाइन किया हुआ एक और खूबसूरत और कीमती आईफोन है. यह मोबाइल फ़ोन ठोस गुलाबी सोने में लिपटा हुआ है और इसमें 500 से ज़्यादा हीरे (कुल 100+ कैरेट) जड़े हैं. इसकी सबसे ख़ास बात इसका 8.6 कैरेट के हीरे से जड़ा होम बटन है और इसका केस प्लैटिनम और असली टी-रेक्स डायनासोर की हड्डी से बना हुआ है. इसकी कीमत 82,85,05,190 रुपये है.
