न कर्मचारी, न सैलरी का झंझट! 15 AI एजेंट्स से चल रही ये कंपनी, मीटिंग से लीगल तक संभाल रहे सारे काम

राजा राम | Feb 16, 2026, 02:33 PM IST
1.15 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स की टीम
फ्लोरिडा के डिफेंस टेक उद्यमी आरोन स्नीड ने अपनी कंपनी को चलाने के लिए पारंपरिक कर्मचारियों की बजाय 15 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स की एक टीम तैयार की है. यह टीम कंपनी के अलग-अलग विभागों का काम संभालती है और रणनीतिक फैसलों में भी भूमिका निभाती है.
2.प्रस्तावों पर चर्चा करते हैं और सुझाव देते हैं
स्नीड ने इस AI टीम को 'The Council' नाम दिया है. इस परिषद में एक विशेष 'Chief of Staff' एजेंट भी शामिल है, जो प्राथमिकताएं तय करता है और अलग-अलग एजेंट्स के बीच काम का समन्वय करता है. ये एजेंट्स आपस में वर्चुअल मीटिंग कर प्रस्तावों पर चर्चा करते हैं और सुझाव देते हैं.
3.डेटा विश्लेषण अब AI एजेंट्स की जिम्मेदारी में
कंपनी के कई महत्वपूर्ण विभाग जैसे मानव संसाधन, कानूनी प्रक्रिया, सप्लाई चेन और डेटा विश्लेषण अब AI एजेंट्स की जिम्मेदारी में हैं. ये एजेंट दस्तावेज तैयार करने, डेटा का विश्लेषण करने और ऑपरेशनल निगरानी जैसे कार्य करते हैं.
4.निर्णय प्रक्रिया अधिक संतुलित
दिलचस्प बात यह है कि इन एजेंट्स को केवल आदेश मानने के लिए नहीं, बल्कि फैसलों पर सवाल उठाने और संभावित जोखिमों की पहचान करने के लिए भी तैयार किया गया है. इससे निर्णय प्रक्रिया अधिक संतुलित बनती है.
5.लागत में कमी आई है
स्नीड के अनुसार, इस मॉडल से न केवल लागत में कमी आई है, बल्कि उनके काम के घंटे भी काफी कम हुए हैं. उन्होंने बताया कि हर AI एजेंट को विकसित करने में करीब दो सप्ताह का समय लगा.
6.अंतिम निर्णय के लिए अभी भी इंसानों की जरूरत
हालांकि, वे यह भी मानते हैं कि AI पूरी तरह इंसानों की जगह नहीं ले सकता. कानूनी मामलों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अंतिम निर्णय के लिए अभी भी मानव विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है.
7.AI और इंसान मिलकर काम करेंगे
स्नीड का मानना है कि भविष्य 'हाइब्रिड मॉडल' का होगा, जहां AI और इंसान मिलकर काम करेंगे. मशीनें दोहराव वाले काम संभालेंगी, जबकि इंसान रचनात्मक और रणनीतिक जिम्मेदारियां निभाएंगे.