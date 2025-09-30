मॉडर्न-रेट्रो लुक में Royal Enfield को टक्कर देती है TVS की ये बाइक, 2500 की EMI में ला सकते हैं घर! 

7 . TVS Ronin 2025 की EMI

7

इसके अलाव अगर आप इसे EMI पर खरीदना चाहते हैं, तो इसे आप केवल ₹2,500 से ₹3,000 की मंथली EMI पर घर ले जा सकते हैं. हालांकि यह पूरी तरह से आपके लोन की अवधि और डाउन पेमेंट पर निर्भर करेगा. बता दें कि कई बैंक और फाइनेंस कंपनियां इस पर बेहतरीन EMI प्लान दे रही हैं.