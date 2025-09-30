मॉडर्न-रेट्रो लुक में Royal Enfield को टक्कर देती है TVS की ये बाइक, 2500 की EMI में ला सकते हैं घर! 

हनी ट्रैप, अश्लील फोटो और लंदन का WhatsApp नंबर... 3 सगी बहनों ने खोली बाबा चैतन्यानंद के 'नरकिस्तान' की पोल
Abhay Sharma | Sep 30, 2025, 05:43 PM IST
1.TVS Ronin 2025
TVS Ronin 2025 ने आते ही हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, इस बाइक का अंदाज इतना अलग है कि ये सीधे Royal Enfield जैसी मोटरसाइकिलों से टक्कर ले सकती है. ये ज्यादा मंहगी भी नहीं है.
2.TVS Ronin 2025 की खूबियां
आज हम आपको TVS Ronin 2025 की उन खूबियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इसे सिर्फ एक बाइक नहीं, बल्कि एक शानदार अनुभव बनाती हैं. इस बाइक को अगर आप भी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो इस आर्टिकल को आखिर तक पढ़ें.
3.डिज़ाइन में खास
TVS Ronin 2025 न तो पूरी तरह से एक क्रूज़र है और न ही पूरी तरह से एक स्पोर्ट्स बाइक, बल्कि यह “मॉडर्न-रेट्रो” लुक के साथ आती है. इसका गोल LED हेडलाइट, खास तरह का फ्यूल टैंक और वाइड हैंडलबार दमदार लुक देते हैं. इसके अलावा आपको इसमें ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन भी मिलते हैं.
4.इंजन और परफॉरमेंस
TVS Ronin 2025 में 225.9cc का एक सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो लगभग 20.4 PS की पावर और 19.93 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसका इंजन स्मूथ है और लो-एंड टॉर्क भी काफी अच्छा है. इसके अलावा हल्का वज़न और अच्छी बैलेंसिंग इसे हर तरह की सड़क पर चलाने के लिए बेहतरीन बनाती है.
5.कितनी है माइलेज?
TVS Ronin 2025 40 किमी/लीटर का माइलेज दे सकती है, जो एक 225cc बाइक के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. इसके अलावा इसका राइडिंग पोस्चर भी काफी सीधा है, जिससे लंबी दूरी की राइड में भी थकान महसूस नहीं होगी. वहीं इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 181mm है.
6.क्या है TVS Ronin 2025 की कीमत?
बता दें कि TVS Ronin 2025 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत भारत में लगभग ₹1.49 लाख से शुरू होती है. इसलिए यह इस सेगमेंट की सबसे किफ़ायती और वैल्यू-फॉर-मनी बाइक बन जाती है. टॉप वेरिएंट की कीमत लगभग ₹1.70 लाख तक जाती है.
7.TVS Ronin 2025 की EMI
इसके अलाव अगर आप इसे EMI पर खरीदना चाहते हैं, तो इसे आप केवल ₹2,500 से ₹3,000 की मंथली EMI पर घर ले जा सकते हैं. हालांकि यह पूरी तरह से आपके लोन की अवधि और डाउन पेमेंट पर निर्भर करेगा. बता दें कि कई बैंक और फाइनेंस कंपनियां इस पर बेहतरीन EMI प्लान दे रही हैं.