गाड़ी खरीदने का कर रहे हैं प्लान तो GST में हुआ ये बदलाव जान लें, SUV ली तो देना होगा भारी टैक्स!

6 . कौन से वाहन होंगे महंगे और सस्ते

बता दें कि, 1200 सीसी की इंजन और 4000 मिमी की लंबाई वाले वाहनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. यह एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोल वाहनों के लिए है. वहीं, 1200 सीसी की पेट्रो, सीएनजी और एलपीजी वाहनों पर जिसकी लंबाई 4000 मिमी से अधिक है उनपर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

