गाड़ी खरीदने का कर रहे हैं प्लान तो GST में हुआ ये बदलाव जान लें, SUV ली तो देना होगा भारी टैक्स!

टेक-ऑटो
Aman Maheshwari | Sep 04, 2025, 10:52 AM IST
1.जीएसटी काउंसिल ने व्हीकल्स की जीएसटी में किया बदलाव
जीएसटी काउंसिल ने बीते बुधवार मोटरसाइकिलों और कारों के जीएसटी की नई दर तय की है. छोटी व्हीकल्स की किमतों में राहत मिली है जबकि, बड़ी कारें और एसूवी महंगी हुई है.
2.कारों और बाइकों पर जीएसटी
बाइक और कारों पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है. छोटे वाहन खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए यह राहत की खबर है.
3.एसयूवी, हाई-एंड मोटरसाइकिल और लग्जरी कार होंगी महंगी
एसयूवी, हाई-एंड मोटरसाइकिल और लग्जरी कारों पर जीएसटी दर बढ़ा दी गई है. इन वाहनों पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है.
4.कब से लागू होंगे नए जीएसटी नियम
कार और बाइक पर जीएसटी के नए दर 22 सितंबर, 2025 को नवरात्रि के दिन से प्रभावी हो जाएंगे. यानी इस तारीख से पहले और बाद में वाहन खरीदना फायदेमंद रहेगा.
5.कब किन ग्राहकों को मिलेगा फायदा
बड़ी और लग्जरी कार खरीदने का सोच रहे हैं तो यह अभी खरीदना फायदेमंद है. 22 सितंबर के बाद इनके दाम बढ़ जाएंगे. वहीं बाइक और छोटे वाहन के दाम 22 सितंबर के बाद से कम होंगे.
6.कौन से वाहन होंगे महंगे और सस्ते
बता दें कि, 1200 सीसी की इंजन और 4000 मिमी की लंबाई वाले वाहनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. यह एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोल वाहनों के लिए है. वहीं, 1200 सीसी की पेट्रो, सीएनजी और एलपीजी वाहनों पर जिसकी लंबाई 4000 मिमी से अधिक है उनपर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
