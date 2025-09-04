FacebookTwitterYoutubeInstagram
सफल लोग ऑफिस टाइम खत्म होने से पहले करते हैं ये 7 काम, आप भी आज से ही कर दें शुरू!

Numerology: इस मूलांक के लोगों के लिए अच्छा रहेगा सितंबर का महीना, पूरा होगा आपका ये सपना

महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने बढ़ाए काम के घंटे, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए अब 10-12 घंटे की होगी ड्यूटी

गाड़ी खरीदने का कर रहे हैं प्लान तो GST में हुआ ये बदलाव जान लें, SUV ली तो देना होगा भारी टैक्स!

Bihar Civil Court Clerk Result 2025: बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेन्स एग्जाम का रिजल्ट जारी, patna.dcourts.gov.in पर ऐसे करें चेक

तान्या मित्तल से अमाल मलिक तक- जानें कौन है Bigg Boss 19 का सबसे अमीर कंटेस्टेंट?

Bihar Road Accident: बिहार की राजधानी पटना में ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, हादसे में 5 व्यापारियों की मौत

कब होगी SSC CGL Tier 1 2025 की परीक्षा? आयोग ने जारी किया पूरा शेड्यूल

Ganesh Visarjan 2025: गणपति विसर्जन में इन नियमों का करें पालन, अनुष्ठान और मंत्र जाप से प्रसन्न हो जाएंगे गणेश भगवान

Punjab Flood Update: पंजाब में बाढ़ का कहर जारी, अब तक 37 लोगों की मौत, बेघर हुए साढ़े 3 लाख से भी ज्यादा लोग

टेक-ऑटो

गाड़ी खरीदने का कर रहे हैं प्लान तो GST में हुआ ये बदलाव जान लें, SUV ली तो देना होगा भारी टैक्स!

कारों और बाइकों के टैक्स पर जीएसटी काउंसिल ने बदलाव किया है. छोटी कारों और बाइक्स पर जीएसटी दर कम की है, वहीं लग्जरी और मिड साइज कार पर जीएसटी बढ़ाई गई है.

Aman Maheshwari | Sep 04, 2025, 10:52 AM IST

1.जीएसटी काउंसिल ने व्हीकल्स की जीएसटी में किया बदलाव

जीएसटी काउंसिल ने व्हीकल्स की जीएसटी में किया बदलाव
1

जीएसटी काउंसिल ने बीते बुधवार मोटरसाइकिलों और कारों के जीएसटी की नई दर तय की है. छोटी व्हीकल्स की किमतों में राहत मिली है जबकि, बड़ी कारें और एसूवी महंगी हुई है.

2.कारों और बाइकों पर जीएसटी

कारों और बाइकों पर जीएसटी
2

बाइक और कारों पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है. छोटे वाहन खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए यह राहत की खबर है.

3.एसयूवी, हाई-एंड मोटरसाइकिल और लग्जरी कार होंगी महंगी

एसयूवी, हाई-एंड मोटरसाइकिल और लग्जरी कार होंगी महंगी
3

एसयूवी, हाई-एंड मोटरसाइकिल और लग्जरी कारों पर जीएसटी दर बढ़ा दी गई है. इन वाहनों पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है.

4.कब से लागू होंगे नए जीएसटी नियम

कब से लागू होंगे नए जीएसटी नियम
4

कार और बाइक पर जीएसटी के नए दर 22 सितंबर, 2025 को नवरात्रि के दिन से प्रभावी हो जाएंगे. यानी इस तारीख से पहले और बाद में वाहन खरीदना फायदेमंद रहेगा.

5.कब किन ग्राहकों को मिलेगा फायदा

कब किन ग्राहकों को मिलेगा फायदा
5

बड़ी और लग्जरी कार खरीदने का सोच रहे हैं तो यह अभी खरीदना फायदेमंद है. 22 सितंबर के बाद इनके दाम बढ़ जाएंगे. वहीं बाइक और छोटे वाहन के दाम 22 सितंबर के बाद से कम होंगे.

6.कौन से वाहन होंगे महंगे और सस्ते

कौन से वाहन होंगे महंगे और सस्ते
6

बता दें कि, 1200 सीसी की इंजन और 4000 मिमी की लंबाई वाले वाहनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. यह एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोल वाहनों के लिए है. वहीं, 1200 सीसी की पेट्रो, सीएनजी और एलपीजी वाहनों पर जिसकी लंबाई 4000 मिमी से अधिक है उनपर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

