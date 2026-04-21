कितनी संपत्ति के मालिक हैं Apple के नए CEO John Ternus? Tim Cook से तुलना में कौन कितना अमीर

4 . John Ternus 25 Year Career at Apple

4

Apple में जॉन टर्नस की अब तक की भूमिका और करियर ग्रोथ

जॉन टर्नस ने 25 साल पहले अपने करियर की शुरुआत ऐपल से ही की थी. उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐपल के साथ ही काम किया है. उन्होंने साल 1997 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेन्सिल्वेनिया से मेकैनिकल इंजिनियरिंग की. साल 2001 में ऐपल से जुड़े. वह ऐपल के प्रोडक्ट डिज़ाइन टीम से जुड़े, बाद में वह हार्डवेयर इंजीनियरिंग टीम से जुड़े और iPhone, iMac जैसे प्रिमियम प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट्स से जुड़े. 2021 में जॉन ऐपल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने और ऐपल के सभी प्रोडक्ट्स के मैनुफैक्चरिंग की जिम्मेदारी संभाली. वह ऐपल के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाते हैं. साल 2026 में उन्हें ऐपल का CEO बनाया गया है.