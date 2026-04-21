कितनी संपत्ति के मालिक हैं Apple के नए CEO John Ternus? Tim Cook से तुलना में कौन कितना अमीर

टेक-ऑटो
Kusum Lata | Apr 21, 2026, 10:22 AM IST
1.John Ternus Net Worth
John Ternus की कुल नेट वर्थ कितनी है
Celebrity Net Worth के मुताबिक, जॉन टर्नस की नेटवर्थ 75 मिलियन डॉलर यानी करीब 700 करोड़ रुपये की है. जॉन टर्नस लगभग 20 साल से ऐपल में काम कर रहे हैं. इतने सालों में उन्होंने ऐपल से मिलने वाली सैलरी, बोनस और स्टॉक ऑप्शन की मदद से यह नेटवर्थ बिल्ड की है. फोटो- ऐपल
2.Outgoing Apple CEO Tim Cook Networth
कितनी है टिम कुक की नेटवर्थ
फोर्ब्स के मुताबिक, टिम कुक की नेटवर्थ 2.9 बिलियन डॉलर्स यानी करीब 27 हजार करोड़ की है. टिम कुक साल 2011 से 2026 तक ऐपल के CEO रहे. वह 1998 से ऐपल से जुड़े हैं और CEO बनने से पहले वह ऐपल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रह चुके हैं. Tim Cook और John Ternus की नेटवर्थ में तुलना करें तो जॉन टर्न के मुकाबले टिम कुक 38 गुना ज्यादा अमीर हैं.
3.How much John Ternus earn as Apple CEO
जॉन स्टर्नस को ऐपल CEO के तौर पर कितनी सैलरी मिलेगी?
बतौर CEO टिम कुक ने बीते साल 74.6 मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी. यह जॉन टर्नस की टोटल नेटवर्थ से थोड़ा ही कम है. टिम कुक की कमाई का प्रमुख जरिया 3 मिलियन डॉलर की बेस सैलरी और बाकी स्टॉक्स से होने वाली कमाई थी. माना जा रहा है कि बतौर CEO जॉन टर्नस को भी टीम कुक के बराबर सैलरी और स्टॉक्स दिए जाएंगे. ऐसा होने पर उनकी नेटवर्थ तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है.
4.John Ternus 25 Year Career at Apple
Apple में जॉन टर्नस की अब तक की भूमिका और करियर ग्रोथ
जॉन टर्नस ने 25 साल पहले अपने करियर की शुरुआत ऐपल से ही की थी. उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐपल के साथ ही काम किया है. उन्होंने साल 1997 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेन्सिल्वेनिया से मेकैनिकल इंजिनियरिंग की. साल 2001 में ऐपल से जुड़े. वह ऐपल के प्रोडक्ट डिज़ाइन टीम से जुड़े, बाद में वह हार्डवेयर इंजीनियरिंग टीम से जुड़े और iPhone, iMac जैसे प्रिमियम प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट्स से जुड़े. 2021 में जॉन ऐपल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने और ऐपल के सभी प्रोडक्ट्स के मैनुफैक्चरिंग की जिम्मेदारी संभाली. वह ऐपल के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाते हैं. साल 2026 में उन्हें ऐपल का CEO बनाया गया है.
5.Tim Cook Statement on John Ternus Promotion
जॉन टर्नस के प्रमोशन पर क्या बोले टिम कुक
टिम कुक ने जॉन टर्नस के प्रमोशन पर कहा- जॉन टर्नस का दिमाग एक इंजीनियर का है, आत्मा एक इनोवेटर की है और दिल से वो एक ऐसे लीडर हैं जो ईमानदारी और सम्मान के साथ काम करते हैं. वो एक विजिनरी हैं, 25 साल में ऐपल में उनका योगदान इतना ज्यादा है कि गिनाया नहीं जा सकता. वह ऐपल को लीड करने के लिए सबसे सही व्यक्ति हैं.