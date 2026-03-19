FASTag टोल नहीं चुकाया? बस ये काम कर लो, नहीं लगेगा डबल चार्ज

1 . What Are New National Highway Fee Rule

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क्या है NHAI का नया फी रूल?

नए नियम के मुताबिक, अगर कोई गाड़ी टोल प्लाज़ा से गुज़रती है लेकिन यूज़र फी यानी टोल फी जमा नहीं करती तो उससे अनपेड यूज़र फी वसूला जाएगा. इस फीस की वसूली के लिए ई नोटिस जारी किया जाएगा. अनपेड यूज़र फी, सामान्य यूज़र फी से दोगुना होगा. उदाहरण के लिए अगर किसी टोल पर 100 रुपये लगते हैं और आपने टोल नहीं चुकाया, तो आपको अनपेड यूज़र फी को तौर पर 200 रुपये चुकाने होंगे.