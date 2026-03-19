FASTag टोल नहीं चुकाया? बस ये काम कर लो, नहीं लगेगा डबल चार्ज

टेक-ऑटो
Kusum Lata | Mar 19, 2026, 08:03 PM IST
1.What Are New National Highway Fee Rule
क्या है NHAI का नया फी रूल?
नए नियम के मुताबिक, अगर कोई गाड़ी टोल प्लाज़ा से गुज़रती है लेकिन यूज़र फी यानी टोल फी जमा नहीं करती तो उससे अनपेड यूज़र फी वसूला जाएगा. इस फीस की वसूली के लिए ई नोटिस जारी किया जाएगा. अनपेड यूज़र फी, सामान्य यूज़र फी से दोगुना होगा. उदाहरण के लिए अगर किसी टोल पर 100 रुपये लगते हैं और आपने टोल नहीं चुकाया, तो आपको अनपेड यूज़र फी को तौर पर 200 रुपये चुकाने होंगे.
2.How e-Notice will be sent by NHAI
NHAI कैसे भेजेगा ई-नोटिस
गाड़ी जिस व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है NHAI की तरफ से उसे SMS, Email से e-notice भेजा जाएगा. यह नोटिस मोबाइल बेस्ड एप्लिकेशन और इसके लिए निर्धारित पोर्टल पर भी भेजा जाएगा. इस ई-नोटिस में गाड़ी की डिटेल, जिस तारीख और समय पर गाड़ी टोल से गुज़री उसकी जानकारी दी जाएगी. इसके साथ ही ये लिखा होगा कि यूज़र को कितनी फीस चुकानी है.
3.How to Avoid paying Double as toll fee
दोगुनी टोल फी चुकाने से कैसे बचें?
अगर आपकी गाड़ी किसी टोल से गुज़रती है और किसी भी कारण से अगर आपके Fastag से टोल नहीं कटता है, तो आपको अनपेड यूज़र फी चुकानी पड़ेगी. हालांकि, अगर आप ई-नोटिस मिलने के 72 घंटे के अंदर टोल फी चुकाते हैं तो आपको उतने ही पैसे देने होंगे जितना टोल फी है. 72 घंटे के बाद फी चुकाने पर आपको दोगुना पैसा देना पड़ेगा.
4.NHAI Fee Rule: Grievance Redressal
गलत ई-नोटिस आने पर कर सकते हैं शिकायत
अगर आपके पास गलत e-Notice आता है तो आप NHAI के पोर्टल पर इस संबंध में शिकायत कर सकते हैं. शिकायत आपको नोटिस मिलने के 72 घंटे के अंदर करनी होगी. आपकी शिकायत की जांच की जाएगी. जांच की प्रक्रिया 5 दिन में पूरी करनी जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर आपको अनपेड यूजर फी नहीं चुकानी पड़ेगी.
5.What if Unpaid User Fee is not paid
अनपेड यूजर फी नहीं चुकाने पर क्या होगा
अगर ई-नोटिस मिलने के 15 दिन तक अनपेड यूजर फी नहीं चुकाई जाती है, तो VAHAN सिस्टम में यह दर्ज कर लिया जाएगा. ऐसा होने के बाद गाड़ी और गाड़ी के ओनर को मिलने वाली जरूरी सेवाओं पर रोक लगाई जा सकती है. यूज़र फी चुकाने के बाद ही सर्विसेस दोबारा शुरू की जा सकेंगी.