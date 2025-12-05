FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

इंडिगो क्राइसिस पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल | प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन में मौजूद | राष्ट्रपति भवन पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन

कौन थीं रतन टाटा की सौतेली मां सिमोन टाटा, 95 की उम्र में ली आखिरी सांस, भारत में रखी थी Lakme ब्रांड की नींव

HSSC CET Result 2025 हुआ जारी, इस लिंक पर जाकर तुरंत डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

Vastu Tips For Perfume: सुख समृद्धि और शांति पाना चाहते हैं तो घर में इन जगहों पर डाल लें इत्र, छप्पर फाड़कर बरसेगा पैसा 

Numerology: शांत रहकर भी चतुराई और प्यार से जीत पा लेते हैं इस मूलांक के लोग, बिगबॉस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना का भी है यही मूलांक

प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के विदेशी दौरे के दौरान कौन संभालता है देश की जिम्मेदारी

इस महीने लॉन्‍च होगा Motorola Edge 70, 50MP के 3 कैमरा वायरलेस चार्जिंग के अलावा मिलेंगे ये फीचर्स

टेक-ऑटो

टेक-ऑटो

इस महीने लॉन्‍च होगा Motorola Edge 70, 50MP के 3 कैमरा वायरलेस चार्जिंग के अलावा मिलेंगे ये फीचर्स

Motorola Edge 70 फोन का इंतजार लोग लंबे समय से कर रहे हैं. अब खबर है कि ये फोन इसी महीने की 15 तारीख तक लॉन्च किया जा सकता है. आइए जातने है कि इस फोन में आपको क्या खास फीचर्स मिलने वाले हैं. 

सुमित तिवारी | Dec 05, 2025, 08:31 AM IST

1.स्‍नैपड्रैगन 

स्‍नैपड्रैगन 
1

Motorola Edge 70 में स्‍नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट दिए जाने की उम्‍मीद है. ये फोन 50 मेगापिक्सल के 3 कैमरा के साथ लॉन्च किया जा सकता है. 

2.5.99mm पतला 

5.99mm पतला 
2

स्मार्टफोन सिर्फ 5.99mm पतला हो सकता है . टिप्‍सटर का दावा है कि भारत में आने वाले Motorola Edge 70 में ज्‍यादा बड़ी बैटरी दी जा सकती है.

3.ग्‍लोबल वेरिएंट 

ग्‍लोबल वेरिएंट 
3

Motorola Edge 70 के ज्‍यादा फीचर्स इसके ग्‍लोबल वेरिएंट की तरह ही रह सकते हैं. इस फोन में 6.7 इंच का P-OLED डिस्‍प्‍ले दिया गया है, जोकि 1.5K रेजॉलूशन और 120Hz का रिफ्रेश रेट ऑफर करता है.
 

4.12 जीबी रैम

12 जीबी रैम
4

यह फोन अधिकतम 12 जीबी रैम के साथ आता है. 512 जीबी स्‍टोरेज इस फोन में दिया गया है. इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है. यह फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्‍ड हैलो यूएक्‍स पर रन करेगा.
 

5.भारत में संभावित कीमत

भारत में संभावित कीमत
5

Motorola Edge 60 की लॉन्चिंग कीमत 25,999 रुपये थी. लेकिन नई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में Edge 70 की कीमत 35,000 रुपये से कम रखी जा सकती है.

