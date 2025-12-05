टेक-ऑटो
सुमित तिवारी | Dec 05, 2025, 08:31 AM IST
1.स्नैपड्रैगन
Motorola Edge 70 में स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट दिए जाने की उम्मीद है. ये फोन 50 मेगापिक्सल के 3 कैमरा के साथ लॉन्च किया जा सकता है.
2.5.99mm पतला
स्मार्टफोन सिर्फ 5.99mm पतला हो सकता है . टिप्सटर का दावा है कि भारत में आने वाले Motorola Edge 70 में ज्यादा बड़ी बैटरी दी जा सकती है.
3.ग्लोबल वेरिएंट
Motorola Edge 70 के ज्यादा फीचर्स इसके ग्लोबल वेरिएंट की तरह ही रह सकते हैं. इस फोन में 6.7 इंच का P-OLED डिस्प्ले दिया गया है, जोकि 1.5K रेजॉलूशन और 120Hz का रिफ्रेश रेट ऑफर करता है.
4.12 जीबी रैम
यह फोन अधिकतम 12 जीबी रैम के साथ आता है. 512 जीबी स्टोरेज इस फोन में दिया गया है. इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है. यह फोन एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड हैलो यूएक्स पर रन करेगा.
5.भारत में संभावित कीमत
Motorola Edge 60 की लॉन्चिंग कीमत 25,999 रुपये थी. लेकिन नई रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में Edge 70 की कीमत 35,000 रुपये से कम रखी जा सकती है.