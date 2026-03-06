Traffic Rules: हेलमेट पहनना ही काफी नहीं! ये गलती की तो कटेगा ₹1000 का चालान

5 . How to avoid getting helmet challan?

हेलमेट चालान से बचने के लिए क्या करें

बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर देश के ज्यादातर राज्यों में 1000 रुपये का चालान कटता है. पीछे बैठने वाली सवारी के हेलमेट नहीं पहनने पर भी 1000 रुपये का चालान कटता है. कुछ राज्यों में दूसरी या तीसरी बार बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर तीन महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है. हेलमेट से जुड़े चालान से बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप हेलमेट पहनें और अपनी दुपहिया पर किसी को बैठाएं तो उसे भी हेलमेट पहनाएं. हेलमेट पहनना केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भी ज़रूरी है.

