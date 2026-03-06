Traffic Rules: हेलमेट पहनना ही काफी नहीं! ये गलती की तो कटेगा ₹1000 का चालान

टेक-ऑटो
Kusum Lata | Mar 06, 2026, 02:36 PM IST
1.Best way to wear helmet
क्या है हेलमेट पहनने का सही तरीका
मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, हेलमेट आपके सिर पर फिट आए और उसके स्ट्रैप लगे हुए हों. अगर आप स्ट्रैप नहीं लगाते तो आपका हेलमेट पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता. ऐसा होने पर आपका 1000 रुपये तक का चालान कट सकता है.
2.Helmet Specifications
कैसा होना चाहिए हेलमेट
मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, ये ज़रूरी है कि हेलमेट ISI अप्रूव्ड हो. बिना ISI मार्क वाला हेलमेट पहनने पर ये माना जाएगा कि हेलमेट नहीं पहना गया है. हेलमेट के शेल को 22 से 25 mm मोटा होना ज़रूरी है, उसके अंदर प्रॉपर पैडिंग होनी ज़रूरी है. इसके साथ ही हेलमेट का वज़न 1.2 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
3.Helmet for Pillion Rider
पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट है ज़रूरी
नियमों के मुताबिक, बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना ज़रूरी है. महिला, पुरुष, बच्चे जो भी बाइक पर पीछे बैठें, उन्हें भी ISI मार्क वाला हेलमेट पहनना ज़रूरी है. पिलियन राइडर के हेलमेट नहीं पहनने पर भी 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है. हेलमेट पहनने से केवल ऐसे सिख व्यक्तियों को छूट है जो पगड़ी पहनते हैं.
4. Helmet Rule for Bike Manufacturers
बाइक निर्माताओं के लिए हेलमेट का नियम
सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के रूल 138 के तहत बाइक निर्माताओं के लिए ज़रूरी है कि वो हर दोपहिया गाड़ी के साथ दो BIS मार्क वाले हेलमेट ग्राहक को दें. यह नियम 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ है.
5.How to avoid getting helmet challan?
हेलमेट चालान से बचने के लिए क्या करें
बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर देश के ज्यादातर राज्यों में 1000 रुपये का चालान कटता है. पीछे बैठने वाली सवारी के हेलमेट नहीं पहनने पर भी 1000 रुपये का चालान कटता है. कुछ राज्यों में दूसरी या तीसरी बार बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर तीन महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है. हेलमेट से जुड़े चालान से बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप हेलमेट पहनें और अपनी दुपहिया पर किसी को बैठाएं तो उसे भी हेलमेट पहनाएं. हेलमेट पहनना केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भी ज़रूरी है.