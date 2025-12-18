Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Dec 18, 2025, 07:00 PM IST
1.क्या मेरा फोन मेरी जासूसी कर रहा है?
सर्च में जो हम खोजते हैं, उसी प्रोडक्ट और उसी ब्रांड की मिलती-जुलती चीज़ें हर जगह दिखना कई लोगों के लिए अजीब या डराने वाला अनुभव हो सकता है. दरअसल, फोन में कई ऐसी सेटिंग्स बैकग्राउंड में Active होती हैं, जिनकी वजह से आपका डेटा शेयर हो रहा होता है. इसलिए आपको अगर प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत ऑफ कर दें.
2.ऐप परमिशन
अक्सर लोग नया ऐप डाउनलोड करने के बाद, कैमरा, माइक्रोफोन या फोटो गैलरी एक्सेज को बिना सोचे-समझे हमेशा “Allow” कर देते हैं. पर हो सकता है ऐप को इन चीज़ों की जरूरत ही न हो. जैसे, फोटो एडिट करने वाले ऐप को आपके फोटो गैलरी की एक्सेज की जरूरत हो सकती है, पर मौसम बताने वाले ऐप को नहीं. ऐसे में हो सकता है ऐप आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हो, तस्वीरें देख या सेव कर रहा हो, बगैर आपकी जानकारी के आपकी बातें रिकॉर्ड कर रहा हो.
3.तुरंत ऑफ करें
इसलिए तुरंत अपने फोन में मौजूद हर ऐप की परमिशन एक-एक करके चेक करें और देखें कि आपने जल्दबाज़ी में आपने कौन-कौन सी अनुमति किस ऐप को दे दी है. ऐसा करने से आपकी जानकारी बिना आपकी जानकारी के ज्यादा शेयर होने की चिंता कम होगी और आपके फोन की प्राइवेसी बेहतर होगी.
4.लोकेशन ट्रैक
इसके अलावा कुछ ऐप्स आपकी लोकेशन भी ट्रैक करते हैं, इन ऐप्स को केवल यह जानकारी नहीं होती कि आप अभी कहां हैं, बल्कि यह भी रिकॉर्ड होता है कि आप पहले किन-किन जगहों पर गए हैं. आमतौर पर एंड्रॉयड फोन में लोकेशन सर्विस की मदद से पर्सनलाइज्ड सर्च रिजल्ट, आने-जाने के रूट की जानकारी और आसपास के रेस्टोरेंट के सुझाव मिलता है. बता दें कि एप्पल के iOS डिवाइस में भी यह सिस्टम लगभग इसी तरह काम करता है.
5.पर्सनलाइज्ड ऐड्स
अब बात सर्च किए जाने वाले प्रोडक्ट्स का हर जगह दिखना. दरअसल, इस स्थिति में आपके अकाउंट (जैसे गूगल अकाउंट) के ज़रिए यह देखा जाता है कि आप किन वेबसाइट्स पर गए हैं और वहां कितनी देर रुके हैं. इसी आधार पर आपकी ऑनलाइन गतिविधि से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया जाता है और फिर आपको उसी हिसाब से विज्ञापन दिखाए जाते हैं.
6.लोकेशन सर्विस की अनुमति देने से पहले करें चेक
नेविगेशन ऐप्स के लिए लोकेशन सर्विस की अनुमति देना जरूरी हो सकता है पर बिना सोचे-समझे हर ऐप को OK करना ठीक नहीं है. इससे किसी भी गलत या संदिग्ध ऐप को लोकेशन ट्रैक करने की इजाजत मिल जाती है. इससे घर का पता, ऑफिस का पता, बच्चों के स्कूल की लोकेशन जैसी निजी जानकारियां लीक हो सकती हैं. इसके लिए परमिशन को “While Using the App” पर सेट करें, ताकि ऐप सिर्फ इस्तेमाल के समय ही लोकेशन देख सके आपको हर समय ट्रैक न कर पाए.
7.पर्सनलाइज्ड ऐड्स को कर सकते हैं बंद
आप इस तरह के पर्सनलाइज्ड ऐड्स को बंद कर सकते हैं. इससे विज्ञापन पूरी तरह खत्म तो नहीं होंगे पर आपको दिखेंगे कम. आखिर में आपके लिए यह समझना जरूरी है कि आप कौन-सी जानकारी, किसे और कैसे देने की अनुमति दे रहे हैं. किसी ऐप को तुंरत परमिशन देने के बजाय बेहतर है कि पहले सोच-समझकर चुनें. फिर ऐप इस्तेमाल करते समय तय करें कि आप कौन-सी जानकारी शेयर करने में सहज हैं. आप इससे और अधिक ऑनलाइन सुरक्षित रह सकते हैं.
