FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
हिजाब पर घमासान के बीच CM नीतीश कुमार को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, लोगों की आवाजाही को किया गया सीमित

हिजाब पर घमासान के बीच CM नीतीश कुमार को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, लोगों की आवाजाही को किया गया सीमित

Gravite MPV लॉन्च के बाद बड़ी योजना बना रहा है Nissan, भारत में विस्तार के लिए ये होगी प्लानिंग 

Gravite MPV लॉन्च के बाद बड़ी योजना बना रहा है Nissan, भारत में विस्तार के लिए ये होगी प्लानिंग

लोकसभा में MNREGA की जगह G Ram G विधेयक पास, विपक्ष का तीखा विरोध, सदन में फाड़ी गईं बिल की प्रतियां

लोकसभा में MNREGA की जगह G Ram G विधेयक पास, विपक्ष का तीखा विरोध, सदन में फाड़ी गईं बिल की प्रतियां

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ

Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ

ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवार, देखें कहां है अंबानी फैमिली

ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवार, देखें कहां है अंबानी फैमिली

इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को कहते हैं Factory Engineering? सैलरी जानकर चौंक जाएंगे आप

इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को कहते हैं Factory Engineering? सैलरी जानकर चौंक जाएंगे आप

HomePhotos

टेक-ऑटो

Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ

Your Phone Spying On You? हम जब किसी चीज के बारे में सर्च करते हैं तो इंस्टाग्राम से लेकर, फेसबुक और गूगल तक पर वही प्रोडक्ट और उसी ब्रांड की मिलती-जुलती चीज़ें हर जगह दिखने लगती हैं. ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल बना रहता है, वो यह कि क्या मेरा फोन मेरी जासूसी कर रहा है?

Abhay Sharma | Dec 18, 2025, 07:00 PM IST

1.क्या मेरा फोन मेरी जासूसी कर रहा है?   

क्या मेरा फोन मेरी जासूसी कर रहा है?   
1

सर्च में जो हम खोजते हैं, उसी प्रोडक्ट और उसी ब्रांड की मिलती-जुलती चीज़ें हर जगह दिखना कई लोगों के लिए अजीब या डराने वाला अनुभव हो सकता है. दरअसल, फोन में कई ऐसी सेटिंग्स बैकग्राउंड में Active होती हैं, जिनकी वजह से आपका डेटा शेयर हो रहा होता है. इसलिए आपको अगर प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत ऑफ कर दें. 

Advertisement

2.ऐप परमिशन

ऐप परमिशन
2

अक्सर लोग नया ऐप डाउनलोड करने के बाद, कैमरा, माइक्रोफोन या फोटो गैलरी एक्सेज को बिना सोचे-समझे हमेशा “Allow” कर देते हैं. पर हो सकता है ऐप को इन चीज़ों की जरूरत ही न हो. जैसे, फोटो एडिट करने वाले ऐप को आपके फोटो गैलरी की एक्सेज की जरूरत हो सकती है, पर मौसम बताने वाले ऐप को नहीं. ऐसे में हो सकता है ऐप आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हो, तस्वीरें देख या सेव कर रहा हो, बगैर आपकी जानकारी के आपकी बातें रिकॉर्ड कर रहा हो. 

3.तुरंत ऑफ करें 

तुरंत ऑफ करें 
3

इसलिए तुरंत अपने फोन में मौजूद हर ऐप की परमिशन एक-एक करके चेक करें और देखें कि आपने जल्दबाज़ी में आपने कौन-कौन सी अनुमति किस ऐप को दे दी है. ऐसा करने से आपकी जानकारी बिना आपकी जानकारी के ज्यादा शेयर होने की चिंता कम होगी और आपके फोन की प्राइवेसी बेहतर होगी. 

4.लोकेशन ट्रैक  

लोकेशन ट्रैक  
4

इसके अलावा कुछ ऐप्स आपकी लोकेशन भी ट्रैक करते हैं, इन ऐप्स को केवल यह जानकारी नहीं होती कि आप अभी कहां हैं, बल्कि यह भी रिकॉर्ड होता है कि आप पहले किन-किन जगहों पर गए हैं. आमतौर पर एंड्रॉयड फोन में लोकेशन सर्विस की मदद से पर्सनलाइज्ड सर्च रिजल्ट, आने-जाने के रूट की जानकारी और आसपास के रेस्टोरेंट के सुझाव मिलता है. बता दें कि एप्पल के iOS डिवाइस में भी यह सिस्टम लगभग इसी तरह काम करता है. 

TRENDING NOW

5.पर्सनलाइज्ड ऐड्स

पर्सनलाइज्ड ऐड्स
5

अब बात सर्च किए जाने वाले प्रोडक्ट्स का हर जगह दिखना. दरअसल, इस स्थिति में आपके अकाउंट (जैसे गूगल अकाउंट) के ज़रिए यह देखा जाता है कि आप किन वेबसाइट्स पर गए हैं और वहां कितनी देर रुके हैं. इसी आधार पर आपकी ऑनलाइन गतिविधि से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया जाता है और फिर आपको उसी हिसाब से विज्ञापन दिखाए जाते हैं. 

6.लोकेशन सर्विस की अनुमति देने से पहले करें चेक

लोकेशन सर्विस की अनुमति देने से पहले करें चेक
6

नेविगेशन ऐप्स के लिए लोकेशन सर्विस की अनुमति देना जरूरी हो सकता है पर बिना सोचे-समझे हर ऐप को OK करना ठीक नहीं है. इससे किसी भी गलत या संदिग्ध ऐप को लोकेशन ट्रैक करने की इजाजत मिल जाती है. इससे घर का पता, ऑफिस का पता, बच्चों के स्कूल की लोकेशन जैसी निजी जानकारियां लीक हो सकती हैं. इसके लिए परमिशन को “While Using the App” पर सेट करें, ताकि ऐप सिर्फ इस्तेमाल के समय ही लोकेशन देख सके आपको हर समय ट्रैक न कर पाए. 

7.पर्सनलाइज्ड ऐड्स को कर सकते हैं बंद  

पर्सनलाइज्ड ऐड्स को कर सकते हैं बंद  
7

आप इस तरह के पर्सनलाइज्ड ऐड्स को बंद कर सकते हैं. इससे विज्ञापन पूरी तरह खत्म तो नहीं होंगे पर आपको दिखेंगे कम. आखिर में आपके लिए यह समझना जरूरी है कि आप कौन-सी जानकारी, किसे और कैसे देने की अनुमति दे रहे हैं. किसी ऐप को तुंरत परमिशन देने के बजाय बेहतर है कि पहले सोच-समझकर चुनें. फिर ऐप इस्तेमाल करते समय तय करें कि आप कौन-सी जानकारी शेयर करने में सहज हैं. आप इससे और अधिक ऑनलाइन सुरक्षित रह सकते हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ
Phone Privacy: आपका फोन आपकी जासूसी तो नहीं कर रहा? प्राइवेसी चाहिए तो ये 3 सेटिंग्स तुरंत कर दें ऑफ
ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवार, देखें कहां है अंबानी फैमिली
ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवार, देखें कहां है अंबानी फैमिली
इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को कहते हैं Factory Engineering? सैलरी जानकर चौंक जाएंगे आप
इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को कहते हैं Factory Engineering? सैलरी जानकर चौंक जाएंगे आप
बैंक लॉकर में रखा है सोना या कीमती सामान तो ये एक काम कर लो, वरना होगा लाखों का नुकसान
बैंक लॉकर में रखा है सोना या कीमती सामान तो ये एक काम कर लो, वरना होगा लाखों का नुकसान
Hurun List 2025: बिजनेस में टॉप पर पहुंचते हैं इन 2 राशियों के लोग, अपने दम पर बनते हैं बिजनेस टाइकून
बिजनेस में टॉप पर पहुंचते हैं इन 2 राशियों के लोग, अपने दम पर बनते हैं बिजनेस टाइकून
MORE
Advertisement
धर्म
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
Vastu Tips: घर में वास्तुदोष से हैं परेशान तो इन जगहों पर रख लें क्रिसमस ट्री, दूर हो जाएंगी सभी समस्याएं
Mulank 9 Horoscope 2026: मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026? जनवरी से दिसंबर तक करियर, पैसा, हेल्थ और प्यार का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026? जनवरी से दिसंबर तक करियर, पैसा, हेल्थ और प्यार का हाल यहां पढ़ें
Numerology: संघर्ष के बाद दमदार कमबैक करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, 'त्रिदेव' से मिलती है ऊर्जा
Numerology: संघर्ष के बाद दमदार कमबैक करते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, 'त्रिदेव' से मिलती है ऊर्जा
Numerology: मोबाइल या कार के अंत में ये दो नंबर है तो कभी खत्म नहीं होंगी समस्याएं, पैसे से लेकर सेहत तक रहेगी हमेशा खराब
मोबाइल या कार के अंत में ये दो नंबर है तो कभी खत्म नहीं होंगी समस्याएं, पैसे से लेकर सेहत तक रहेगी हमेशा खराब
Rashifal 17 December 2025: वृश्चिक और मकर वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृश्चिक और मकर वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement