Misfuelling: डीजल कार में पेट्रोल... गलती से गाड़ी में भर गया गलत फ्यूल? जानिए इंजन पर क्या पड़ेगा असर

5 . क्या करें?

इस कंडीशन में अगर आपने गाड़ी चालू नहीं कि तो तेल टंकी में ही रहेगा. ईंधन टैंक और पाइप से गलत फ्यूल निकलवा दें और डीजल भरवाएं. अगर पेट्रोल डलने का पता आपको कुछ समय बाद चले तो फौरन गाड़ी को बंद कर दें. क्योंकि गाड़ी को कुछ फीट तक चलाना या कुछ सेकेंड भी चालू रखना, आपको हजारों रुपये का नुकसान करवा सकता है. इसलिए गाड़ी को बंद करके साइड में लगाएं उसे टो करके गैराज ले जाएं और वहां टैंक खाली करवाएं.

