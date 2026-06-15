पेट्रोल की टेंशन खत्म! Maruti ने लॉन्च की Wagon R Bioflex, माइलेज- फीचर्स और कीमत जान लें 

1 . कितना पावरफुल है Wagon R Bioflex का इंजन?

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बता दें कि इस कार का नया वर्जन ZXI+ वेरिएंट पर आधारित है. इसके अलावा इस फ्लेक्‍स फ्यूल वाली वैगन आर में 1.2 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन दिया गया है और साथ ही पांच स्‍पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है. यह कार 20% (E20) से लेकर 85% (E85) तक इथेनॉल-पेट्रोल ब्लेंड पर चल सकती है. कंपनी का दावा है कि इसे 100% तक इथेनॉल (E100) पर चलाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है. (AI Image)