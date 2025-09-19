Thar 1.55 लाख, Scorpio 2.15 लाख रुपये तक सस्ती... महिंद्रा ने घटाए इन कारों के दाम, जानें नए रेट

6 . Mahindra Bolero के लेटेस्ट रेट

महिंद्रा ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी बोलेरो के दामों में तगड़ी कटौती की है. Bolero Neo को 1.27 लाख रुपये तक सस्ता कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत अब 8.79 लाख रुपये हो गई है. इसके अलावा कंपनी इस पर सबसे ज्यादा 1.29 लाख रुपये तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे रही है.