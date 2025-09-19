फर्जी कंपनी के नाम पर Current Account... राजस्थान में 100 करोड़ के ऑनलाइन फ्रॉड का भंडाफोड़, 6 अरेस्ट
Thar 1.55 लाख, Scorpio 2.15 लाख रुपये तक सस्ती... महिंद्रा ने घटाए इन कारों के दाम, जानें नए रेट
ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में भारत से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी
मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल
लोग iPhone 17 के लिए लड़ते रहे, सैमसंग आधी कीमत पर बेचने लगा अपना टॉप क्लास फोन, यहां देखें बेस्ट डील
Rashifal 20 September 2025: आज कुंभ राशि के जातक टालें जोखिम का काम, पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का राशिफल
Roti Vs Rice: रोटी या चावल, सेहत के लिहाज से रात को क्या खाना होता है बेहतर?
Disha Patani के घर पर फायरिंग करने वाले एक और आरोपी का एनकाउंटर, 25,000 रुपये का था इनाम
IND vs OMAN Highlights: ओमान ने फैंस का करवाया पैसा वसूल, रोमांचक मुकाबले में 21 रन से जीती टीम इंडिया
Test में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में केवल दो भारतीयों का नाम
टेक-ऑटो
रईश खान | Sep 19, 2025, 11:08 PM IST
1.महिंद्रा की कौन-कौन सी गाड़ी हुई सस्ती
महिंद्रा ने स्कॉर्पियो-N, Thar, बोलेरो से लेकर अपनी सबसे सस्ती SUV XUV3XO जैसी गाड़ियों की नई कीमतों की घोषणा की है. जिनपर एक लाख से लेकर ढाई लाख की तक एक्स्ट्रा ऑफर के साथ छूट दी जा रही है. आइये जानते हैं महिंद्रा की गाड़ियों के नए रेट.
2.महिंद्रा थार (Mahindra Thar)
जीएसटी कट के बाद कंपनी ने थार की कीमत में 1.35 लाख रुपये की कटौती की है. Thar 3-Door मॉडल अब 10.32 लाख रुपये की कीमत में मिल जाएगी. कंपनी इस एसयूवी गाड़ी पर 20,000 रुपये का एक्सट्रा बेनिफिट भी दे रही है. जिसके बाद कुल छूट 1,55,000 तक पहुंच जाएगी.
3.Thar Roxx ₹1.33 लाख तक सस्ती
महिंद्रा ने थार रॉक्स फाइव डोर पर 1.33 लाख रुपये तक दाम कर दिए हैं. इस एसयूवी की अब शुरुआती कीमत 12.25 लाख रुपये हो गई है. इस पर भी 20,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाएंगे.
4.महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio)
महिंद्रा की इस धांसू गाड़ी के दाम में भी भारी कटौती की गई है. स्कॉर्पियो क्लासिक (Mahindra Scorpio Classic) के ₹1.01 लाख और स्कॉर्पियो-एन (Mahindra Scorpio-N) के ₹1.45 लाख कम कर दिए हैं. Mahindra के नए रेट के अनुसार, स्कॉर्पियो क्लासिक की शुरुआती कीमत ₹12.98 लाख और स्कॉर्पियो-एन की कीमत ₹13.20 लाख हो गई है.
5.स्कॉर्पियो पर एक्स्ट्रा बैनिफिट
स्कॉर्पियो पर कंपनी की तरफ से 95,000 रुपये और 71,000 रुपये का एक्सट्रा बेनिफिट भी दिया जा रहा है. इस तरह ग्राहक को स्कॉर्पियो क्लासिक पर कुल 1.96 लाख और स्कॉर्पियो-एन पर कुल 2.15 तक बचत हो सकती है.
6.Mahindra Bolero के लेटेस्ट रेट
महिंद्रा ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी बोलेरो के दामों में तगड़ी कटौती की है. Bolero Neo को 1.27 लाख रुपये तक सस्ता कर दिया है. इसकी शुरुआती कीमत अब 8.79 लाख रुपये हो गई है. इसके अलावा कंपनी इस पर सबसे ज्यादा 1.29 लाख रुपये तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दे रही है.