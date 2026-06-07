EV For Women: कम बजट में बेस्ट हैं महिलाओं के लिए ये 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानिए कीमत और रेंज

2 . Hero Electric Optima CX 2.0

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Hero Electric Optima CX 2.0 खासतौर से महिलाओं के बेस्ट स्कूटर है, इसका वजन केवल 72.5 से 83 किलो है और इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है. एक बार फुल चार्ज करने पर यह लगभग 89 km की रेंज देती है, इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स में LED DRL, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम और पोर्टेबल बैटरी शामिल है, जिसे घर ले जाकर भी आसानी से चार्ज कर सकते हैं. कीमत की बात करें तो यह 85,000 से 90,000 तक के बीच है.