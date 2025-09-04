मार्केट में आ गया 6GB RAM वाला सबसे सस्ता स्मार्टफोन, मात्र 6099 रुपये में मिलेंगे दमदार फीचर्स

शांति की ओर बढ़ा मणिपुर, कुकी समुदाय और सरकार के बीच समझौता, NH 2 खोलने पर बनी सहमति
रईश खान | Sep 04, 2025, 04:54 PM IST
1.7 हजार के बजट का स्मार्टफोन
क्या आप भी 7,000 रुपये से कम बजट का फोन ढूंढ रहे हैं? भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड लावा (Lava) एक शानदार स्मार्टफोन लेकर आया है, जो न सिर्फ सस्ता है, बल्कि दमदार फीचर्स के साथ भी है. दरअसल लावा ने 'Lava Yuva Smart 2' स्मार्टफोन लॉन्च किया है. कंपनी ने इस अर्फोडेबल स्मार्टफोन को दो कलर ऑप्शन्स के साथ उतारा है.
2.5000mAh की बैटरी
इसके फीचर्स की बात करें तो लावा युवा स्मार्ट 2 UNISOC SC9863A प्रोसेसर से लैस स्मार्टफोन एंड्रॉइड 15 Go पर आधारित है. इसमें 6.75-इंच का HD+ डिस्प्ले और 5000mAh की बैटरी दी गई है.
3.6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले
लावा युवा स्मार्ट 2 में 6.75 इंच का HD+ रिजॉल्यूशन, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है. साथ ही ऑक्टा कोर प्रोसेसर है. यह स्मार्टफोन में वैसे तो 3GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आता है, लेकिन 3 जीबी वर्चुअल रैम की मदद से RAM को 6 जीबी तक आसानी से बढ़ाया जा सकता है.
4.पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर
सिक्योरिटी की बात करें तो लावा युवा स्मार्ट 2 के पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा. Face अनलोक की सुविधा भी है. इसके अलावा USB-C के माध्यम से 10W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है. कंपनी ने कहा कि इसमें स्टाइलिश कैमरा पैनल के साथ ग्लास बैक डिजाइन किया है.
5.कैमरा सेटअप
LAVA के इस स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल AI डुअल रियर कैमरा दिया गया है. साथ में LeD फ्लैश होगा. वहीं, फ्रंट सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर मिलेगा. इसमें HDR, ब्यूटी और नाइट जैसे कई कैमरा मोड भी हैं.
6.लावा युवा स्मार्ट 2 कितनी है कीमत?
भारतीय टेक कंपनी ने इस नए लावा युवा स्मार्ट 2 की भारत में कीमत 6,099 रुपये रखी गई है, जो इसके एकमात्र 64GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है. यह स्मार्टफोन क्रिस्टल ब्लू और क्रिस्टल गोल्ड रंगों में उपलब्ध होगा.