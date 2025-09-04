मार्केट में आ गया 6GB RAM वाला सबसे सस्ता स्मार्टफोन, मात्र 6099 रुपये में मिलेंगे दमदार फीचर्स

1 . 7 हजार के बजट का स्मार्टफोन

1

क्या आप भी 7,000 रुपये से कम बजट का फोन ढूंढ रहे हैं? भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड लावा (Lava) एक शानदार स्मार्टफोन लेकर आया है, जो न सिर्फ सस्ता है, बल्कि दमदार फीचर्स के साथ भी है. दरअसल लावा ने 'Lava Yuva Smart 2' स्मार्टफोन लॉन्च किया है. कंपनी ने इस अर्फोडेबल स्मार्टफोन को दो कलर ऑप्शन्स के साथ उतारा है.