Lava का Blaze AMOLED 2 5G मोबाइल हुआ लॉन्च, मिलेगा दमदार कैमरे के साथ धांसू बैटरी; जानें कीमत

2 . कैसा है Lava Blaze AMOLED 2 5G का कैमरा?

Lava Blaze AMOLED 2 5G के कैमरे की बात करें, तो इसमें दमदार कैमरा दिया गया है, जिससे काफी अच्छी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. इसमें 6.67 इंच की फुल एचडी वाले मोबाइल में 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर वाला ड्यूल कैमरा मौजूद है.

