Lava का Blaze AMOLED 2 5G मोबाइल हुआ लॉन्च, मिलेगा दमदार कैमरे के साथ धांसू बैटरी; जानें कीमत

Lava ने आज अपना नए मॉडल का फोन भारत में लॉन्च कर दिया है. Lava Blaze AMOLED 2 5G लॉन्च हुआ है, जिसमें दमदार कैमरे के साथ धांसू बैटरी भी दी गई है. इसके अलावा भी तमाम फीचर्स उपलब्ध है, जो मोबाइल का दमदार बनाते हैं. यहां आप इस मोबाइल की कीमत भी जान सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Aug 11, 2025, 09:08 PM IST

कब लॉन्च हुआ Lava Blaze AMOLED 2 5G?

कब लॉन्च हुआ Lava Blaze AMOLED 2 5G?
Lava Blaze AMOLED 2 5G आज यानी सोमवार 11 अगस्त को इंडिया में लॉन्च हुआ है. ये काफी खूबसूरत और स्लिम मोबाइल है. इसमें कई कलर्स भी उपलब्ध हैं. 
 

कैसा है Lava Blaze AMOLED 2 5G का कैमरा?

कैसा है Lava Blaze AMOLED 2 5G का कैमरा?
Lava Blaze AMOLED 2 5G के कैमरे की बात करें, तो इसमें दमदार कैमरा दिया गया है, जिससे काफी अच्छी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. इसमें  6.67 इंच की फुल एचडी वाले मोबाइल में 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर वाला ड्यूल कैमरा मौजूद है. 
 

कैसी है Lava Blaze AMOLED 2 5G की बैटरी?

कैसी है Lava Blaze AMOLED 2 5G की बैटरी?
Lava Blaze AMOLED 2 5G की बैटरी काफी धांसू है, जिससे आप दिनभर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें 5,000mAh की बैटरी है, जिसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है. 
 

कितने कलर्स के साथ आ रहा है Lava Blaze AMOLED 2 5G?

कितने कलर्स के साथ आ रहा है Lava Blaze AMOLED 2 5G?
Lava Blaze AMOLED 2 5G का फोन दो अलग-अलग कलर्स के साथ लॉन्च हुआ है. इसमें फेदर व्हाइट और मिडनाइट ब्लैक कलर मौजूद है. 
 

कितनी है Lava Blaze AMOLED 2 5G की कीमत?

कितनी है Lava Blaze AMOLED 2 5G की कीमत?
रिपोर्ट्स के अनुसार, Lava Blaze AMOLED 2 5G की कीमत की बात करें, तो ये फोन भारत में सिर्फ 13,499 रुपये में आ रहा है. इसमें आपको 6GB RAM + 128GB के साथ फोन मिलेगा. 
 

