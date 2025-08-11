23 साल की उम्र में लोन लेकर शुरू किया बिजनेस, आज 150 करोड़ रुपये की है कंपनी; आप भी ले सकते हैं प्रेरणा
Lava का Blaze AMOLED 2 5G मोबाइल हुआ लॉन्च, मिलेगा दमदार कैमरे के साथ धांसू बैटरी; जानें कीमत
Rashifal 12 August 2025: आज वृश्चिक राशि के लोग पैसों का न करें लेनदेन, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलती है इतनी सैलरी, जानें डोनाल्ड ट्रंप का सालाना वेतन
भारत में लॉन्च हुआ Oppo का घांसू फोन, कैमरा 50MP, बैटरी 7000mAh और कीमत सुनकर तुरंत खरीदने की होगा इच्छा
PM मोदी और जेलेंस्की के बीच लंबी बातचीत, भारत आने का भी मिला न्योता, जानें किन इन मामलों पर हुई चर्चा
बुमराह, सिराज...चोटिल होते गेंदबाज और छोटा हो रहा टीम इंडिया का फास्ट बॉलिंग पूल
ICICI में 50,000 रुपये, तो HDFC, SBI, PNB से Kotak बैंक के सेविंग अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस है जरूरी?
Krishna Janmashtami Bank Holiday: अगस्त में इस हफ्ते कई दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें पूरी लिस्ट
'MI के मालिक मुकेश अंबानी को मैं मना लेता...' Jasprit Bumrah के वर्कलोड को लेकर इस दिग्गज ने BCCI पर कसा तंज
टेक-ऑटो
मोहम्मद साबिर | Aug 11, 2025, 09:08 PM IST
1.कब लॉन्च हुआ Lava Blaze AMOLED 2 5G?
Lava Blaze AMOLED 2 5G आज यानी सोमवार 11 अगस्त को इंडिया में लॉन्च हुआ है. ये काफी खूबसूरत और स्लिम मोबाइल है. इसमें कई कलर्स भी उपलब्ध हैं.
2.कैसा है Lava Blaze AMOLED 2 5G का कैमरा?
Lava Blaze AMOLED 2 5G के कैमरे की बात करें, तो इसमें दमदार कैमरा दिया गया है, जिससे काफी अच्छी तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. इसमें 6.67 इंच की फुल एचडी वाले मोबाइल में 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर वाला ड्यूल कैमरा मौजूद है.
3.कैसी है Lava Blaze AMOLED 2 5G की बैटरी?
Lava Blaze AMOLED 2 5G की बैटरी काफी धांसू है, जिससे आप दिनभर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें 5,000mAh की बैटरी है, जिसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है.
4.कितने कलर्स के साथ आ रहा है Lava Blaze AMOLED 2 5G?
Lava Blaze AMOLED 2 5G का फोन दो अलग-अलग कलर्स के साथ लॉन्च हुआ है. इसमें फेदर व्हाइट और मिडनाइट ब्लैक कलर मौजूद है.
5.कितनी है Lava Blaze AMOLED 2 5G की कीमत?
रिपोर्ट्स के अनुसार, Lava Blaze AMOLED 2 5G की कीमत की बात करें, तो ये फोन भारत में सिर्फ 13,499 रुपये में आ रहा है. इसमें आपको 6GB RAM + 128GB के साथ फोन मिलेगा.