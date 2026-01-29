FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली की कोर्ट ने दिल्ली LG को बरी किया, दिल्ली के LG को मानहानि केस में राहत, LG वीके सक्सेना को मानहानि केस में राहत, मेधा पाटकर ने मानहानि का केस किया था

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
MCC NEET PG Counselling 2025 Round 3: नीट पीजी काउंसलिंग के तीसरे राउंड की चॉइस फिलिंग की तारीख बढ़ी, जानें डिटेल्स

MCC NEET PG Counselling 2025 Round 3: नीट पीजी काउंसलिंग के तीसरे राउंड की चॉइस फिलिंग की तारीख बढ़ी, जानें डिटेल्स

क्या है Nipah Virus जिसके चलते दहशत में है भारत समेत पूरा एशिया ? Covid-19 से कितना है घातक

क्या है Nipah Virus जिसके चलते दहशत में है भारत समेत पूरा एशिया ? Covid-19 से कितना है घातक

PM Kisan 22nd Installment Date: पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त कब जारी कर सकती है सरकार? जानिए लेटेस्ट अपडेट

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त कब जारी कर सकती है सरकार? जानिए लेटेस्ट अपडेट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका

क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका

Royal Enfield की Meteor 350 खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानें कितनी होगी महीने की EMI

Royal Enfield की Meteor 350 खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानें कितनी होगी महीने की EMI

Shukra Uday 2026: इन 3 राशियों के लिए अक्टूबर तक नौकरी, बिजनेस और धन लाभ का समय शुरू हो रहा,1 फरवरी खुलेगा गोल्डन गेट

शुक्र उदय के साथ इन राशियों के लिए अक्टूबर तक खुला रहेगा गोल्डन गेट, 1 फरवरी से जॉब-बिजनेस और धन लाभ का योग शुरू

HomePhotos

टेक-ऑटो

Royal Enfield की Meteor 350 खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानें कितनी होगी महीने की EMI

Meteor 350 EMI: Meteor 350cc क्रूज़र बाइक है, जिसे आरामदायक राइडिंग पोज़िशन, नया और स्मूद J-सीरीज इंजन और क्लासिक लुक के लिए पसंद किया जा रहा है. अगर आप भी इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आइए जान लेते हैं आपको महीने की कितनी EMI देनी होगी.

Abhay Sharma | Jan 29, 2026, 04:35 PM IST

1.Meteor 350

Meteor 350
1

रोजमर्रा की राइड के साथ-साथ लंबी दूरी की राइड के लिए भी ये बाइक बेहतरीन मानी जा रही है, यह पुराने रॉयल एनफील्ड के चार्म को नए जमाने की तकनीक के साथ जोड़ती है. बता दें कि इसमें ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम जैसे आधुनिक फीचर्स भी मिलते हैं. 

Advertisement

2.Meteor 350 की कीमत

Meteor 350 की कीमत
2

रॉयल एनफील्ड मीटियर 350 की एक्स-शोरूम कीमत रंग के अनुसार ₹1,97,762 से ₹2,18,882 के बीच है. ऐसे में EMI का अनुमान लगाते समय बाइक की टॉप वेरिएंट कीमत को आधार मानते हुए बाइक के लोन पर 8.5% ब्याज दर मानी जाए और लोन चुकाने की अवधि 12 महीने और 24 महीने रखी जाए तो क्या होगी EMI? 

3.Meteor 350 की महीने की EMI

Meteor 350 की महीने की EMI
3

इसके लिए लोन राशि को बाइक की एक्स-शोरूम कीमत का 90% माना गया है. अगर आप 12 महीने में लोन चुकाते हैं, तो आपकी मासिक EMI 17,182 होगी और कुल ब्याज 9,187 देना होगा. इसके अलावा अगर आप 24 महीने की अवधि चुनते हैं, तो मासिक EMI 8,955 होगी और कुल ब्याज 17,914 पड़ेगा. 

4.ध्यान दें

ध्यान दें
4

बता दें कि EMI की रकम लोन की अवधि, ब्याज दर और लोन अमाउंट के हिसाब से बदल सकती है. जितना ज्यादा डाउन पेमेंट करेंगे, उतना ही लोन कम होगा और EMI भी घटेगी. इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) के शोरूम में विजिट कर सकते हैं.  

TRENDING NOW

5.बाइक के फीचर्स

बाइक के फीचर्स
5

प्रीमियम लुक देने के लिए इस बाइक में अल्यूमीनियम ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स, स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच, एडजस्टेबल लीवर्स, LED हेडलैम्प और USB Type-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स भी शामिल किए गए हैं. उन राइडर्स के लिए यह खास है जो क्रूजर बाइकिंग का असली मजा ट्रैवल फीचर्स के साथ लेना चाहते हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका
क्या टूटने वाला है Gaurav Khanna और Aakanksha Chamola का 10 साल पुराना रिश्ता? पत्नी के 'कुर्बानी' वाले पोस्ट ने फैन्स को दिया झटका
Royal Enfield की Meteor 350 खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानें कितनी होगी महीने की EMI
Royal Enfield की Meteor 350 खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानें कितनी होगी महीने की EMI
Shukra Uday 2026: इन 3 राशियों के लिए अक्टूबर तक नौकरी, बिजनेस और धन लाभ का समय शुरू हो रहा,1 फरवरी खुलेगा गोल्डन गेट
शुक्र उदय के साथ इन राशियों के लिए अक्टूबर तक खुला रहेगा गोल्डन गेट, 1 फरवरी से जॉब-बिजनेस और धन लाभ का योग शुरू
Mini Europe in India: भारत के इन 7 शहरों को कहा जाता है मिनी यूरोप, यहां आकर मिलती है एब्रॉड वाली फीलिंग  
भारत के इन 7 शहरों को कहा जाता है मिनी यूरोप, यहां आकर मिलती है एब्रॉड वाली फीलिंग
PHOTOS: रितेश देशमुख से लेकर नितिन गडकरी तक, अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए कौन-कौन पहुंचा?
PHOTOS: रितेश देशमुख से लेकर नितिन गडकरी तक, अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए कौन-कौन पहुंचा?
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 29 January: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Jaya Ekadashi 2026: भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो जरूर जया एकादशी व्रत, जानें भद्रा से लेकर राहुकाल का समय
भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो जरूर जया एकादशी व्रत, जानें भद्रा से लेकर राहुकाल का समय
Magh Purnima 2026: इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
Pradosh Vrat 2026: इस दिन है जनवरी माह का आखिरी प्रदोष व्रत, जानें तारीख से लेकर इसका महत्व और पूजा विधि
इस दिन है जनवरी माह का आखिरी प्रदोष व्रत, जानें तारीख से लेकर इसका महत्व और पूजा विधि
Numerology: प्यार, दोस्ती और बिजनेस में इन लोगों को बार-बार मिलता है धोखा, क्या आपका मूलांक भी है इसमें शामिल
प्यार, दोस्ती और बिजनेस में इन लोगों को बार-बार मिलता है धोखा, क्या आपका मूलांक भी है इसमें शामिल
MORE
Advertisement