Royal Enfield की Meteor 350 खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानें कितनी होगी महीने की EMI

2 . Meteor 350 की कीमत

रॉयल एनफील्ड मीटियर 350 की एक्स-शोरूम कीमत रंग के अनुसार ₹1,97,762 से ₹2,18,882 के बीच है. ऐसे में EMI का अनुमान लगाते समय बाइक की टॉप वेरिएंट कीमत को आधार मानते हुए बाइक के लोन पर 8.5% ब्याज दर मानी जाए और लोन चुकाने की अवधि 12 महीने और 24 महीने रखी जाए तो क्या होगी EMI?