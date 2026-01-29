Royal Enfield की Meteor 350 खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानें कितनी होगी महीने की EMI

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Jan 29, 2026, 04:35 PM IST
1.Meteor 350
रोजमर्रा की राइड के साथ-साथ लंबी दूरी की राइड के लिए भी ये बाइक बेहतरीन मानी जा रही है, यह पुराने रॉयल एनफील्ड के चार्म को नए जमाने की तकनीक के साथ जोड़ती है. बता दें कि इसमें ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम जैसे आधुनिक फीचर्स भी मिलते हैं.
2.Meteor 350 की कीमत
रॉयल एनफील्ड मीटियर 350 की एक्स-शोरूम कीमत रंग के अनुसार ₹1,97,762 से ₹2,18,882 के बीच है. ऐसे में EMI का अनुमान लगाते समय बाइक की टॉप वेरिएंट कीमत को आधार मानते हुए बाइक के लोन पर 8.5% ब्याज दर मानी जाए और लोन चुकाने की अवधि 12 महीने और 24 महीने रखी जाए तो क्या होगी EMI?
3.Meteor 350 की महीने की EMI
इसके लिए लोन राशि को बाइक की एक्स-शोरूम कीमत का 90% माना गया है. अगर आप 12 महीने में लोन चुकाते हैं, तो आपकी मासिक EMI 17,182 होगी और कुल ब्याज 9,187 देना होगा. इसके अलावा अगर आप 24 महीने की अवधि चुनते हैं, तो मासिक EMI 8,955 होगी और कुल ब्याज 17,914 पड़ेगा.
4.ध्यान दें
बता दें कि EMI की रकम लोन की अवधि, ब्याज दर और लोन अमाउंट के हिसाब से बदल सकती है. जितना ज्यादा डाउन पेमेंट करेंगे, उतना ही लोन कम होगा और EMI भी घटेगी. इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) के शोरूम में विजिट कर सकते हैं.
5.बाइक के फीचर्स
प्रीमियम लुक देने के लिए इस बाइक में अल्यूमीनियम ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स, स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच, एडजस्टेबल लीवर्स, LED हेडलैम्प और USB Type-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स भी शामिल किए गए हैं. उन राइडर्स के लिए यह खास है जो क्रूजर बाइकिंग का असली मजा ट्रैवल फीचर्स के साथ लेना चाहते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से