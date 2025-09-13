एक क्लिक और खाली हो सकती है जेब, फेस्टिव सेल ऑफर्स के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

कभी सिविल सेवा में किया था टॉप, अब ₹15000 की घूस लेते पकड़े गए 'साहब', जानें अश्विनी कुमार पांडा की पूरी दास्तां
इथेनॉल विवाद पर बोले Nitin Gadkari- '200 करोड़ का है मेरा दिमाग, ईमानदारी से कमाना जानता हूं'
'हिंदी जीवन का आधार है, हमें मातृभाषा से प्यार है' आज हिंदी दिवस पर यहां से संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं
आयुर्वेद में खूबसूरती का 'किंग' क्यों माना जाता है नाग केसर, चमक उठता है चेहरा!
ATM से पैसे निकलते वक्त कैश अटक जाए तो न हों परेशान, इन आसान तरीकों से मिलेगा रिफंड
BAN vs SL Highlights: श्रीलंका ने बांग्लादेश को करवाया 'नागिन डांस', 6 विकेट से जीता एशिया कप 2025 का पहला मैच
T20I स्पेल में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय भी मौजूद
वैष्णो देवी यात्रा पर जाने से पहले जरूर जान लें यह अपडेट, श्राइन बोर्ड ने दी बड़ी जानकारी
Shweta Tiwari ने Maroon साड़ी में दिखाईं दिलकश अदाएं, फैंस हुए मुरीद, जानें कितनी है Saree की कीमत
Asia Cup 2025: एशिया कप टी20 के वो 5 रिकॉर्ड, जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे
टेक-ऑटो
राजा राम | Sep 13, 2025, 08:53 PM IST
1.ऑफर्स की भरमार हो जाती है
त्योहारी सीजन आते ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर धड़ाधड़ सेल और ऑफर्स की भरमार हो जाती है. ऐसे मौके पर ज्यादातर लोग बिना देर किए शॉपिंग करने लगते हैं.
2.साइबर ठगों के लिए सबसे सुनहरा मौका
लेकिन साइबर ठगों के लिए यही सबसे सुनहरा मौका होता है. वे नकली वेबसाइट्स और फर्जी लिंक तैयार करके ग्राहकों को लुभाने की कोशिश करते हैं.
3.लाखों रुपये गवां बैठते हैं
अक्सर देखने में आता है कि लोग जल्दबाजी में किसी भी वेबसाइट से खरीदारी कर बैठते हैं और लाखों रुपये गवां बैठते हैं. कई बार असली जैसी दिखने वाली साइट्स सिर्फ धोखा देने के लिए बनाई जाती हैं.
4.बेहद कम कीमत पर दिखाते हैं
स्कैमर्स खासतौर पर मोबाइल फोन और गैजेट्स जैसे महंगे प्रोडक्ट्स को बेहद कम कीमत पर दिखाते हैं. जबकि हकीकत यह होती है कि या तो प्रोडक्ट नकली निकलता है या फिर डिलीवर ही नहीं किया जाता.
5.सोर्स जरूर जांचें
ऐसे में जरूरी है कि ग्राहक केवल भरोसेमंद ऐप्स और आधिकारिक वेबसाइट्स से ही शॉपिंग करें. किसी भी ऑफर पर भरोसा करने से पहले उसका सोर्स जरूर जांचें.
6.पेमेंट मोड पर भी ध्यान देना जरूरी
शॉपिंग करते समय पेमेंट मोड पर भी ध्यान देना जरूरी है. सुरक्षित विकल्प जैसे UPI, Debit/Credit Card या Cash on Delivery ही चुनें.
7.प्रोडक्ट खरीदने से पहले रेटिंग जरूर पढ़ें
साथ ही प्रोडक्ट खरीदने से पहले रिव्यू और रेटिंग जरूर पढ़ें. इससे फेक विक्रेताओं को पहचानना आसान होता है.
8.पर्सनल जानकारी साझा न करें
सबसे अहम बात यह है कि कभी भी अपनी बैंक डिटेल्स, OTP या पर्सनल जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा न करें. थोड़ी सी सावधानी आपकी जेब और डेटा दोनों को सुरक्षित रख सकती है.