डबल साइलेंसर, लिक्विड-कूल्ड इंजन... बुलेट को मात देती है Jawa की ये धांसू बाइक, कम बजट में ले आएं घर

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Jan 09, 2026, 08:11 PM IST
1.Jawa Classic Bike 350cc
दरअसल, हम बात कर रहे हैं जावा क्लासिक 350 (Jawa Classic Bike 350cc) की, यह बाइक दिखने में बुलेट जैसी लगती है. इसका शानदार इंजन लंबी दूरी को भी आरामदायक बनाता है. आइए जानते हैं इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में...
2.पावरफुल इंजन
इसमें लिक्विड कूल इंजन मौजूद है, जो इंजन को गर्म होने नहीं देता है और 22.5bhp की अधिकतम पावर और 28.1Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होता है. इससे इंजन की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है.
3.स्टाइल में धांसू
इसके अलावा यह बाइक डबल साइलेंसर के साथ आती है, जो आवाज कम और परफॉर्मेंस को दमदार बनाते हैं. खासतौर से युवा इस बाइक को अपने स्टाइल और परफॉर्मेंस के लिए पसंद कर रहे हैं. यह बाइक दिखने में क्लासिक बुलेट जैसी लगती है और तकनीक-फीचर्स में एकदम नया अनुभव देती है.
4.माइलेज
जावा क्लासिक 350 बाइक का माइलेज लगभग 40 किलोमीटर प्रति लीटर बताया जाता है, जो इस कैटेगरी के लिए अच्छा माना जाता है. ऐसे में आपको माइलेज के लिए भी ज्यादा समझौता नहीं करना पड़ेगा.
5.कीमत भी कम
स्टाइल में भारी हो और बजट में फिट बाइक चाहिए तो तो जावा क्लासिक 350 या मॉडल 42 देख सकते हैं. इसकी कीमत 1 लाख 96 हजार रुपए से शुरू होती है, आप थोड़ा कम बजट में 300cc वाला मॉडल लेना चाहते हैं, तो जावा मॉडल 42 भी उपलब्ध है जिसकी कीमत 1 लाख 46 हजार रुपए से शुरू होती है.
