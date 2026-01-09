FacebookTwitterYoutubeInstagram
WPL 2026 Opening Ceremony: डब्ल्यूपीएल ओपनिंग सेरेमनी में हनी सिंह और जैकलिन फर्नांडीस ने बिखेरा जलवा, दमदार रहा टूर्नामेंट का आगाज

Umar Khalid के मुद्दे पर Mamdani को भारत की खरी-खरी, MEA ने दिया गया कहा ऐसा...

भारत-बांग्लादेश तनाव के बीच तमीम इकबाल ने तोड़ी चुप्पी, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाए जाने पर भी दिया बयान

Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित

डबल साइलेंसर, लिक्विड-कूल्ड इंजन... बुलेट को मात देती है Jawa की ये धांसू बाइक, कम बजट में ले आएं घर

सरकारी नौकरी को भी नहीं दी तवज्जो, जॉब को लात मारकर शुरू किया बिजनेस; बना दी 23000 करोड़ की कंपनी

टेक-ऑटो

डबल साइलेंसर, लिक्विड-कूल्ड इंजन... बुलेट को मात देती है Jawa की ये धांसू बाइक, कम बजट में ले आएं घर

Jawa Classic Bike 350cc: अगर आप कम बजट में दमदार, स्टाइलिश और कूल बाइक की तलाश में हैं, तो Jawa की इस धांसू बाइक के बारे में एक बार जरूर जान लें.  लिक्विड-कूल्ड इंजन, डबल साइलेंसर के साथ आने वाली ये बाइक आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है.  

Abhay Sharma | Jan 09, 2026, 08:11 PM IST

1.Jawa Classic Bike 350cc

Jawa Classic Bike 350cc
1

दरअसल, हम बात कर रहे हैं जावा क्लासिक 350 (Jawa Classic Bike 350cc) की,  यह बाइक दिखने में बुलेट जैसी लगती है. इसका शानदार इंजन लंबी दूरी को भी आरामदायक बनाता है. आइए जानते हैं इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में... 

2.पावरफुल इंजन

पावरफुल इंजन
2

इसमें लिक्विड कूल इंजन मौजूद है, जो इंजन को गर्म होने नहीं देता है और 22.5bhp की अधिकतम पावर और 28.1Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होता है. इससे इंजन की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है.  

3.स्टाइल में धांसू

स्टाइल में धांसू
3

इसके अलावा यह बाइक डबल साइलेंसर के साथ आती है, जो आवाज कम और परफॉर्मेंस को दमदार बनाते हैं. खासतौर से युवा इस बाइक को अपने स्टाइल और परफॉर्मेंस के लिए पसंद कर रहे हैं. यह बाइक दिखने में क्लासिक बुलेट जैसी लगती है और तकनीक-फीचर्स में एकदम नया अनुभव देती है.  

4.माइलेज 

माइलेज 
4

जावा क्लासिक 350 बाइक का माइलेज लगभग 40 किलोमीटर प्रति लीटर बताया जाता है, जो इस कैटेगरी के लिए अच्छा माना जाता है. ऐसे में आपको माइलेज के लिए भी ज्यादा समझौता नहीं करना पड़ेगा. 

5.कीमत भी कम

कीमत भी कम
5

स्टाइल में भारी हो और बजट में फिट बाइक चाहिए तो तो जावा क्लासिक 350 या मॉडल 42 देख सकते हैं.  इसकी कीमत 1 लाख 96 हजार रुपए से शुरू होती है, आप थोड़ा कम बजट में 300cc वाला मॉडल लेना चाहते हैं, तो जावा मॉडल 42 भी उपलब्ध है जिसकी कीमत 1 लाख 46 हजार रुपए से शुरू होती है. 

