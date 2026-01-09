डबल साइलेंसर, लिक्विड-कूल्ड इंजन... बुलेट को मात देती है Jawa की ये धांसू बाइक, कम बजट में ले आएं घर

5 . कीमत भी कम

स्टाइल में भारी हो और बजट में फिट बाइक चाहिए तो तो जावा क्लासिक 350 या मॉडल 42 देख सकते हैं. इसकी कीमत 1 लाख 96 हजार रुपए से शुरू होती है, आप थोड़ा कम बजट में 300cc वाला मॉडल लेना चाहते हैं, तो जावा मॉडल 42 भी उपलब्ध है जिसकी कीमत 1 लाख 46 हजार रुपए से शुरू होती है.

