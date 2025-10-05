FacebookTwitterYoutubeInstagram
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज का नाम भी शामिल

रिलायंस फाउंडेशन से इन कोर्स की पढ़ाई के लिए पाएं स्कॉलरशिप, जानें कौन-कौन कर सकता है अप्लाई

iPhone 17 सीरीज के बाद Apple के अक्टूबर इवेंट का इंतजार, जानिए कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं लॉन्च

IRCTC Tatkal Ticket Booking: मिनटों में मिलेगा कन्फर्म टिकट, ये हैं 5 सीक्रेट टिप्स

ना बड़ी डिग्री ना ऊंचा पद, फिर भी कमाई 2 करोड़... सफाईकर्मी के इनकम का सीक्रेट जान हैरान रह गए लोग

भारत ने USA में लगाया पहला LiFi इंटरनेट, जानें WiFi से अलग क्या है ये अनोखी टेक्नोलॉजी?

बिना तार के कैसे चलता है Wi-Fi? समझें क्यों राउटर से दूर जाते ही वीक हो जाता है इंटरनेट कनेक्शन

Abhishek Gupta Murder Case: पूजा शकुन पांडेय को निरंजनी अखाड़े ने दिखाया बाहर का रास्‍ता, महामंडलेश्वर पद खत्म 

JKBOSE 10th Date Sheet 2025: जम्मू-कश्मीर बोर्ड ने जारी की कक्षा 10 की डेट शीट, जानें कब होगा किस सब्जेक्ट का एग्जाम

Numerology: 1 नंबर के जिद्दी होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, हर हाल में अपने सपने करते हैं पूरे

IRCTC Tatkal Ticket Booking: मिनटों में मिलेगा कन्फर्म टिकट, ये हैं 5 सीक्रेट टिप्स

IRCTC Tatkal Ticket Booking: तत्काल टिकट पाने के लिए ट्रेन चलने से एक दिन पहले सही समय पर बुकिंग करें. तेज भुगतान विकल्प और मास्टर लिस्ट का उपयोग करके आप मिनटों में कन्फर्म टिकट पा सकते हैं. आइए हम आपको इस लेख में कुछ सीक्रेट टिप्स बताते हैं.

Pragya Bharti | Oct 05, 2025, 03:14 PM IST

1.IRCTC Tatkal Ticket Booking

IRCTC Tatkal Ticket Booking
1

त्योहारों का मौसम हो या कोई आपात स्थिति, भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग अक्सर एक बड़ी चुनौती बन जाती है. ऐसे में, IRCTC की तत्काल सेवा उन यात्रियों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, जिन्हें यात्रा से ठीक एक दिन पहले टिकट की आवश्यकता होती है. हालांकि, तत्काल टिकट पाना एक रेस जीतने जैसा है, जहां हर मिनट कीमती होता है. थोड़ी सी भी चूक आपको कन्फर्म टिकट से वंचित कर सकती है. इस लेख में हम आपको कुछ स्मार्ट तरीके और टिप्स बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप IRCTC की तत्काल सेवा का उपयोग करके मिनटों में कन्फर्म टिकट पा सकते हैं.

2.तत्काल टिकट कब और कैसे बुक करें?

तत्काल टिकट कब और कैसे बुक करें?
2

तत्काल टिकट की बुकिंग ट्रेन के प्रस्थान से केवल एक दिन पहले की जा सकती है. यह कोटा कुल सीटों का केवल 10% से 30% तक सीमित होता है, इसलिए टिकट कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाते हैं, खासकर व्यस्त रूट्स पर. ऐसे में, आपको बुकिंग के सही समय की जानकारी होनी चाहिए.

  • AC क्लास (1A, 2A, 3A, CC, EC) के लिए सुबह 10:00 बजे से तत्काल बुकिंग शुरू हो जाती है.
  • Non-AC क्लास (Sleeper, 2S) के लिए सुबह 11:00 बजे से बुकिंग स्टार्ट होती है.
  • ध्यान रखें, सही समय पर लॉगिन न करने पर टिकट मिलना लगभग असंभव हो जाता है.

3.कन्फर्म तत्काल टिकट पाने के 5 स्मार्ट टिप्स

कन्फर्म तत्काल टिकट पाने के 5 स्मार्ट टिप्स
3

तत्काल टिकट की दौड़ में आगे रहने के लिए आपकी तैयारी बुकिंग से पहले ही शुरू हो जानी चाहिए. इन 5 टिप्स को आजमाकर आप अपनी सफलता की दर बढ़ा सकते हैं.

4.मास्टर लिस्ट का उपयोग करें

मास्टर लिस्ट का उपयोग करें
4

बुकिंग शुरू होने से पहले ही IRCTC की 'मास्टर लिस्ट' सुविधा का उपयोग करके सभी यात्रियों का नाम, उम्र, लिंग और पहचान पत्र का विवरण सेव कर लें. इससे बुकिंग के दौरान आपको मैन्युअल रूप से जानकारी भरनी नहीं पड़ेगी और कीमती समय बचेगा.

5.बुकिंग समय से पहले लॉगिन करें

बुकिंग समय से पहले लॉगिन करें
5

बुकिंग शुरू होने से कम से कम 5 मिनट पहले (यानी 9:55 AM या 10:55 AM) IRCTC अकाउंट पर लॉगिन करें. इससे आप तुरंत बुकिंग प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.

6.तेज पेमेंट ऑप्शन चुनें

तेज पेमेंट ऑप्शन चुनें
6

पेमेंट गेटवे पर लगने वाला समय अक्सर टिकट कैंसिल होने का कारण बनता है. UPI, नेट बैंकिंग या ई-वॉलेट जैसे तेज पेमेंट विकल्पों को प्राथमिकता दें. UPI को सबसे तेज माना जाता है, क्योंकि इसमें कम स्टेप्स में भुगतान हो जाता है.

7.ब्राउज़र ऑटोफिल का उपयोग करें

ब्राउज़र ऑटोफिल का उपयोग करें
7

अगर आप डेस्कटॉप पर बुकिंग कर रहे हैं, तो अपने ब्राउज़र में ऑटोफिल सुविधा का उपयोग करके कुछ सामान्य विवरण जैसे पता आदि को तुरंत भरवा सकते हैं.

8.इंटरनेट स्पीड और डिवाइस की तैयारी

इंटरनेट स्पीड और डिवाइस की तैयारी
8

सुनिश्चित करें कि आपके पास तेज और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन हो. मोबाइल डेटा की जगह ब्रॉडबैंड का उपयोग करें. साथ ही, हमेशा अपडेटेड ब्राउज़र या IRCTC ऐप का इस्तेमाल करें. तत्काल टिकट सामान्य टिकट से महंगे होते हैं क्योंकि यह एक प्राथमिकता सेवा है. भारतीय रेलवे कुछ रूट्स पर प्रीमियम तत्काल टिकट भी जारी करता है, जिनकी कीमतें डायनामिक होती हैं, यानी मांग बढ़ने के साथ कीमत भी बढ़ती जाती है.

MORE