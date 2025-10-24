FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Chhath Puja Nahay Khay: कल नहाय-खाय पर कद्दू-भात खाकर शुरू होगा 36 घंटे का व्रत, छठ के इस कड़े नियम को जान लें

ACC Headquarters में नहीं है Asia Cup की ट्रॉफी, विवादों में मोहसिन नकवी...

Kidney Stone Remedy: पता भी नहीं चलेगा, गल कर निकल जाएगी किडनी की पथरी! बस अपना लें ये आयुर्वेदिक उपाय

कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा दावा- सामान फेंका बाहर, जबरन घर कराया जा रहा खाली, जानें पूरा माजरा

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय खिलाड़ियों ने बुक किया Uber कार, प्लेयर्स को देख ड्राइवर रह गया हैरान, देखें Video

Camera Settings: फोन की फोटोज़ के आगे पानी भरेगा DSLR, ये 4 सेटिंग्स चमका लें, लगेगा बस एक मिनट

बिहार के सिवान में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, बोले-100 शहाबुद्दीन आ जाए...किसी का बाल बांका नहीं कर सकते

नहीं चलेगी अब OLA-UBER की दबंगई, मुंह तोड़ जवाब देगी सरकारी 'भारत-टैक्सी' 

जल्द भारत में दस्तक देगा Musk का Starlink, भारत के इन 9 शहरों में बनेंगे सैटेलाइट स्टेशन 

Kundali Match: कुंडली में कुज दोष होने पर शादी में आती है बाधा, क्या शादी के बाद भी आता है अलगाव

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ACC Headquarters में नहीं है Asia Cup की ट्रॉफी, विवादों में मोहसिन नकवी...

ACC Headquarters में नहीं है Asia Cup की ट्रॉफी, विवादों में मोहसिन नकवी...

कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा दावा- सामान फेंका बाहर, जबरन घर कराया जा रहा खाली, जानें पूरा माजरा

कांग्रेस नेता उदित राज का बड़ा दावा- सामान फेंका बाहर, जबरन घर कराया जा रहा खाली, जानें पूरा माजरा

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय खिलाड़ियों ने बुक किया Uber कार, प्लेयर्स को देख ड्राइवर रह गया हैरान, देखें Video

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में भारतीय खिलाड़ियों ने बुक किया Uber कार, प्लेयर्स को देख ड्राइवर रह गया हैरान, देखें Video

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Chhath Puja Nahay Khay: कल नहाय-खाय पर कद्दू-भात खाकर शुरू होगा 36 घंटे का व्रत, छठ के इस कड़े नियम को जान लें

कल नहाय-खाय पर कद्दू-भात खाकर शुरू होगा 36 घंटे का व्रत, छठ के इस कड़े नियम को जान लें

Kidney Stone Remedy: पता भी नहीं चलेगा, गल कर निकल जाएगी किडनी की पथरी! बस अपना लें ये आयुर्वेदिक उपाय

Kidney Stone Remedy: पता भी नहीं चलेगा, गल कर निकल जाएगी किडनी की पथरी! बस अपना लें ये आयुर्वेदिक उपाय

Camera Settings: फोन की फोटोज़ के आगे पानी भरेगा DSLR, ये 4 सेटिंग्स चमका लें, लगेगा बस एक मिनट

Camera Settings: फोन की फोटोज़ के आगे पानी भरेगा DSLR, ये 4 सेटिंग्स चमका लें, लगेगा बस एक मिनट

HomePhotos

टेक-ऑटो

Camera Settings: फोन की फोटोज़ के आगे पानी भरेगा DSLR, ये 4 सेटिंग्स चमका लें, लगेगा बस एक मिनट

iPhone Camera Settings For Taking High Quality Photos: इस बार त्योहारों की सेल में बहुत लोगों ने फोन की खरीदारी खूब की है, इनमें iPhone लेने वालों का अलग ही क्रेज देखने को मिला. अगर आपने भी सेल में iPhone खरीद लिया है तो कैमरा का पूरा फायदा उठाने के लिए कुछ सेटिंग्स कर लें. 

Abhay Sharma | Oct 24, 2025, 05:48 PM IST

1.iPhone Camera Settings

iPhone Camera Settings
1

हर किसी को iPhone के कैमरा की पूरी क्षमता का फायदा उठाने के लिए कुछ सेटिंग्स ज़रूर बदलनी चाहिए. क्योंकि ये सेटिंग्स iPhone कैमरा के लिए सबसे बेहतर मानी जाती हैं. इससे बेहतर फोटो क्लिक करने में मदद मिलती है. आइए बिना देर किए इन्हें जल्दी से समझ लेते हैं. 

Advertisement

2.Camera Settings कर लें चेक

Camera Settings कर लें चेक
2

इसके लिए सबसे पहले Settings में जाएं और Camera पर टैप करें. इसके बाद Formats पर जाएं और Camera Capture के अंदर Most Compatible चुनें, Photo Mode में जाकर 24MP सिलेक्ट करें, iOS 26 है, तो Resolution Control ऑन करें. इससे आप 48MP फोटो ले पाएंगे. 

3.Composition 

Composition 
3

इसके अलावा अगर आप iPhone 16 Pro या कोई और Pro मॉडल iPhone इस्तेमाल कर रहे हैं, तो JPEG XL Lossless चुनें. इसके बाद Composition सेक्शन में Grid, Level, Mirror Front Camera और View Outside Frame ऑन करें.  फ्रेम तय करने में मदद मिलेगी. 

4.ऐसा करने से क्या होगा? 

ऐसा करने से क्या होगा? 
4

इससे फोटो क्लिक करते समय सही एंगल और फ्रेम तय करने में मदद मिलेगी. बता दें कि Grid और Level से फोटो को सीधा और सही फ्रेम में लेने में आसानी होगी. Mirror Front Camera और View Outside Frame ऑन करने से आप देख पाएंगे कि फ्रेम में क्या-क्या आएगा और क्या बाहर रहेगा. 

TRENDING NOW

5.अब ये स्टेप्स फॉलो करें 

अब ये स्टेप्स फॉलो करें 
5

इसके बाद Lens Correction और Macro Control को ऑन करें. फिर Preserve Settings वाले सेक्शन में जाकर वहां मौजूद सभी विकल्पों को ऑन करें. इसके कैमरे में जो भी सेटिंग बदलते हैं, वो अगली बार कैमरा खोलने पर भी वैसे ही बनी रहेंगी. इसके अलावा Lens Cleaning Hints को ऑन करें. 

6.वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने के लिए सेटिंग्स

वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने के लिए सेटिंग्स
6

इसके लिए अपने iPhone की Settings में जाएं और Camera पर टैप करें. फिर Record Video में जाएं और 4K at 30fps चुनें और अब Show PAL Formats को ऑन करें. इससे लाइट झिलमिलाने (flicker) की समस्या नहीं होगी. अब Enhanced Stabilization को ऑन करें. इससे वीडियो स्टेबल बनेगा.  

7.आगे ये सेटिंग्स ठीक करें

आगे ये सेटिंग्स ठीक करें
7

इसके बाद Lock Camera और Lock White Balance को ऑन करें. अब Record Slow-mo में जाएं और 1080p HD at 240fps चुनें, इससे स्लो-मोशन वीडियो बहुत स्मूद और क्लियर दिखेगी. फिर Record Cinematic में जाएं और 4K at 30fps सिलेक्ट करें. इससे वीडियो प्रोफेशनल बनेगी. 

8.Record Sound में ये सेटिंग्स कर दें ऑन

Record Sound में ये सेटिंग्स कर दें ऑन
8

Record Sound में जाकर Spatial Audio सिलेक्ट करें, यह आवाज को और बेहतर बनाता है और बैकग्राउंड नॉइज़ कम करता है. इसके अलावा Wind Noise Reduction को ऑन करें, जो हवा के शोर को कम करता है, ताकि आवाज साफ सुनाई दे. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Chhath Puja Nahay Khay: कल नहाय-खाय पर कद्दू-भात खाकर शुरू होगा 36 घंटे का व्रत, छठ के इस कड़े नियम को जान लें
कल नहाय-खाय पर कद्दू-भात खाकर शुरू होगा 36 घंटे का व्रत, छठ के इस कड़े नियम को जान लें
Kidney Stone Remedy: पता भी नहीं चलेगा, गल कर निकल जाएगी किडनी की पथरी! बस अपना लें ये आयुर्वेदिक उपाय
Kidney Stone Remedy: पता भी नहीं चलेगा, गल कर निकल जाएगी किडनी की पथरी! बस अपना लें ये आयुर्वेदिक उपाय
Camera Settings: फोन की फोटोज़ के आगे पानी भरेगा DSLR, ये 4 सेटिंग्स चमका लें, लगेगा बस एक मिनट
Camera Settings: फोन की फोटोज़ के आगे पानी भरेगा DSLR, ये 4 सेटिंग्स चमका लें, लगेगा बस एक मिनट
IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: क्या विराट कोहली का होगा आखिरी मैच? जल्दी से जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग
IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: क्या विराट कोहली का होगा आखिरी मैच? जल्दी से जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग
AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध
AQI से निपटने के लिए बेस्ट रहेंगे ये 7 Indoor Plants, घर की हवा को भी नेचुरल तरीके से करेंगे शुद्ध
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE