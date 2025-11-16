लॉन्च होने के 2 महीने बाद सस्ता हुआ iphone Air, बस इतने रुपये में ले आए घर

टेक-ऑटो
सुमित तिवारी | Nov 16, 2025, 08:31 AM IST
1.विजय सेल्स
आप विजय सेल्स से इस डिवाइस पर ₹10,000 तक का डिस्काउंट ले सकते हैं. हालांकि इस फोन पर कोई फ्लैट डिस्काउंट नहीं है. यह डिसकांट सिर्फ बैंक ऑफर्स के साथ मिल रहे हैं.
2.iPhone Air
इस बार Apple ने यह नया iPhone Air 1,19,900 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि पिछले साल प्रो मॉडल इसी कीमत पर मिल रहे थे, लेकिन इस बार कंपनी ने अपना अब तक का सबसे पतला iPhone पेश किया है.
3.ICICI बैंक या SBI बैंक
अगर आपके पास ICICI बैंक या SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो आपको इस फोन पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है.
4.IDFC First बैंक
इसके अलावा अगर आपके पास IDFC First बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप फोन EMI पर खरीदते हैं, तो आपको ₹10,000 तक का डिस्काउंट मिल सकता है.
5.कुछ और बैंक कार्ड
इसके अलावा, कुछ और बैंक कार्ड ऑफर भी उपलब्ध हैं, जिसमें अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड से EMI ऑप्शन पर ₹7,500 तक का डिस्काउंट और यस बैंक क्रेडिट कार्ड से EMI ऑप्शन पर ₹2,500 का डिस्काउंट मिल सकता है.