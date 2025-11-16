FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार में सरकार गठन की कवायद तेज, कल मौजूदा नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक

Varanasi Teaser Out: ग्लोबट्रॉटर से 'वाराणसी' हुआ प्रियंका चोपड़ा की नई फिल्म का नाम, Mahesh Babu का फर्स्ट लुक हुआ वायरल

Panna Diamond GI Tag: पन्ना के हीरों को मिला GI टैग! अब दुनिया भर में बढ़ेगी इसकी कीमत

बिहार में सरकार गठन की हलचल तेज, अमित शाह से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता, जानें ताजा अपडेट

लॉन्च होने के 2 महीने बाद सस्ता हुआ iphone Air, बस इतने रुपये में ले आएं घर

धीरूभाई अंबानी से लेकर मुकेश-नीता और अनंत अंबानी तक का मूलांक है सेम, क्या ‘वन वाइब्रेशन’ ही है अंबानी साम्राज्य की असली ताकत?

इन हरी पत्तियों को चबाकर खाने से ब्लड शुगर तेजी से होता है कम, खाने से पहले और बाद में खाने से डायबिटीज रहेगी कंट्रोल

टेक-ऑटो

लॉन्च होने के 2 महीने बाद सस्ता हुआ iphone Air, बस इतने रुपये में ले आए घर

Apple ने सितंबर महीने की शुरुआत में अपनी नई iPhone 17 सीरीज लॉन्च की थी. इस सीरीज में अब तक का सबसे पतला फोन भी लॉन्च भी किया था. इस फोन का नाम iPhone Air रखा गया था. अब अगर आप इसे लेना चाहते है तो इस पर डिस्काउंट भी मिल रहा है. 

सुमित तिवारी | Nov 16, 2025, 08:31 AM IST

1.विजय सेल्स

विजय सेल्स
1

आप विजय सेल्स से  इस डिवाइस पर ₹10,000 तक का डिस्काउंट ले सकते हैं. हालांकि इस फोन पर कोई फ्लैट डिस्काउंट नहीं है. यह डिसकांट सिर्फ बैंक ऑफर्स के साथ मिल रहे हैं. 
 

2.iPhone Air 

iPhone Air 
2

इस बार Apple ने यह नया iPhone Air 1,19,900 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। यह ध्यान देने वाली बात है कि पिछले साल प्रो मॉडल इसी कीमत पर मिल रहे थे, लेकिन इस बार कंपनी ने अपना अब तक का सबसे पतला iPhone पेश किया है.
 

3.ICICI बैंक या SBI बैंक

ICICI बैंक या SBI बैंक
3

अगर आपके पास ICICI बैंक या SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो आपको इस फोन पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है. 
 

4.IDFC First बैंक

IDFC First बैंक
4

इसके अलावा अगर आपके पास  IDFC First बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप फोन EMI पर खरीदते हैं, तो आपको ₹10,000 तक का डिस्काउंट मिल सकता है.

5.कुछ और बैंक कार्ड

कुछ और बैंक कार्ड
5

इसके अलावा, कुछ और बैंक कार्ड ऑफर भी उपलब्ध हैं, जिसमें अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड से EMI ऑप्शन पर ₹7,500 तक का डिस्काउंट और यस बैंक क्रेडिट कार्ड से EMI ऑप्शन पर ₹2,500 का डिस्काउंट मिल सकता है.

