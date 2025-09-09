iPhone 17 Launched: आईफोन 17 सीरीज लॉन्च, Watch Ultra 3 और AirPods Pro 3 से भी उड़ाया गर्दा, जानें कीमत और फीचर्स
टेक-ऑटो
रईश खान | Sep 09, 2025, 11:38 PM IST
1.पिछले मॉडल से क्यों खास है iPhone 17
एपल के सीईओ टिम कुक ने बताया कि iPhone 17 पिछले मॉडल की तुलना में ज्यादा टिकाऊ है. iPhone 17 पांच कलर में उपलब्ध होंगे. लैवेंडर, मिस्ट ब्लू, ब्लैक, व्हाइट और सेज. सबसे खास बात यह है कि इस मॉडल में 1Hz से 120Hz तक की स्पीड एडजस्ट करने वाला प्रोमोशन डिस्प्ले भी दिया गया है, जो बैटरी की बचत करेगा.
2.iPhone 17 के फीचर्स
एपल ने iPhone 17 में A19 चिपसेट दिया है, जो 3nm पर बना है. 6-कोर CPU, 5-कोर GPU और एक नया न्यूरल इंजन, जो बेहतर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस और बैटरी को लाइफ प्रदान करेगा.
3.स्क्रैच रेजिस्टेंस स्क्रीन
iPhone 17 सभी मॉडल्स में अपग्रेडेड सिरेमिक शील्ड के साथ तीन गुना ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंस और कम डिस्प्ले ग्लेयर दी गई है. 6.3 इंच का प्रोमोशन डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz तक अनुकूली रिफ्रेश रेट है. अगर फोन हाथ से छूट भी जाए तो ऑन मोड में 1Hz तक नीचे गिरता है.
4.iPhone 17 Air Launch: सबसे पतला आईफोन
कंपनी ने इस बार सबसे पतला और लाइट वेट वाला स्मार्टफोन iPhone 17 Air को लॉन्च किया है. इसमें A19 Pro चिपसेट दिया गाय है, जो बेहत पावरफुल है. यह चार कलर वेरिंट्स के साथ मिलेगा.