iPhone 17 Launched: आईफोन 17 सीरीज लॉन्च, Watch Ultra 3 और AirPods Pro 3 से भी उड़ाया गर्दा, जानें कीमत और फीचर्स

1 . पिछले मॉडल से क्यों खास है iPhone 17

एपल के सीईओ टिम कुक ने बताया कि iPhone 17 पिछले मॉडल की तुलना में ज्यादा टिकाऊ है. iPhone 17 पांच कलर में उपलब्ध होंगे. लैवेंडर, मिस्ट ब्लू, ब्लैक, व्हाइट और सेज. सबसे खास बात यह है कि इस मॉडल में 1Hz से 120Hz तक की स्पीड एडजस्ट करने वाला प्रोमोशन डिस्प्ले भी दिया गया है, जो बैटरी की बचत करेगा.