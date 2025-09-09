FacebookTwitterYoutubeInstagram
iPhone 17 Launched: आईफोन 17 सीरीज लॉन्च, Watch Ultra 3 और AirPods Pro 3 से भी उड़ाया गर्दा, जानें कीमत और फीचर्स

Apple Event 2025: एपल ने अपने सालाना इवेंट 'ऑव ड्रॉपिंग' (Apple Event 2025) में iPhone 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने 4 मॉडल्स में आईफोन 17 को पेश किया है. इनमें iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को उतारा है.

रईश खान | Sep 09, 2025, 11:38 PM IST

1.पिछले मॉडल से क्यों खास है iPhone 17

1

एपल के सीईओ टिम कुक ने बताया कि iPhone 17 पिछले मॉडल की तुलना में ज्यादा टिकाऊ है. iPhone 17 पांच कलर में उपलब्ध होंगे. लैवेंडर, मिस्ट ब्लू, ब्लैक, व्हाइट और सेज. सबसे खास बात यह है कि इस मॉडल में 1Hz से 120Hz तक की स्पीड एडजस्ट करने वाला प्रोमोशन डिस्प्ले भी दिया गया है, जो बैटरी की बचत करेगा.

2.iPhone 17 के फीचर्स

2

एपल ने iPhone 17 में A19 चिपसेट दिया है, जो 3nm पर बना है. 6-कोर CPU, 5-कोर GPU और एक नया न्यूरल इंजन, जो बेहतर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस और बैटरी को लाइफ प्रदान करेगा.

3.स्क्रैच रेजिस्टेंस स्क्रीन

3

iPhone 17 सभी मॉडल्स में अपग्रेडेड सिरेमिक शील्ड के साथ तीन गुना ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंस और कम डिस्प्ले ग्लेयर दी गई है. 6.3 इंच का प्रोमोशन डिस्प्ले है, जिसमें 120Hz तक अनुकूली रिफ्रेश रेट है. अगर फोन हाथ से छूट भी जाए तो ऑन मोड में 1Hz तक नीचे गिरता है.

4.iPhone 17 Air Launch: सबसे पतला आईफोन

4

कंपनी ने इस बार सबसे पतला और लाइट वेट वाला स्मार्टफोन iPhone 17 Air को लॉन्च किया है. इसमें A19 Pro चिपसेट दिया गाय है, जो बेहत पावरफुल है. यह चार कलर वेरिंट्स के साथ मिलेगा.

सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
