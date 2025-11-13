7,299 में हूबहू iPhone 17 Pro जैसा फोन! जानिए इस सस्ते स्मार्टफोन के शानदार फीचर्स

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Nov 13, 2025, 06:24 PM IST
1.Itel A90 Limited Edition
यह फोन आपको 8 हजार रुपये से भी कम में मिल जाएगा, जिसमें आपको मिलेगा 13MP का रियर कैमरा, 8MP का फ्रंट कैमरा और 5000mAh की बैटरी. इसमें आपको ये शानदार फीचर्स भी मिलेंगे.
2.बेहतर रैम और स्टोरेज वेरिएंट
बता दें कि कंपनी ने इस फोन को इसी साल सितंबर में लॉन्च किया था, इसके बाद अब बेहतर रैम और स्टोरेज वेरिएंट लॉन्च हुआ है. आपको Itel A90 लिमिटेड एडिशन अब 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है.
3.क्या हैं फीचर्स?
इस खास फोन में 6.6-inch का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जोकि 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इसके अलावा फोन में डायनैमिक बार फीचर, ऑक्टाकोर Unisoc T7100 प्रोसेसर मिलता है. यह Android 14 Go एडिशन पर काम करता है.
4.ये है खासियत
इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ Aivana 2.0 भी मिलेगा, जो ब्रांड का AI एजेंट है. यह मिलिट्री ग्रेड MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन के साथ आता है. इसके अलावा इसमें IP54 रेटिंग मिलती है.
5.कलर ऑप्शन
बता दें कि इस स्मार्टफोन का लेटेस्ट वेरिएंट 4GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट 7299 रुपये में आता है. इसके अलावा फोन तीन कलर ऑप्शन स्पेस टाइटैनियम, स्टारलिट ब्लैक और अरोरा ब्लू में मिलेगा.