इस देश में भारत से 44,000 रुपये सस्ता मिल रहा है iPhone 17, जानिए कितनी है कीमत

7 . iPhone 17 Pro Max की कीमत

7

भारत में iPhone 17 Pro Max 256GB वेरिएंट ₹1,49,900, अमेरिका 1,199 डॉलर यानी करीब ₹1,05,8010, दुबई 5,099 AED यानी करीब ₹1,22,471, ऑस्ट्रेलिया 2,199 A$ यानी करीब ₹1,27,765 और कनाडा में $1749 यानी करीब ₹1,11,439 में मिल रहा है. यानी अमेरिका में करीब 44 हजार रुपये सस्ता मिल रहा है.