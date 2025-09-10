इस देश में भारत से 44,000 रुपये सस्ता मिल रहा है iPhone 17, जानिए कितनी है कीमत

आत्महत्या का ख्याल आया तो 'Never Alone' करेगा रक्षा, AIIMS ने लॉन्च किया AI बेस्ट खास ऐप
टेक-ऑटो
रईश खान | Sep 10, 2025, 11:04 PM IST
1.कब से शुरू होगी बुकिंग
एपल (Apple) का iPhone 17 लॉन्च हो चुका है. 12 सितंबर से इसकी प्री-ऑर्डर बुकिंग शुरू हो जाएगी. 19 सितंबर से ग्राहकों को मिलने लगेंगे. कंपनी ने नई सीरीज में iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air मॉडल पेश किया है.
2.iPhone 17 की खासियत
iPhone 17 सीरीज के स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके बेस मॉडल में भी कम से कम 256GB की सुविधा मिलेगी. मतलब iPhone 16 के मुकाबले दोगुनी होगी.
3.iPhone 17 Price
कंपनी ने इस सीरीज के आईफोन की कीमतों में थोड़ा इजाफा किया है. iPhone 17 की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये, iPhone Air की 1,19,900 रुपये, iPhone 17 Pro की 1,34,900 रुपये और iPhone 17 Pro Max कीमत ₹1,49,900 रखी है. जानिए किस देश में कितने रेट में मिल रहा है.
4.iPhone 17 की किस देश में कितनी कीमत
भारत में 82,900 रुपये, अमेरिका में 799 डॉलर. (भारतीय करेंसी ₹70,580), UAE 3,399 AED (भारतीय करेंसी ₹81,640), कनाडा में $1129 यानी करीब 76,395 रुपये और वियतनाम में ₹128,800 मिल रहा है.
5.iPhone Air की किस देश में कितनी कीमत
भारत में ₹1,19,900, अमेरिका 999 डॉलर यानी करीब ₹88,160, दुबई 4,299 AED यानी करीब ₹1,03,260, ऑस्ट्रेलिया 1,799 A$ यानी करीब ₹1,04,525 और कनाडा $1449 यानी करीब ₹92,325 में मिल रहा है.
6.iPhone 17 Pro की कीमत
भारत में iPhone 17 Pro के 256GB वेरिएंट की कीमत ₹1,34,900, अमेरिका में 1099 डॉलर यानी करीब ₹96,980, दुबई में 4,699 AED यानी करीब ₹1,12,860, ऑस्ट्रेलिया में 1,999 A$यानी करीब ₹1,16,145 और कनाडा में $1599 यानी करीब ₹1,01,882 है.
7.iPhone 17 Pro Max की कीमत
भारत में iPhone 17 Pro Max 256GB वेरिएंट ₹1,49,900, अमेरिका 1,199 डॉलर यानी करीब ₹1,05,8010, दुबई 5,099 AED यानी करीब ₹1,22,471, ऑस्ट्रेलिया 2,199 A$ यानी करीब ₹1,27,765 और कनाडा में $1749 यानी करीब ₹1,11,439 में मिल रहा है. यानी अमेरिका में करीब 44 हजार रुपये सस्ता मिल रहा है.