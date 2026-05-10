हजारों फॉलोअर्स वाला Instagram Account हो गया है Suspend? घबराएं नहीं, इस तरह मिनटों में होगा रिकवर

4 . ये काम कर लें दोबारा सस्पेंड नहीं होगा अकाउंट

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सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि फेक फॉलोअर्स का इस्तेमाल ना करें और किसी भी फेक अकाउंट या ऐप से दूर रहें. इसके अलावा कॉपीराइट म्यूजिक और वीडियो सोच-समझ कर पोस्ट करें. एक साथ बहुत ज्यादा एक्टिविटी करने से बचें, अगर अकाउंट वापस न आए या कई दिनों तक कोई जवाब नहीं मिलता तो दोबारा Appeal सबमिट कर सकते हैं. इसके अलावा आप चाहें तो एक बार हेल्पलाइन पर बात करें और अकाउंट के बारे बताएं. (AI Image)

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