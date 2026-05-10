हजारों फॉलोअर्स वाला Instagram Account हो गया है Suspend? घबराएं नहीं, इस तरह मिनटों में होगा रिकवर

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | May 10, 2026, 06:08 PM IST
1.इंस्टाग्राम कब करता है अकाउंट सस्पेंड?
इंस्टाग्राम किसी अकाउंट को तब सस्पेंड करता है, जब यूजर कम्युनिटी गाइडलाइंस (Community Guidelines), 'फेक' एक्टिविटी, या स्पैमिंग (Spamming) जैसी नीतियों का उल्लंघन करता है. इसमें बहुत ज्यादा फॉलो/अनफॉलो करना, बॉट्स का इस्तेमाल और कॉपीराइट कंटेंट पोस्ट करना शामिल है. ऐसे में अकाउंट को 24 घंटे से 30 दिनों तक या स्थायी रूप से सस्पेंड किया जा सकता है. अब तो अकाउंट बिना किसी चेतावनी के अचानक बंद हो जाते हैं. (AI Image)
2.इस तरह मिनटों में होगा रिकवर
इस स्थिति में इंस्टाग्राम ऐप ओपन कर अपना यूजरनेम व पासवर्ड डालकर लॉगिन करें, अगर अकाउंट सस्पेंड हुआ होगा तो स्क्रीन पर अपील करने का ऑप्शन दिखाई देगा. इसे आपको भरना होगा, Instagram आपको इस स्थिति में फॉर्म भरने का ऑप्शन देता है. इसमें आपका पूरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आईडी पूछी जा सकती है. (AI Image)
3.सेल्फी वीडियो या ओटीपी वेरिफिकेशन
जब आप पूरा फॉर्म भरेंगे तो पहचान वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन आएगा, Instagram आपसे पहचान साबित करने के लिए सेल्फी वीडियो या ओटीपी वेरिफिकेशन मांग सकता है. इसके बाद Instagram की तरफ से मेल आएगा. कई बार अकाउंट रिकवर करने का लिंक ईमेल में भेजा जाता है. इसलिए इस स्थिति में Spam Folder भी जरूर चेक करें. बता दें कि Appeal भेजने के बाद तुरंत जवाब नहीं आता, इसके लिए 24 घंटे से लेकर 7 दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है. (AI Image)
4.ये काम कर लें दोबारा सस्पेंड नहीं होगा अकाउंट
सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि फेक फॉलोअर्स का इस्तेमाल ना करें और किसी भी फेक अकाउंट या ऐप से दूर रहें. इसके अलावा कॉपीराइट म्यूजिक और वीडियो सोच-समझ कर पोस्ट करें. एक साथ बहुत ज्यादा एक्टिविटी करने से बचें, अगर अकाउंट वापस न आए या कई दिनों तक कोई जवाब नहीं मिलता तो दोबारा Appeal सबमिट कर सकते हैं. इसके अलावा आप चाहें तो एक बार हेल्पलाइन पर बात करें और अकाउंट के बारे बताएं. (AI Image)
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