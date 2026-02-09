Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स

सनातन पर CM योगी आदित्यनाथ का बयान, हम पहले बंटे थे तो अपमानित हुए थे. सनातन संस्कृति कभी खत्म नहीं हो सकती. इसे कभी कोई नहीं झुका पाया. बांग्लादेश में हिंदुओं की मौत पर सब चुप हैं, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा. | सदन की कार्यवाही पर राहुल गांधी का बयान, PM को खतरा था तो FIR क्यों नहीं- राहुल, मुझे बोलने नहीं दिया गया. PM सच का सामना नहीं करना चाहते. PM मोदी सदन में आने से डरते हैं.
टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Feb 09, 2026, 01:36 PM IST
1.Harley Davidson - harley davidson bikes to get zero tariff
2.40 से 50 फीसदी तक लगता है इंपोर्ट ड्यूटी
फिलहाल हार्ले डेविडसन और इंडियन जैसी कंपनियों की जो पावरफुल बाइक्स इंपोर्ट होती हैं, इनपर 40 से 50 फीसदी तक आयात शुल्क लगता है. इन बाइकों में 800 सीसी से 1600 सीसी तक की मोटरसाइकल आती हैं, ये सीबीयू होती हैं.
3.अब 0 फीसदी होगी इंपोर्ट ड्यूटी
भारत और अमेरिका के बीच हुए इस नए व्यापार समझौते के तहत इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर शून्य फीसदी किया जाएगा, इससे हार्ले-डेविडसन की प्रीमियम बाइक्स की कीमतों पर भी सीधा असर पड़ेगा.
4.लाखों रुपये की बचत
हार्ले-डेविडसन की प्रीमयम बाइक्स के बारे में बात करें तो यह अमेरिकी कंपनी भारत में एंट्री लेवल सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प के साथ मिलकर X440 और X440 T बनाती हैं. इसके अलावा बाकी प्रीमियम सेगमेंट में नाइटस्टर, स्पोर्ट्स्टर एस, फैट बॉय, CVO Road Glide समेत कई अन्य बाइक्स इंपोर्ट होती हैं, जिनकी कीमतें काफी ज्यादा हैं.
5.इंडियन कंपनी की ये बाइक्स होंगी सस्ती
इसके अलावा अमेरिकी कंपनी इंडियन की इंपोर्टेड मोटरसाइकल में एंट्री लेवल स्काउट (Scout) सीरीज के साथ ही प्रीमियम सेगमेंट में इंडियन चीफ डार्क हॉर्स, इंडियन चीफ बॉबर डार्क हॉर्स, इंडियन चैलेंजर, इंडियन स्प्रिंगफील्ड, परसूट डार्क हॉर्स, रोडमास्टर इलिट समेत अन्य कई बाइकें भी सस्ती होंगी. व्यापार समझौते पर मुहर लगते ही इन बाइक्स की कीमतों में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की भारी गिरावट हो सकती है.
