Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स

5 . इंडियन कंपनी की ये बाइक्स होंगी सस्ती

इसके अलावा अमेरिकी कंपनी इंडियन की इंपोर्टेड मोटरसाइकल में एंट्री लेवल स्काउट (Scout) सीरीज के साथ ही प्रीमियम सेगमेंट में इंडियन चीफ डार्क हॉर्स, इंडियन चीफ बॉबर डार्क हॉर्स, इंडियन चैलेंजर, इंडियन स्प्रिंगफील्ड, परसूट डार्क हॉर्स, रोडमास्टर इलिट समेत अन्य कई बाइकें भी सस्ती होंगी. व्यापार समझौते पर मुहर लगते ही इन बाइक्स की कीमतों में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की भारी गिरावट हो सकती है.

