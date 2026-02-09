FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

सनातन पर CM योगी आदित्यनाथ का बयान, हम पहले बंटे थे तो अपमानित हुए थे. सनातन संस्कृति कभी खत्म नहीं हो सकती. इसे कभी कोई नहीं झुका पाया. बांग्लादेश में हिंदुओं की मौत पर सब चुप हैं, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा. | सदन की कार्यवाही पर राहुल गांधी का बयान, PM को खतरा था तो FIR क्यों नहीं- राहुल, मुझे बोलने नहीं दिया गया. PM सच का सामना नहीं करना चाहते. PM मोदी सदन में आने से डरते हैं.

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर कौन सा है? इन 2 तरीकों से इसे आसानी से रोका जा सकता है

महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर कौन सा है? इन 2 तरीकों से इसे आसानी से रोका जा सकता है

याद रखें ये तारीख इस दिन आकाश में खून जैसा लाल दिखेगा चांद, जानिए भारत में ब्लड मून दिखने का समय?

याद रखें ये तारीख इस दिन आकाश में खून जैसा लाल दिखेगा चांद, जानिए भारत में ब्लड मून दिखने का समय?

जज के सामने वकील की पिटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- कोर्ट में गुंडा राज बर्दाश्त नहीं, जानें क्या है पूरा मामला

जज के सामने वकील की पिटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- कोर्ट में गुंडा राज बर्दाश्त नहीं, जानें क्या है पूरा मामला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स

Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स

Numerology: नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य

नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य

Mangal Gochar: मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम

मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम

HomePhotos

टेक-ऑटो

Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स

India US Trade Deal: हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई है, इसके तहत कई बड़े फैसले लिए गए हैं. बता दें कि  इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर मार्च 2026 के अंत तक हो जाएगा. इससे अमेरिका से आने वाली हार्ले डेविडसन जैसी कंपनियों की महंगी बाइक्स सस्ती हो जाएंगी. 

Abhay Sharma | Feb 09, 2026, 01:36 PM IST

1.Harley Davidson - harley davidson bikes to get zero tariff

Harley Davidson - harley davidson bikes to get zero tariff
1

Harley Davidson - harley davidson bikes to get zero tariff

Advertisement

2.40 से 50 फीसदी तक लगता है इंपोर्ट ड्यूटी 

40 से 50 फीसदी तक लगता है इंपोर्ट ड्यूटी 
2

फिलहाल हार्ले डेविडसन और इंडियन जैसी कंपनियों की जो पावरफुल बाइक्स इंपोर्ट होती हैं, इनपर 40 से 50 फीसदी तक आयात शुल्क लगता है.  इन बाइकों में 800 सीसी से 1600 सीसी तक की मोटरसाइकल आती हैं, ये सीबीयू होती हैं.  

3.अब 0 फीसदी होगी इंपोर्ट ड्यूटी 

अब 0 फीसदी होगी इंपोर्ट ड्यूटी 
3

भारत और अमेरिका के बीच हुए इस नए व्यापार समझौते के तहत इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर शून्य फीसदी किया जाएगा, इससे हार्ले-डेविडसन की प्रीमियम बाइक्स की कीमतों पर भी सीधा असर पड़ेगा. 

4.लाखों रुपये की बचत

लाखों रुपये की बचत
4

हार्ले-डेविडसन की प्रीमयम बाइक्स के बारे में बात करें तो यह अमेरिकी कंपनी भारत में एंट्री लेवल सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प के साथ मिलकर X440 और X440 T बनाती हैं. इसके अलावा बाकी प्रीमियम सेगमेंट में नाइटस्टर, स्पोर्ट्स्टर एस, फैट बॉय, CVO Road Glide समेत कई अन्य बाइक्स इंपोर्ट होती हैं, जिनकी कीमतें काफी ज्यादा हैं. 

TRENDING NOW

5.इंडियन कंपनी की ये बाइक्स होंगी सस्ती

इंडियन कंपनी की ये बाइक्स होंगी सस्ती
5

इसके अलावा अमेरिकी कंपनी इंडियन की इंपोर्टेड मोटरसाइकल में एंट्री लेवल स्काउट (Scout) सीरीज के साथ ही प्रीमियम सेगमेंट में इंडियन चीफ डार्क हॉर्स, इंडियन चीफ बॉबर डार्क हॉर्स, इंडियन चैलेंजर, इंडियन स्प्रिंगफील्ड, परसूट डार्क हॉर्स, रोडमास्टर इलिट समेत अन्य कई बाइकें भी सस्ती होंगी.  व्यापार समझौते पर मुहर लगते ही इन बाइक्स की कीमतों में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की भारी गिरावट हो सकती है.  

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स
Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स
Numerology: नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
Mangal Gochar: मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
कांजीवरम या बनारसी साड़ी असली है या नकली कैसे पहचानें? ये 10 टेस्ट खोलेंगे पोल
कांजीवरम या बनारसी साड़ी असली है या नकली कैसे पहचानें? ये 10 टेस्ट खोलेंगे पोल
18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य
18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य
MORE
Advertisement
धर्म
Shani Ast: शनि के अस्त होते ही शेयर बाजार से आर्थिक स्थिति तक होगी खराब, जानिए किस-किस पर भारी पड़ेगा ये परिवर्तन
शनि के अस्त होते ही शेयर बाजार से आर्थिक स्थिति तक होगी खराब, जानिए किस-किस पर भारी पड़ेगा ये परिवर्तन
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं का राजयोग होता है पावरफुल, शादी के बाद पति के लिए खोल देती हैं सक्सेस का गोल्डन डोर
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं का राजयोग होता है पावरफुल, शादी के बाद पति के लिए खोल देती हैं सक्सेस का गोल्डन डोर
Numerology: नौकरी छोड़ते ही इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं करोड़पति, इनके डीएनए में होता है बिजनेस से खुद का एम्पायर खड़ा करना
नौकरी छोड़ते ही इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं करोड़पति, इनके डीएनए में होता है बिजनेस से खुद का एम्पायर खड़ा करना
Horoscope 8 February: आज इन राशि के लोगों के बनेंगे सभी काम, यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 8 February: आज इन राशि के लोगों के बनेंगे सभी काम, यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: लीडर, क्रिएटर या फिर कुछ और? जन्मतिथि से जानें क्या है आपके लिए 'God’s Plan!
Numerology: लीडर, क्रिएटर या फिर कुछ और? जन्मतिथि से जानें क्या है आपके लिए 'God’s Plan!
MORE
Advertisement