अगर दिखें ये संकेत तो समझें, आपका गूगल अकाउंट किसी और के हाथ में है, ऐसे करें पहचान

राजा राम | Sep 07, 2025, 10:31 PM IST
1.यह गंभीर खतरा बन सकता है
गूगल अकाउंट सिर्फ ईमेल तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें आपकी तस्वीरें, फाइलें और जरूरी डाटा जुड़ा होता है. ऐसे में अगर कोई और इसे इस्तेमाल करने लगे तो यह गंभीर खतरा बन सकता है.
2.अनजान डिवाइस से लॉगिन नोटिफिकेशन
गूगल अक्सर अलर्ट भेजकर यूज़र्स को सचेत करता है. अगर अचानक किसी अनजान डिवाइस से लॉगिन नोटिफिकेशन मिले और आपने खुद लॉगिन न किया हो, तो समझ लें कोई आपके अकाउंट में घुसने की कोशिश कर रहा है.
3.खतरे का बड़ा संकेत
हैकर्स अकाउंट हैक करने के बाद सबसे पहले रिकवरी ईमेल और मोबाइल नंबर बदलते हैं. अगर आपको इसकी जानकारी न हो और बदलाव दिखे, तो यह खतरे का बड़ा संकेत है.
4.सावधान हो जाइए
कई बार आपके ईमेल से अपने आप स्पैम या धोखाधड़ी वाले मेल भेजे जाने लगते हैं. अगर ‘सेंट बॉक्स’ में ऐसे मेल दिखें जो आपने नहीं लिखे, तो सावधान हो जाइए.
5.अजीब फाइलें और तस्वीरें दिखने लगें तो
गूगल ड्राइव या गूगल फ़ोटो में अजीब फाइलें और तस्वीरें दिखने लगें तो यह भी साफ इशारा है कि कोई और आपके अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा है.
6.मतलब है किसी ने पासवर्ड बदल दिया
कभी-कभी सही पासवर्ड डालने के बाद भी अकाउंट न खुले तो इसका मतलब है किसी ने पासवर्ड बदल दिया है और अब आपके पास पहुंच नहीं है.
7.मजबूत पासवर्ड रखें
ऐसी स्थिति में तुरंत पासवर्ड बदलें और मजबूत पासवर्ड रखें. साथ ही टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर चालू करें ताकि सिर्फ पासवर्ड से कोई लॉगिन न कर पाए.
8.फोन नंबर हमेशा अपडेट रखें
अपने अकाउंट की हाल की गतिविधि (Recent Activity) जांचते रहें और अगर कोई संदिग्ध डिवाइस दिखे तो उसे तुरंत साइन आउट कर दें. साथ ही रिकवरी ईमेल और फोन नंबर हमेशा अपडेट रखें.