Chris Gayle का छलका दर्द! कहा-'मेरे साथ IPL में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था..', जानें क्रिस गेल को क्यों सहना पड़ा था अपमान?

कौन हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल जो राष्ट्रपति के साथ साये की तरह आते हैं नजर? डैशिंग लुक्स पर फिदा है इंटरनेट की दुनिया

Zodiac Signs: दोस्तों की जान बन जाते हैं इन 3 राशियों के लोग, ईमानदारी और भरोसे की होते हैं मिसाल

अब बंदरों को खाना खिलाने पर लगेगा 5000 का जुर्माना, जानें किस शहर में लागू हुआ है यह नियम?

भांजे के प्यार में मामी बनी कातिल! पति की हत्या कर नमक से गलाया शव, 311 दिनों के बाद हुआ सच का पर्दाफाश

देखते-देखते हमारी ज़िंदगी से गायब हो गईं ज़रूरी लगने वाली ये चीज़ें, किसी को पता भी नहीं चला

Chandra Grahan Effects 2025: चंद्र ग्रहण और मृत्यु पंचक के चलते इन 5 राशियों पर पड़ा बुरा प्रभाव, सतर्क रहने की है जरूरत

पूरा शहर खरीदने की औकात रखता है ये सिंगर, कभी 75 रुपये कमाने वाला आज है 99 घरों और अरबों की संपत्ति का मालिक

Physics की दुनिया के 6 भारतीय महारथी जो अमेरिका में बजा रहे डंका, किसी ने वुल्फ तो किसी ने जीता नोबेल अवॉर्ड

Dussehra 2025 Date: इस दिन है दशहरा का त्योहार, जानें सही तारीख से लेकर तिथि और शास्त्र पूजा का समय

टेक-ऑटो

अगर दिखें ये संकेत तो समझें, आपका गूगल अकाउंट किसी और के हाथ में है, ऐसे करें पहचान

आज की डिजिटल दुनिया में गूगल अकाउंट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है. जीमेल, ड्राइव, यूट्यूब और फ़ोटो तक हर चीज इसी से जुड़ी होती है. अगर किसी और को इसका एक्सेस मिल जाए तो आपकी निजी जानकारी और सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ सकते हैं. 

राजा राम | Sep 07, 2025, 10:31 PM IST

1.यह गंभीर खतरा बन सकता है

यह गंभीर खतरा बन सकता है
1

गूगल अकाउंट सिर्फ ईमेल तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें आपकी तस्वीरें, फाइलें और जरूरी डाटा जुड़ा होता है. ऐसे में अगर कोई और इसे इस्तेमाल करने लगे तो यह गंभीर खतरा बन सकता है.

2.अनजान डिवाइस से लॉगिन नोटिफिकेशन

अनजान डिवाइस से लॉगिन नोटिफिकेशन
2

गूगल अक्सर अलर्ट भेजकर यूज़र्स को सचेत करता है. अगर अचानक किसी अनजान डिवाइस से लॉगिन नोटिफिकेशन मिले और आपने खुद लॉगिन न किया हो, तो समझ लें कोई आपके अकाउंट में घुसने की कोशिश कर रहा है. 
 

3.खतरे का बड़ा संकेत

खतरे का बड़ा संकेत
3

हैकर्स अकाउंट हैक करने के बाद सबसे पहले रिकवरी ईमेल और मोबाइल नंबर बदलते हैं. अगर आपको इसकी जानकारी न हो और बदलाव दिखे, तो यह खतरे का बड़ा संकेत है. 

4.सावधान हो जाइए

सावधान हो जाइए
4

कई बार आपके ईमेल से अपने आप स्पैम या धोखाधड़ी वाले मेल भेजे जाने लगते हैं. अगर ‘सेंट बॉक्स’ में ऐसे मेल दिखें जो आपने नहीं लिखे, तो सावधान हो जाइए.

5.अजीब फाइलें और तस्वीरें दिखने लगें तो

अजीब फाइलें और तस्वीरें दिखने लगें तो
5

गूगल ड्राइव या गूगल फ़ोटो में अजीब फाइलें और तस्वीरें दिखने लगें तो यह भी साफ इशारा है कि कोई और आपके अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा है. 
 

6.मतलब है किसी ने पासवर्ड बदल दिया

मतलब है किसी ने पासवर्ड बदल दिया
6

कभी-कभी सही पासवर्ड डालने के बाद भी अकाउंट न खुले तो इसका मतलब है किसी ने पासवर्ड बदल दिया है और अब आपके पास पहुंच नहीं है. 
 

7.मजबूत पासवर्ड रखें

मजबूत पासवर्ड रखें
7

ऐसी स्थिति में तुरंत पासवर्ड बदलें और मजबूत पासवर्ड रखें. साथ ही टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर चालू करें ताकि सिर्फ पासवर्ड से कोई लॉगिन न कर पाए. 

8.फोन नंबर हमेशा अपडेट रखें

फोन नंबर हमेशा अपडेट रखें
8

अपने अकाउंट की हाल की गतिविधि (Recent Activity) जांचते रहें और अगर कोई संदिग्ध डिवाइस दिखे तो उसे तुरंत साइन आउट कर दें. साथ ही रिकवरी ईमेल और फोन नंबर हमेशा अपडेट रखें. 

