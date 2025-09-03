FASTag Refund:फास्टैग में ज्यादा कट जाएं पैसे तो चिंता न करें, ये रहा रिफंड पाने का पूरा प्रोसेस

गौहर खान ने मदरहुड को कहा 'Welcome Again', दूसरी बार बनीं बेटे की मां
मोहम्मद साबिर | Sep 03, 2025, 03:40 PM IST
1.FASTag से क्यों कट जाते हैं ज्यादा पैसे?
FASTag में तीन कारण हैं, जिससे ज्यादा पैसे कट जाते हैं. पहला ये कि तकनीकी खराबी के कारण दोहरी कटौती होती है. दूसरा ये कि स्कैनर की खराबी के कारण गलत स्थान की वजह से ज्याद पैसे कट जाते हैं. तीसरा ये कि कार होने के बावजूद ट्रक श्रेणी का शुल्क कट जाता है. यही तीन कारण हैं, जिससे ज्यादा पैसे कट जाते हैं.
2.FASTag से पैसे वापस पाने के लिए ये हैं 4 आसान तरीके
पहला- बैंक ग्राहक सेवा को कॉल करें
दूसरा-ऐप के विवाद अनुभाग के माध्यम से शिकायत करें
तीसरा- ईमेल पर शिकायत करें
चौथा- NHAI नंबर 1033 पर कॉल कर शिकायत करें.
3.शिकायत करने से पहले इन बातों का रखें खास ध्यान
अगर आपके FASTag से ज्यादा पैसे कट गए हैं और आप शिकायत करना चाहते हैं, तो आपको इन बातों का खास ध्यान रखना होगा. जैसे, पैसा कटने की तारीख और समय, टोल प्लाजा का स्थान, कितने पैसे कटे हैं, आपका वाहन नंबर, फास्टैग नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी और बैंक स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट.
4.बैंक से न मिले जवाब तो क्या करें?
अगर बैंक 3-4 दिनों के अंदर आपको जवाब नहीं देता है, तो आप सीधे NHAI या IHMCL से संपर्क कर सकते हैं. NHAI FASTag सर्वोच्च प्राधिकारी है और तुरंत समाधान प्रदान निकाल सकता है. हालांकि शिकायत दर्ज करने के 3-7 दिनों के अंदर पैसा वापस कर दिया जाता है.
5.ऑपरेटरों पर लग सकता है एक लाख का जुर्माना
गलत कटौतियों को रोकने के लिए सरकार ने सख्त नियम लागू किया है. अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी गलत तरीके से FASTag के जरिए ज्यादा पैसे काटती है, तो ऑपरेटर पर हर बार 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. इस नियम के लागू होने के बाद 70% की कमी आई है.