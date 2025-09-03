FacebookTwitterYoutubeInstagram
गौहर खान ने मदरहुड को कहा 'Welcome Again', दूसरी बार बनीं बेटे की मां

महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण की मांग तो मान ली, लेकिन क्या अब ये मुद्दा खत्म हो जाएगा?

Bengaluru Stampede: तीन महीने बाद विराट कोहली को आई याद, बेंगलुरु भगदड़ पर तोड़ी चुप्पी

कौन हैं जज अमित मेहता जिन्होंने गूगल की 'मनमानी' पर सुनाया ऐतिहासिक फैसला? भारत के इस राज्य से है खास कनेक्शन

Pitru Paksha 2025: श्राद्ध के 15 दिनों में की गई ये गलतियां हैं महापाप, पितृदोष के चलते परिवार पर टूट जाता है मुसीबतों का पहाड़ 

Mohammed Shami Birthday: 35 साल के पूरे हुए मोहम्मद शमी, गेंदबाज के जन्मदिन पर जानिए उनके 5 अद्भुत रिकॉर्ड

दिल्ली में यमुना का 'विकराल' रूप, तस्वीरों में देखिए किन-किन इलाकों में भरा पानी

बगैर वीजा-पासपोर्ट के भी भारत में रह सकेंगे PAK-बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

FASTag Refund:फास्टैग में ज्यादा कट जाएं पैसे तो चिंता न करें, ये रहा रिफंड पाने का पूरा प्रोसेस

व्हाइट-कॉलर नौकरियां अगस्त में 3% बढ़ी, जानें किस सेक्टर का रहा सबसे ज्यादा योगदान

FASTag Refund:फास्टैग में ज्यादा कट जाएं पैसे तो चिंता न करें, ये रहा रिफंड पाने का पूरा प्रोसेस

FASTag के जरिए गलत तरीके से पैसे कटने के मामले पूरे भारत में ज्यादा हो रहे थे. लेकिन इसको लेकर भारतीय सरकार ने बड़ा फैसला लेकर एक सख्त नियम बना दिया है. लेकिन अगर आपका गलत तरह से पैसा कटता है, तो आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस लेख में मिल जाएगी.

मोहम्मद साबिर | Sep 03, 2025, 03:40 PM IST

1.FASTag से क्यों कट जाते हैं ज्यादा पैसे?

FASTag से क्यों कट जाते हैं ज्यादा पैसे?
1

FASTag में तीन कारण हैं, जिससे ज्यादा पैसे कट जाते हैं. पहला ये कि तकनीकी खराबी के कारण दोहरी कटौती होती है. दूसरा ये कि स्कैनर की खराबी के कारण गलत स्थान की वजह से ज्याद पैसे कट जाते हैं. तीसरा ये कि कार होने के बावजूद ट्रक श्रेणी का शुल्क कट जाता है. यही तीन कारण हैं, जिससे ज्यादा पैसे कट जाते हैं. 
 

2.FASTag से पैसे वापस पाने के लिए ये हैं 4 आसान तरीके

FASTag से पैसे वापस पाने के लिए ये हैं 4 आसान तरीके
2

पहला- बैंक ग्राहक सेवा को कॉल करें
दूसरा-ऐप के विवाद अनुभाग के माध्यम से शिकायत करें
तीसरा- ईमेल पर शिकायत करें
चौथा- NHAI नंबर 1033 पर कॉल कर शिकायत करें.
 

3.शिकायत करने से पहले इन बातों का रखें खास ध्यान

शिकायत करने से पहले इन बातों का रखें खास ध्यान
3

अगर आपके FASTag से ज्यादा पैसे कट गए हैं और आप शिकायत करना चाहते हैं, तो आपको इन बातों का खास ध्यान रखना होगा. जैसे,  पैसा कटने की तारीख और समय, टोल प्लाजा का स्थान, कितने पैसे कटे हैं, आपका वाहन नंबर, फास्टैग नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी और बैंक स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट. 
 

4.बैंक से न मिले जवाब तो क्या करें?

बैंक से न मिले जवाब तो क्या करें?
4

अगर बैंक 3-4 दिनों के अंदर आपको जवाब नहीं देता है, तो आप सीधे NHAI या IHMCL से संपर्क कर सकते हैं. NHAI FASTag सर्वोच्च प्राधिकारी है और तुरंत समाधान प्रदान निकाल सकता है. हालांकि शिकायत दर्ज करने के 3-7 दिनों के अंदर पैसा वापस कर दिया जाता है. 
 

5.ऑपरेटरों पर लग सकता है एक लाख का जुर्माना

ऑपरेटरों पर लग सकता है एक लाख का जुर्माना
5

गलत कटौतियों को रोकने के लिए सरकार ने सख्त नियम लागू किया है. अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी गलत तरीके से FASTag के जरिए ज्यादा पैसे काटती है, तो ऑपरेटर पर हर बार 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. इस नियम के लागू होने के बाद 70% की कमी आई है. 
 

