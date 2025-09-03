FASTag Refund:फास्टैग में ज्यादा कट जाएं पैसे तो चिंता न करें, ये रहा रिफंड पाने का पूरा प्रोसेस

1 . FASTag से क्यों कट जाते हैं ज्यादा पैसे?

1

FASTag में तीन कारण हैं, जिससे ज्यादा पैसे कट जाते हैं. पहला ये कि तकनीकी खराबी के कारण दोहरी कटौती होती है. दूसरा ये कि स्कैनर की खराबी के कारण गलत स्थान की वजह से ज्याद पैसे कट जाते हैं. तीसरा ये कि कार होने के बावजूद ट्रक श्रेणी का शुल्क कट जाता है. यही तीन कारण हैं, जिससे ज्यादा पैसे कट जाते हैं.

