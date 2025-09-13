ATM से पैसे निकलते वक्त कैश अटक जाए तो न हों परेशान, इन आसान तरीकों से मिलेगा रिफंड

7 . बैंक को मुआवज़ा देना होगा

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, शिकायत दर्ज होने के सात दिनों के भीतर पैसा वापस करना अनिवार्य है. यदि बैंक ऐसा नहीं करता, तो हर देरी वाले दिन के लिए बैंक को 100 रुपये मुआवज़ा देना होगा. अगर बैंक से भी समस्या हल न हो, तो आख़िरी कदम के तौर पर आप बैंकिंग लोकपाल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इस तरह आपका अटका हुआ पैसा सुरक्षित रूप से वापस मिल जाएगा.