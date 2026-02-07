Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI

5 . कितनी है Hunter 350 की माइलेज?

5

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का माइलेज आमतौर पर 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर (kmpl) के बीच होता है. इसका प्रमाणित माइलेज 36.2 kmpl है, जो शहर और हाईवे पर ड्राइविंग की स्थिति और आदतों पर निर्भर करता है. बता दें कि हल्के वजन के कारण, यह सिटी में बेहतर प्रदर्शन करती है.