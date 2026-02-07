Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI

टेक-ऑटो
Abhay Sharma | Feb 07, 2026, 02:47 PM IST
1.Royal Enfield Hunter 350
रॉयल एनफील्ड हंटर 350, रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलों की क्लासिक दमदार परफॉर्मेंस को आधुनिक फीचर्स के साथ आती है. यह एक किफायती बाइक है, जिसे आप भीड़भाड़ वाले शहरी ट्रैफिक और हाईवे दोनों पर आसानी से चला सकते हैं.
2.Hunter 350 की महीने की कितनी EMI बनेगी?
अगर आप रॉयल एनफील्ड हंटर 350 खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि हर महीने कितनी EMI देनी होगी, तो यह गाइड आपकी मदद करेगी. आसान तरीके से समझिए बाइक लेने पर आपकी मासिक EMI कितनी हो सकती है. अगली स्लाइड में पढ़ें पूरी कैलकुलेशन...
3.EMI कैलकुलेशन
आमतौर पर रॉयल एनफील्ड हंटर 350 को आप ₹10,000-₹30,000 के शुरुआती डाउन पेमेंट पर घर ला सकते हैं, 9-10% ब्याज दर के साथ, 3 साल के लिए लगभग 4,700-₹5,200 और 4 साल के लिए लगभग 4,300-₹4,500 की महीने की EMI) बन सकती है. हालांकि, यह शहर, वेरिएंट और फाइनेंस प्लान के अनुसार बदल सकती है.
4.इंजन और परफॉर्मेंस
रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में 349cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन मिलेगा, जो 20hp की पावर और 27 Nm का टॉर्क जेनरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसके अलावा ये 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है, ये इंजन शानदार परफॉर्मेंस के साथ दमदार माइलेज भी ऑफर करता है.
5.कितनी है Hunter 350 की माइलेज?
रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का माइलेज आमतौर पर 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर (kmpl) के बीच होता है. इसका प्रमाणित माइलेज 36.2 kmpl है, जो शहर और हाईवे पर ड्राइविंग की स्थिति और आदतों पर निर्भर करता है. बता दें कि हल्के वजन के कारण, यह सिटी में बेहतर प्रदर्शन करती है.
6.Hunter 350 की हाइट और वजन
Royal Enfield Hunter 350 एक हल्की क्रूजर बाइक है, जिसकी सीट की ऊंचाई 790 mm से 805 mm और कर्ब वेट 178 kg से 181 kg (मेट्रो वेरिएंट) के बीच है. इसलिए यह छोटे और लंबे दोनों तरह के राइडर्स के लिए आरामदायक है.
