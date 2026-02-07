FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
U19 World Cup 2026 Prize Money: ICC नहीं वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को BCCI ने दिया प्राइज मनी, वजह जान चौंक जाएंगे आप

U19 World Cup 2026 Prize Money: ICC नहीं वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को BCCI ने दिया प्राइज मनी, वजह जान चौंक जाएंगे आप

BCCI के इस फैसले से विराट और रोहित का करोड़ों का नुकसान, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से शमी और सरफराज को किया बाहर

BCCI के इस फैसले से विराट और रोहित का करोड़ों का नुकसान, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से शमी और सरफराज को किया बाहर

T20 World Cup 2026: PAK VS NED मैच से वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत, आज यूएसए के खिलाफ मैदान पर उतरेगा भारत

T20 World Cup 2026: PAK VS NED मैच से वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत, आज यूएसए के खिलाफ मैदान पर उतरेगा भारत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI

Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI

दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फूल कौन सा है? जिसे देखते ही मूड हो जाता है रोमांटिक और हैप्पी हार्मोन होते हैं बूस्ट

दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फूल कौन सा है? जिसे देखते ही मूड हो जाता है रोमांटिक और हैप्पी हार्मोन होते हैं बूस्ट

Retirement Planning: आप पीछे तो नहीं? जानें भारत में रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करने की क्या है औसत उम्र

Retirement Planning: आप पीछे तो नहीं? जानें भारत में रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करने की क्या है औसत उम्र

HomePhotos

टेक-ऑटो

Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI

Royal Enfield Hunter 350 EMI:  भारत में 350 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट की रेंज में रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है, खासतौर से युवाओं के बीच यह लोकप्रिय मॉडलों में से एक है. आप भी Royal Enfield की Hunter 350 घर लाने की सोच रहे हैं तो आइए जान लें आपको महीने की कितनी EMI पड़ेगी..

Abhay Sharma | Feb 07, 2026, 02:47 PM IST

1.Royal Enfield Hunter 350   

Royal Enfield Hunter 350   
1

रॉयल एनफील्ड हंटर 350, रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलों की क्लासिक दमदार परफॉर्मेंस को आधुनिक फीचर्स के साथ आती है. यह एक किफायती बाइक है, जिसे आप भीड़भाड़ वाले शहरी ट्रैफिक और हाईवे दोनों पर आसानी से चला सकते हैं. 

Advertisement

2.Hunter 350 की महीने की कितनी EMI बनेगी? 

Hunter 350 की महीने की कितनी EMI बनेगी? 
2

अगर आप रॉयल एनफील्ड हंटर 350 खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि हर महीने कितनी EMI देनी होगी, तो यह गाइड आपकी मदद करेगी. आसान तरीके से समझिए बाइक लेने पर आपकी मासिक EMI कितनी हो सकती है. अगली स्लाइड में पढ़ें पूरी कैलकुलेशन...

3.EMI कैलकुलेशन

EMI कैलकुलेशन
3

आमतौर पर रॉयल एनफील्ड हंटर 350 को आप ₹10,000-₹30,000 के शुरुआती डाउन पेमेंट पर घर ला सकते हैं, 9-10% ब्याज दर के साथ, 3 साल के लिए लगभग 4,700-₹5,200 और 4 साल के लिए लगभग 4,300-₹4,500 की महीने की EMI) बन सकती है. हालांकि, यह शहर, वेरिएंट और फाइनेंस प्लान के अनुसार बदल सकती है. 

4.इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन और परफॉर्मेंस
4

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में 349cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन मिलेगा, जो 20hp की पावर और 27 Nm का टॉर्क जेनरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसके अलावा ये 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है, ये इंजन शानदार परफॉर्मेंस के साथ दमदार माइलेज भी ऑफर करता है.    

TRENDING NOW

5.कितनी है Hunter 350 की माइलेज? 

कितनी है Hunter 350 की माइलेज? 
5

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का माइलेज आमतौर पर 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर (kmpl) के बीच होता है. इसका प्रमाणित माइलेज 36.2 kmpl है, जो शहर और हाईवे पर ड्राइविंग की स्थिति और आदतों पर निर्भर करता है. बता दें कि हल्के वजन के कारण, यह सिटी में बेहतर प्रदर्शन करती है. 

 

6.Hunter 350 की हाइट और वजन 

Hunter 350 की हाइट और वजन 
6

Royal Enfield Hunter 350 एक हल्की क्रूजर बाइक है, जिसकी सीट की ऊंचाई 790 mm से 805 mm और कर्ब वेट 178 kg से 181 kg (मेट्रो वेरिएंट) के बीच है. इसलिए यह छोटे और लंबे दोनों तरह के राइडर्स के लिए आरामदायक है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI
Royal Enfield की Hunter 350 लेने की कर रहे हैं प्लानिंग? जानिए कम डाउन पेमेंट के बाद कितनी पड़ेगी EMI
दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फूल कौन सा है? जिसे देखते ही मूड हो जाता है रोमांटिक और हैप्पी हार्मोन होते हैं बूस्ट
दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फूल कौन सा है? जिसे देखते ही मूड हो जाता है रोमांटिक और हैप्पी हार्मोन होते हैं बूस्ट
Retirement Planning: आप पीछे तो नहीं? जानें भारत में रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करने की क्या है औसत उम्र
Retirement Planning: आप पीछे तो नहीं? जानें भारत में रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करने की क्या है औसत उम्र
Zodiac Sign: इन राशियों के लड़के बनते हैं आइडियल हसबैंड, पत्नी की हर खुशी का रखते हैं ध्यान और देते हैं क्वीन ट्रीटमेंट
इन राशियों के लड़के बनते हैं आइडियल हसबैंड, पत्नी की हर खुशी का रखते हैं ध्यान और देते हैं क्वीन ट्रीटमेंट
Gen Z और Millennials में कौन है ज्यादा बुद्धिमान? दोनों में किसका है IQ लेवल बेस्ट, यहां पढ़ें 
Gen Z और Millennials में कौन है ज्यादा बुद्धिमान? दोनों में किसका है IQ लेवल बेस्ट, यहां पढ़ें
MORE
Advertisement
धर्म
Phalgun Month 2026: भगवान शिव-कृष्ण की विशेष कृपा पाने का महीना, देखें अंतिम हिंदू माह में पड़ने वाले व्रत-त्योहार की लिस्ट
Phalgun Month 2026: भगवान शिव-कृष्ण की विशेष कृपा पाने का महीना, देखें अंतिम हिंदू माह में पड़ने वाले व्रत-त्योहार की लिस्ट
Aaj Ka Rashifal: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात
पिता के जीवित रहते पुत्र को ये 5 काम नहीं करने चाहिए, लड़कों के लिए हिंदू धर्म में वर्णित है ये नियम
पिता के जीवित रहते पुत्र को ये 5 काम नहीं करने चाहिए, लड़कों के लिए हिंदू धर्म में वर्णित है ये नियम
Surya Gochar: इन 6 राशियों पर राहु-सूर्य की युति बनेगी खतरनाक, पैसे से लेकर रिश्ते और नौकरी तक पर मार्च तक रहेगा ग्रहण
इन 6 राशियों पर राहु-सूर्य की युति बनेगी खतरनाक, पैसे से लेकर रिश्ते और नौकरी तक पर मार्च तक रहेगा ग्रहण
MORE
Advertisement