नीतीश कुमार 10वीं बार बनेंगे मुख्यमंत्री, शपथ समारोह में PM मोदी समेत ये दिग्गज होंगे शामिल

अब असली और फर्जी कॉल की होगी पहचान, डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर TRAI ने लिया बड़ा फैसला

आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

ये 5 आदतें हड्डियों को कर रही कमजोर, सुधार कर लें वरना छड़ी लेकर चलने पर हो जाओगे मजबूर

क्या सर्दियों में AC को रूम हीटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है?

जानिए किस ट्रेन को कहा जाता है भारतीय रेलवे का राजा

टेक-ऑटो

क्या सर्दियों में AC को रूम हीटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है?

एसी को गर्मियों में कूलिंग के लिए ही जाना जाता है, लेकिन आजकल कुछ ऐसी मॉडर्न AC आ रही हैं, जो सर्दियों में हीटर का काम भी करती हैं. इन एसी में छिपे हुए हीटर होते हैं जो पूरी सर्दी आपको गर्मी का एहसास कराएंगी.

रईश खान | Nov 19, 2025, 10:47 PM IST

1.कौन सी एसी करती हैं हीटर का काम?

कौन सी एसी करती हैं हीटर का काम?
1

इन एसी को 'इनवर्टर एसी' या 'हिट पंप एसी' कहा जाता है. इनवर्टर AC में एक विशेष तकनीक होती है. जो गर्मी में ठंडा और सर्दी में रूम को गर्म करती है. जब आप एसी को हीटर मोड पर सेट करते हैं तो उसमें से गर्म हवा आती है.

2.40% तक बिल की बचत

40% तक बिल की बचत
2

AC में हीट मोड या रिवर्स साइकिल फंक्शन होता है. सबसे खास बात यह है कि रूम हीटर के मुकाबले इससे आपका बिल भी लगभग 40% तक कम आता है. साथ ही आपके घर के स्पेस को भी नहीं घिरता.

3.AC खरीदने से पहले क्या देखें?

AC खरीदने से पहले क्या देखें?
3

हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह हीटर सभी एसी में काम नहीं करता. कुछ एसी सिर्फ कूलिंग करने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं. इसलिए AC खरीदने से पहले उसकी विशेषताओं के बारे में जरूर जान लें.

4.AC को कैसे करें सेट

AC को कैसे करें सेट
4

अगर आपके AC हीटर वाला है तो उसके रिमोट में सूरज का आइकन या HEAT ऑप्शन देखें. अगर दिखे तो उसे दबाएं और सबसे अच्छे आराम और एफिशिएंसी के लिए अपना टेम्परेचर 24–26°C के बीच सेट करें. अगर AC शुरू में ठंडी हवा चले तो घबराएं नही, क्योंकि गर्म हवा आने से पहले AC को अपना कंप्रेसर ऑपरेशन रिवर्स करने में 1-2 मिनट लगते हैं.

5.AC को हीटर की तरह इस्तेमाल करने के फायदे

AC को हीटर की तरह इस्तेमाल करने के फायदे
5

एसी को हीटर की तरह इस्तेमाल करने से आपकी बिजली की बचत होगी. क्योंकि यह एक ही डिवाइस है, जो गर्मी और ठंडक दोनों प्रदान कर सकता है. घर में हीटर रखने के स्थान की बचत होगी. इसके अलावा आपके पैसे की बचत होगी, क्योंकि आपको सर्दियों के लिए अलग से हीटर नहीं खरीदना पड़ेगा.

