क्या सर्दियों में AC को रूम हीटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है?

4 . AC को कैसे करें सेट

अगर आपके AC हीटर वाला है तो उसके रिमोट में सूरज का आइकन या HEAT ऑप्शन देखें. अगर दिखे तो उसे दबाएं और सबसे अच्छे आराम और एफिशिएंसी के लिए अपना टेम्परेचर 24–26°C के बीच सेट करें. अगर AC शुरू में ठंडी हवा चले तो घबराएं नही, क्योंकि गर्म हवा आने से पहले AC को अपना कंप्रेसर ऑपरेशन रिवर्स करने में 1-2 मिनट लगते हैं.