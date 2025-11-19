क्या सर्दियों में AC को रूम हीटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है?

टेक-ऑटो
रईश खान | Nov 19, 2025, 10:47 PM IST
1.कौन सी एसी करती हैं हीटर का काम?
इन एसी को 'इनवर्टर एसी' या 'हिट पंप एसी' कहा जाता है. इनवर्टर AC में एक विशेष तकनीक होती है. जो गर्मी में ठंडा और सर्दी में रूम को गर्म करती है. जब आप एसी को हीटर मोड पर सेट करते हैं तो उसमें से गर्म हवा आती है.
2.40% तक बिल की बचत
AC में हीट मोड या रिवर्स साइकिल फंक्शन होता है. सबसे खास बात यह है कि रूम हीटर के मुकाबले इससे आपका बिल भी लगभग 40% तक कम आता है. साथ ही आपके घर के स्पेस को भी नहीं घिरता.
3.AC खरीदने से पहले क्या देखें?
हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह हीटर सभी एसी में काम नहीं करता. कुछ एसी सिर्फ कूलिंग करने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं. इसलिए AC खरीदने से पहले उसकी विशेषताओं के बारे में जरूर जान लें.
4.AC को कैसे करें सेट
अगर आपके AC हीटर वाला है तो उसके रिमोट में सूरज का आइकन या HEAT ऑप्शन देखें. अगर दिखे तो उसे दबाएं और सबसे अच्छे आराम और एफिशिएंसी के लिए अपना टेम्परेचर 24–26°C के बीच सेट करें. अगर AC शुरू में ठंडी हवा चले तो घबराएं नही, क्योंकि गर्म हवा आने से पहले AC को अपना कंप्रेसर ऑपरेशन रिवर्स करने में 1-2 मिनट लगते हैं.
5.AC को हीटर की तरह इस्तेमाल करने के फायदे
एसी को हीटर की तरह इस्तेमाल करने से आपकी बिजली की बचत होगी. क्योंकि यह एक ही डिवाइस है, जो गर्मी और ठंडक दोनों प्रदान कर सकता है. घर में हीटर रखने के स्थान की बचत होगी. इसके अलावा आपके पैसे की बचत होगी, क्योंकि आपको सर्दियों के लिए अलग से हीटर नहीं खरीदना पड़ेगा.