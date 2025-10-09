बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी

1 . ब्लूटूथ (Bluetooth)

स्मार्टफोन के आने से पहले से ही ब्लूटूथ का सिलसिला चल रहा है. लेकिन उस जमाने में ब्लूटूथ काफी धीमा था. हालांकि अब ये काफी तेज हो गया है. आप ब्लूटूथ से फोटो, फाइल, गाने और डॉक्यूमेंट समेत तमाम चीजे बिना इंटरनेट के शेयर कर सकते हैं. इसके लिए आपको दोनों डिवाइस का ब्लूटूथ ऑन करना है और पेयर करके कनेक्ट करना है.

