कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर
IND-W vs SA-W Highlights: नहीं काम आई ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी, साउथ अफ्रीका ने भारत की विजयरथ पर लगाई लगाम
बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी
IND vs WI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंड समेत पूरी डिटेल्स
कानपुर के बाद अब अयोध्या में धमाका, मकान हुआ धराशायी, 5 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी
Varinder Ghuman dies: मशहूर बॉडी-बिल्डर घुमन की हार्ट अटैक से मौत, सलमान खान के साथ इस फिल्म में किया था काम
2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा
Viral Video: भोजपुरी गाने पर विदेशी महिला ने खेला Squid Game, इंटरनेट पर मचाया तहलका
विशाखापत्तनम में दिखा स्मृति मंधाना का जलवा, ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क को पीछे छोड़ बनाया ये रिकॉर्ड ...
कट्टर मुस्लिम देश की बदल दी रीत, कौन हैं दुबई की मरियम मोहम्मद, जिसकी ब्यूटी के दीवाने हो रहे लोग
टेक-ऑटो
मोहम्मद साबिर | Oct 09, 2025, 10:46 PM IST
1.ब्लूटूथ (Bluetooth)
स्मार्टफोन के आने से पहले से ही ब्लूटूथ का सिलसिला चल रहा है. लेकिन उस जमाने में ब्लूटूथ काफी धीमा था. हालांकि अब ये काफी तेज हो गया है. आप ब्लूटूथ से फोटो, फाइल, गाने और डॉक्यूमेंट समेत तमाम चीजे बिना इंटरनेट के शेयर कर सकते हैं. इसके लिए आपको दोनों डिवाइस का ब्लूटूथ ऑन करना है और पेयर करके कनेक्ट करना है.
2.वाई-फाई डायरेक्ट (Wi-Fi Direct)
वाई-फाई डायरेक्ट का विकल्प काफी अच्छा साबित हो सकता है. आपको सबसे पहले दोनों फोन में वाई-फाई डायरेक्ट ऑन करना है. फिर इसे कनेक्ट कर लें. इससे आप बड़ी से बड़ी फाइल शेयर कर सकते हैं.
3.नियर बाई शेयर (Nearby Share)
ये तरीका केवल एंड्रॉयड फोन के लिए है. एंड्रॉयड फोन में नियर बाई शेयर ऑन कर लें और आप फिर आप इससे कोई भी फाइल और वीडियो शेयर कर सकते हैं.
4.एयरड्रॉप (AirDrop)
अगर आपके पास आईफोन है, तो आपको सबसे पहले ब्लूटूथ और वाई-फाई ऑन करना होगा. फिर एयरड्रॉप चालू करके कोई भी फाइल भेज सकते हैं.
5.USB OTG केबल
अगर आपके पास USB OTG केबल उपलब्ध है, तो ये तरीका आपके लिए ही है. आप इससे अपना फोन दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी फाइल कॉपी कर सकते हैं.
6.पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड (Pev Drive/Memory Card)
अगर आपके पास पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड है, तो आपको वो फोन में लगाना होगा. उसके बाद उसमें आप कोई भी फाइल कॉपी कर सकते हैं. हालांकि इसका प्रोसेस काफी आसान होता है.
7.ऑफलाइन फाइल शेयरिंग ऐप (OFFline Sharing Apps)
आज तक हर शख्स अपने स्मार्टफोन में ऑफलाइन शेयरिंग ऐप रखता ही है. अगर आपके पास नहीं है, तो आप प्लेस्टोर से इन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं. फिर आपको दोनों फोन में ये ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसके बाद आप ऑफलान कोई भी फाइल, मूवी या वीडियो शेयर कर सकते हैं.