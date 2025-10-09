FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर

IND-W vs SA-W Highlights: नहीं काम आई ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी, साउथ अफ्रीका ने भारत की विजयरथ पर लगाई लगाम

बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी

IND vs WI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंड समेत पूरी डिटेल्स

कानपुर के बाद अब अयोध्या में धमाका, मकान हुआ धराशायी, 5 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी

Varinder Ghuman dies: मशहूर बॉडी-बिल्डर घुमन की हार्ट अटैक से मौत, सलमान खान के साथ इस फिल्म में किया था काम

2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा

Viral Video: भोजपुरी गाने पर विदेशी महिला ने खेला Squid Game, इंटरनेट पर मचाया तहलका

विशाखापत्तनम में दिखा स्मृति मंधाना का जलवा, ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क को पीछे छोड़ बनाया ये रिकॉर्ड ...

कट्टर मुस्लिम देश की बदल दी रीत, कौन हैं दुबई की मरियम मोहम्मद, जिसकी ब्यूटी के दीवाने हो रहे लोग

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND-W vs SA-W Highlights: नहीं काम आई ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी, साउथ अफ्रीका ने भारत की विजयरथ पर लगाई लगाम

IND-W vs SA-W Highlights: नहीं काम आई ऋचा घोष की ताबड़तोड़ पारी, साउथ अफ्रीका ने भारत की विजयरथ पर लगाई लगाम

IND vs WI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंड समेत पूरी डिटेल्स

IND vs WI Live Streaming: फ्री में कब और कहां देखें भारत-वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट? यहां मिलेगी लाइव स्ट्रीमिंड समेत पूरी डिटेल्स

कानपुर के बाद अब अयोध्या में धमाका, मकान हुआ धराशायी, 5 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी

कानपुर के बाद अब अयोध्या में धमाका, मकान हुआ धराशायी, 5 लोगों की मौत, रेस्क्यू जारी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर

कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर

बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी

बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी

2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा

2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा

HomePhotos

टेक-ऑटो

बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी

आज के समय इंटरनेट तेजी से फैल रहा है और हाई स्पीड भी देता है, जिससे एक दूसरे को फाइनल करना आसान हो गया है. लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है या आपका पैक खत्म हो गया है और आपको अर्जेंट में फाइनल और फोटो दूसरे फोन पर शेयर करना है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए आज हम आपके लिए 7 आसान टिप्स लाए हैं.

मोहम्मद साबिर | Oct 09, 2025, 10:46 PM IST

1.ब्लूटूथ (Bluetooth)

ब्लूटूथ (Bluetooth)
1

स्मार्टफोन के आने से पहले से ही ब्लूटूथ का सिलसिला चल रहा है. लेकिन उस जमाने में ब्लूटूथ काफी धीमा था. हालांकि अब ये काफी तेज हो गया है. आप ब्लूटूथ से फोटो, फाइल, गाने और डॉक्यूमेंट समेत तमाम चीजे बिना इंटरनेट के शेयर कर सकते हैं. इसके लिए आपको दोनों डिवाइस का ब्लूटूथ ऑन करना है और पेयर करके कनेक्ट करना है. 
 

Advertisement

2.वाई-फाई डायरेक्ट (Wi-Fi Direct)

वाई-फाई डायरेक्ट (Wi-Fi Direct)
2

वाई-फाई डायरेक्ट का विकल्प काफी अच्छा साबित हो सकता है. आपको सबसे पहले दोनों फोन में वाई-फाई डायरेक्ट ऑन करना है. फिर इसे कनेक्ट कर लें. इससे आप बड़ी से बड़ी फाइल शेयर कर सकते हैं. 
 

3.नियर बाई शेयर (Nearby Share)

नियर बाई शेयर (Nearby Share)
3

ये तरीका केवल एंड्रॉयड फोन के लिए है. एंड्रॉयड फोन में नियर बाई शेयर ऑन कर लें और आप फिर आप इससे कोई भी फाइल और वीडियो शेयर कर सकते हैं. 
 

4.एयरड्रॉप (AirDrop)

एयरड्रॉप (AirDrop)
4

अगर आपके पास आईफोन है, तो आपको सबसे पहले  ब्लूटूथ और वाई-फाई ऑन करना होगा. फिर एयरड्रॉप चालू करके कोई भी फाइल भेज सकते हैं. 
 

TRENDING NOW

5.USB OTG केबल

USB OTG केबल
5

अगर आपके पास USB OTG केबल उपलब्ध है, तो ये तरीका आपके लिए ही है. आप इससे अपना फोन दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी फाइल कॉपी कर सकते हैं. 
 

6.पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड (Pev Drive/Memory Card)

पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड (Pev Drive/Memory Card)
6

अगर आपके पास पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड है, तो आपको वो फोन में लगाना होगा. उसके बाद उसमें आप कोई भी फाइल कॉपी कर सकते हैं. हालांकि इसका प्रोसेस काफी आसान होता है. 
 

7.ऑफलाइन फाइल शेयरिंग ऐप (OFFline Sharing Apps)

ऑफलाइन फाइल शेयरिंग ऐप (OFFline Sharing Apps)
7

आज तक हर शख्स अपने स्मार्टफोन में ऑफलाइन शेयरिंग ऐप रखता ही है. अगर आपके पास नहीं है, तो आप प्लेस्टोर से इन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं. फिर आपको दोनों फोन में ये ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसके बाद आप ऑफलान कोई भी फाइल, मूवी या वीडियो शेयर कर सकते हैं.
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर
कौन थे 'सैशे किंग', जिनके ब्रांड को फिर से खड़ा करने में जुटे Mukesh Ambani, कृति शेट्टी को बनाया एंबेसडर
बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी
बिना इंटरनेट इन 7 तरीकों से भेज सकते हैं फाइल और फोटोज, एक क्लिक में पाएं पूरी जानकारी
2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा
2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा
कट्टर मुस्लिम देश की बदल दी रीत, कौन हैं दुबई की मरियम मोहम्मद, जिसकी ब्यूटी के दीवाने हो रहे लोग
कट्टर मुस्लिम देश की बदल दी रीत, कौन हैं दुबई की मरियम मोहम्मद, जिसकी ब्यूटी के दीवाने हो रहे लोग
बेंगलुरु की दो बहनों की कहानी, जिनके काम पर हंसते थे लोग; लेकिन अब बना दिया 100 करोड़ रुपये का बिजनेस
बेंगलुरु की दो बहनों की कहानी, जिनके काम पर हंसते थे लोग; लेकिन अब बना दिया 100 करोड़ रुपये का बिजनेस
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE