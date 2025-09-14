आपका फोन कहीं हैक तो नहीं हो गया? ये आसान स्टेप्स आजमाकर तुरंत जानें

अपहरण कांड में फंसीं IAS पूजा खेडकर की मां, ट्रक ड्राइवर किडनैपिंग केस से बढ़ीं परेशानियां
टेक-ऑटो
राजा राम | Sep 14, 2025, 10:27 PM IST
1.फोन या ईमेल हैक तो नहीं हो गया
आजकल साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में हर किसी के मन में यह डर बना रहता है कि कहीं उनका फोन या ईमेल हैक तो नहीं हो गया.
2.बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है
फोन और लैपटॉप में हमारी पर्सनल जानकारियां होती हैं. इनमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स, पासवर्ड, ऑफिस से जुड़े दस्तावेज और निजी तस्वीरें तक शामिल होती हैं. अगर यह गलत हाथों में चली जाएं, तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है.
3.आप तुरंत पता कर सकते हैं
इंटरनेट पर एक ऐसी वेबसाइट मौजूद है, जिसकी मदद से आप तुरंत पता कर सकते हैं कि आपका ईमेल या अकाउंट कभी हैक हुआ है या नहीं. इस वेबसाइट का नाम है Have I Been Pwned
4.इस्तेमाल करना बेहद आसान
इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है. सबसे पहले अपने ब्राउजर में जाएं और सर्च करें, Have I Been Pwned. इसके बाद वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी.
5.वेबसाइट पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा
वेबसाइट पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जहां आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा. फिर 'Check' बटन पर क्लिक करना होगा.
6.डेटा ब्रीच का शिकार हुआ है या नहीं?
कुछ ही सेकंड में यह वेबसाइट आपको बता देगी कि आपका ईमेल या डिवाइस किसी भी डेटा ब्रीच का शिकार हुआ है या नहीं.
7.साइबर फ्रॉड से भी बच सकेंगे
सबसे खास बात यह है कि यह जानकारी आपको बिल्कुल मुफ्त और तुरंत मिल जाएगी. इसलिए समय-समय पर जांच करते रहना बेहद जरूरी है. इससे आप न सिर्फ अपना फोन सुरक्षित रख पाएंगे, बल्कि साइबर फ्रॉड से भी बच सकेंगे.