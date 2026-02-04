FacebookTwitterYoutubeInstagram
एक गलती और खाली हो सकता है अकाउंट! ऐसे पहचानें आधार कार्ड असली है या नहीं

देश में पहचान और सरकारी योजनाओं की रीढ़ बन चुका आधार कार्ड आज हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज है. लेकिन लगातार बढ़ते डिजिटल दौर में फर्जी आधार कार्ड एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं, जिनके जरिए साइबर ठगी और बैंक फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं. 

राजा राम | Feb 04, 2026, 11:15 PM IST

1.आधार कार्ड का इस्तेमाल कई जरूरी सेवाओं में होता है

आधार कार्ड का इस्तेमाल कई जरूरी सेवाओं में होता है
1

मौजूदा समय में आधार कार्ड का इस्तेमाल बैंक अकाउंट, मोबाइल सिम, सरकारी सब्सिडी और कई जरूरी सेवाओं में होता है. ऐसे में अगर किसी के पास फर्जी आधार कार्ड है, तो उसका सीधा असर उसकी सुरक्षा और पैसों पर पड़ सकता है. 

2.लोगों की पहचान का गलत इस्तेमाल

लोगों की पहचान का गलत इस्तेमाल
2

हाल के दिनों में फर्जी आधार कार्ड के मामले तेजी से बढ़े हैं. साइबर अपराधी नकली दस्तावेजों के जरिए लोगों की पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आम नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है. 
 

3.आधार की जांच का आसान और सुरक्षित तरीका

आधार की जांच का आसान और सुरक्षित तरीका
3

अच्छी बात यह है कि UIDAI ने आधार की जांच का आसान और सुरक्षित तरीका उपलब्ध कराया है. कोई भी व्यक्ति महज दो मिनट में यह पता कर सकता है कि उसका आधार कार्ड असली है या नहीं.

4.UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है

UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है
4

इसके लिए सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है. वेबसाइट के होमपेज पर "Verify Aadhaar Number" का विकल्प दिया गया है, जहां से आधार नंबर की जांच की जा सकती है.

5.कैप्चा कोड दर्ज करना होता है

कैप्चा कोड दर्ज करना होता है
5

इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होता है. जानकारी सही भरते ही सिस्टम कुछ ही सेकंड में आधार नंबर को वेरिफाई कर देता है. 
 

6.आधार सेवा केंद्र से संपर्क करना जरूरी

आधार सेवा केंद्र से संपर्क करना जरूरी
6

अगर आधार नंबर वैध है, तो स्क्रीन पर "Exists" लिखा दिखाई देता है. साथ ही कुछ सीमित जानकारी दिखती है, जिससे यह पुष्टि होती है कि आधार रिकॉर्ड UIDAI के डेटाबेस में मौजूद है. वहीं अगर स्क्रीन पर "Invalid Aadhaar" लिखा आता है, तो इसका मतलब है कि आधार नंबर फर्जी या अमान्य है. ऐसी स्थिति में तुरंत नजदीकी आधार सेवा केंद्र से संपर्क करना जरूरी है.

7.नकली कार्ड का QR कोड काम नहीं करता

नकली कार्ड का QR कोड काम नहीं करता
7

इसके अलावा UIDAI की आधिकारिक mAadhaar ऐप के जरिए QR कोड स्कैन कर भी आधार की जांच की जा सकती है. असली आधार का QR कोड सही जानकारी दिखाता है, जबकि नकली कार्ड का QR कोड काम नहीं करता. 
 

