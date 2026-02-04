एक गलती और खाली हो सकता है अकाउंट! ऐसे पहचानें आधार कार्ड असली है या नहीं

6 . आधार सेवा केंद्र से संपर्क करना जरूरी

6

अगर आधार नंबर वैध है, तो स्क्रीन पर "Exists" लिखा दिखाई देता है. साथ ही कुछ सीमित जानकारी दिखती है, जिससे यह पुष्टि होती है कि आधार रिकॉर्ड UIDAI के डेटाबेस में मौजूद है. वहीं अगर स्क्रीन पर "Invalid Aadhaar" लिखा आता है, तो इसका मतलब है कि आधार नंबर फर्जी या अमान्य है. ऐसी स्थिति में तुरंत नजदीकी आधार सेवा केंद्र से संपर्क करना जरूरी है.