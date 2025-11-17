Headphones Connect to Mobile Tips: एक फोन से 2 हेडफोन कर सकते हैं कनेक्ट, 90% लोगों को नहीं पता होगी ये ट्रिक

5 . How to connect 2 headphones to one phone: एक फोन से दो हेडफोन कैसे करें कनेक्ट

5

सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं.

फोन का ब्लूटूथ और डिवाइस कनेक्शन खोलें.

इसके बाद जिन 2 हेडफोन या Earbuds को कनेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें पेयरिंग मोड में डालें.

पहले एक हेडफोन या ईयरबर्ड को कनेक्ट करें और दूसरे को पेयर करें.

इसके बाद डुअल ऑडियो, शेयर ऑडियो या ऑडियो आउटपुट विकल्प दिखेगा.

उस पर क्लिक करते ही दोनों हेडफोन एक्टिव हो जाएंगे.