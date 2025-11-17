FacebookTwitterYoutubeInstagram
Rashifal 18 November 2025: आज पैसों की लेन-देन में सावधानी बरतें इन राशि के जातक, पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल

Powerful Ayurvedic Herbs: वरदान से कम नहीं इन 3 जड़ी-बूटियों का मिश्रण, बुढ़ापे तक रखेगा 'रोगमुक्त'

कौन है रमीज, जिसकी करतूतों को आधार बनाकर रोहिणी ने उतार दी लालू परिवार की 'कमीज!'

Headphones Connect to Mobile Tips: एक फोन से 2 हेडफोन कर सकते हैं कनेक्ट, 90% लोगों को नहीं पता होगी ये ट्रिक

क्या है चीन का 996 Rule जिसे नारायण मूर्ति बताते हैं बेस्ट, यूजर्स बोले- यूरोप का 10,5,5 भी देख लीजिए

Elon Musk Family Tree: कहां हैं, क्या करते हैं एलन मस्क के 14 बच्चे?

टेक-ऑटो

टेक-ऑटो

Headphones Connect to Mobile Tips: एक फोन से 2 हेडफोन कर सकते हैं कनेक्ट, 90% लोगों को नहीं पता होगी ये ट्रिक

एंड्रॉयड 16 अपडेट के बाद स्मार्टफोन्स में एक ऐसा फीचर आया है, जिससे आप मोबाइल में एक साथ दो हेडफोन को कनेक्ट कर सकते हैं. नए अपडेट में 'शेयर ऑडियो विद फ्रेंड' को जोड़ा गया है.

रईश खान | Nov 17, 2025, 10:58 PM IST

1.एक मोबाइल में दो हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं

एक मोबाइल में दो हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं
1

लेकिन ज्यादातर लोगों को इस फीचर्स के बारे में नहीं पता है. यूजर्स अपने स्मार्टफोन में एकसाथ दो ब्लूटूथ हेडफोन या ईयरबड्स कनेक्ट कर सकते हैं. लेकिन Share Audio with Friend फीचर अभी कुछ ही डिवाइस में उपलब्ध है.

2.किस नाम से हो सकता है ये फीचर?

किस नाम से हो सकता है ये फीचर?
2

कुछ फोन में यह Dual Audio, Audio Sharing या Multi-Device Bluetooth नाम से हो सकता है. एंड्रॉयड अपडेट में इस बार यूजर्स के पर्सनाइजेशन को आसान बनाने पर फोकस किया गया है.

3.QR कोड के जरिए मिलेगी सुविधा

QR कोड के जरिए मिलेगी सुविधा
3

इस नए फीचर्स की मदद से आप एकसाथ फोन में म्यूजिक, पॉडकास्ट, ऑडियोबुक या फिल्म का मजा ले सकते हैं. यह फीचर QR कोड के जरिए कई डिवाइस पर Audio ब्रॉडकास्ट करने की सुविधा देता है.

4.किस डिवाइस में करेगा काम?

किस डिवाइस में करेगा काम?
4

यह फीचर Android 16 और Bluetooth LE Audio वाले डिवाइस आसानी से काम करेगी. Share Audio with Friend के जरिए आप शेयर्ड Playlist भी बना सकते हैं. या प्राइवेट ऑडियो स्ट्रीम का मजा भी ले सकते हैं.

5.How to connect 2 headphones to one phone: एक फोन से दो हेडफोन कैसे करें कनेक्ट

How to connect 2 headphones to one phone: एक फोन से दो हेडफोन कैसे करें कनेक्ट
5

सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं.
फोन का ब्लूटूथ और डिवाइस कनेक्शन खोलें.
इसके बाद जिन 2 हेडफोन या Earbuds को कनेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें पेयरिंग मोड में डालें.
पहले एक हेडफोन या ईयरबर्ड को कनेक्ट करें और दूसरे को पेयर करें.
इसके बाद डुअल ऑडियो, शेयर ऑडियो या ऑडियो आउटपुट विकल्प दिखेगा.
उस पर क्लिक करते ही दोनों हेडफोन एक्टिव हो जाएंगे.

