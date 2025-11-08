FacebookTwitterYoutubeInstagram
‘कितना अश्लील और वाहियात है..’, हनी सिंह के Chillgum Song में मलाइका के मूव्स देख भड़के यूजर्स; सुनाई खरी-खोटी

IND-A vs SA-A: फिर फेल हुआ टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर, राहुल से लेकर पंत तक सभी हुए फ्लॉप

IND vs AUS: पांचवां टी20 भी चढ़ सकता है बारिश की भेंट, मैच के दौरान ब्रिस्बेन में ऐसा रहेगा मौसम का हाल

Test में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 महान कप्तान, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय बल्लेबाज

क्या आपका Pan Card कोई और कर रहा है यूज? इस तरह से कर सकते है चेक

ये है दुनिया का सबसे लंबा समुद्र बीच? तस्वीरों में देखिए खूबसूरती

पैन कार्ड यानी आपका पर्मानेंट अकाउंट नंबर एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है. इसकी जरूरत आपको नया बैंक अकाउंट खोलने या फिर लोने लेने और भी कई कामों में पड़ सकती है. लेकिन क्या हो अगर आपका पैनकार्ड कोई और यूज कर रहा है आइए जानते है ये कैसे पता चलेगा. 

सुमित तिवारी | Nov 08, 2025, 01:21 PM IST

दरअसल आपके पैनकार्ड का स्कैमर्स अलग-अलग तरह की ठगी में आपके पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. वो आपको वित्तीय नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. 
 

कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड कोई और तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है. आप incometax.gov.in पर अपने PAN से Annual Information Statement या Form 26AS डाउनलोड करके इसका पता लगा सकते हैं.

आपको UPI ऐप- GPay या Cred कोई भी ओपन करना होगा. यहां आपको क्रेडिट स्कोर पर जाना होगा. इस पर टैप करके आपको इसे जरूरी एक्सेस देना होगा. इसके बाद आपको क्रेडिट स्कोर नजर आएगा. 
 

आपको इसकी फुल रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा. यहां आपको देखना होगा कि क्या कोई अनजान लोन, क्रेडिट कार्ड ऐप्लिकेशन या इंक्वायरी दिख रही है.
 

ऐसा कुछ है, जो आपकी जानकारी के बिना हो रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि आपका पैन कोई और इस्तेमाल कर रहा है. दूसरा तरीका भी अपना Cibil Score ऑनलाइन चेक करना. आप Cibil, Experian जैसे प्लेटफॉर्म पर लॉगइन कर सकते हैं.

