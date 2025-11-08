क्या आपका Pan Card कोई और कर रहा है यूज? इस तरह से कर सकते है चेक

टेक-ऑटो
सुमित तिवारी | Nov 08, 2025, 01:21 PM IST
1.स्कैमर्स
दरअसल आपके पैनकार्ड का स्कैमर्स अलग-अलग तरह की ठगी में आपके पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. वो आपको वित्तीय नुकसान भी पहुंचा सकते हैं.
2.ये स्टेप कर सकते फॉलो
कुछ स्टेप्स फॉलो करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड कोई और तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है. आप incometax.gov.in पर अपने PAN से Annual Information Statement या Form 26AS डाउनलोड करके इसका पता लगा सकते हैं.
3.UPI ऐप
आपको UPI ऐप- GPay या Cred कोई भी ओपन करना होगा. यहां आपको क्रेडिट स्कोर पर जाना होगा. इस पर टैप करके आपको इसे जरूरी एक्सेस देना होगा. इसके बाद आपको क्रेडिट स्कोर नजर आएगा.
4.फुल रिपोर्ट पर करना होगा क्लिक
आपको इसकी फुल रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा. यहां आपको देखना होगा कि क्या कोई अनजान लोन, क्रेडिट कार्ड ऐप्लिकेशन या इंक्वायरी दिख रही है.
5.ऐसे चल जाएगा पता
ऐसा कुछ है, जो आपकी जानकारी के बिना हो रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि आपका पैन कोई और इस्तेमाल कर रहा है. दूसरा तरीका भी अपना Cibil Score ऑनलाइन चेक करना. आप Cibil, Experian जैसे प्लेटफॉर्म पर लॉगइन कर सकते हैं.