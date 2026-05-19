ड्रोन टैक्सी कितनी सुरक्षित है? भारत समेत दुनिया में कहां तक पहुंची ये टेक्नोलॉजी

टेक-ऑटो
Gaurav Barar | May 19, 2026, 12:19 PM IST
1.उड़ती हुई कार में लोग जाया करेंगे ऑफिस!
सोचिए, आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है, सड़कों पर भयंकर ट्रैफिक जाम है और अचानक आसमान से एक उड़ती हुई कार (ड्रोन टैक्सी) आती है, आप उसमें बैठते हैं और चंद मिनटों में अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं. साई-फाई फिल्मों जैसा लगने वाला यह नजारा अब हकीकत बनने के बेहद करीब है.
2.पूरी दुनिया में जबरदस्त उत्साह
पूरी दुनिया में इस समय उड़ती हुई टैक्सियों यानी eVTOL एयरक्राफ्ट को लेकर जबरदस्त उत्साह है. लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा और अहम सवाल यह उठता है कि क्या ड्रोन टैक्सी वाकई सुरक्षित है? और भारत समेत दुनिया में यह टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंची है?
3.कितनी सुरक्षित है ड्रोन टैक्सी?
जब बात आसमान में सफर करने की हो, तो सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता बन जाती है. एक्सपर्ट्स और एविएशन रेगुलेटर्स का मानना है कि ड्रोन टैक्सियां पारंपरिक हेलीकॉप्टरों की तुलना में काफी ज्यादा सुरक्षित होंगी. इसके पीछे कई तकनीकी कारण हैं.
4.लगे होंगे मल्टीपल रोटर्स
आम हेलीकॉप्टर में एक बड़ा पंखा यानी रोटर होता है, जिसके खराब होने पर दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है. वहीं, ड्रोन टैक्सियों में 6 से लेकर 12 या उससे ज्यादा छोटे पंखे होते हैं. अगर उड़ान के दौरान एक-दो पंखे खराब भी हो जाएं, तो बाकी के पंखे बिना किसी परेशानी के इसे सुरक्षित लैंड करा सकते हैं.
5.सख्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एडवांस ऑटोपायलट
अमेरिकी रेगुलेटर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपीय एजेंसी EASA इन उड़ने वाली टैक्सियों को व्यावसायिक मंजूरी देने से पहले ठीक उसी स्तर की कड़े सुरक्षा मानकों से गुजार रही हैं, जो बड़े कमर्शियल हवाई जहाजों, जैसे बोइंग या एयरबस के लिए तय होते हैं. शुरुआत में इन टैक्सियों को ट्रेंड पायलट उड़ाएंगे, लेकिन भविष्य में ये पूरी तरह से ऑटोनॉमस होंगी. इसके कंप्यूटर और सेंसर्स इंसानी चूक की गुंजाइश को लगभग खत्म कर देंगे.
6.दुनिया में कहां तक पहुंची बात?
ग्लोबल लेवल पर यह रेस अब आखिरी चरण में है. कई देशों में इसका कमर्शियल ट्रायल शुरू हो चुका है. अमेरिका की जॉबी एविएशन और आर्चर एविएशन जैसी कंपनियां लगातार सफल टेस्ट फ्लाइट्स कर रही हैं. हाल ही में न्यूयॉर्क के बिजी एयरस्पेस में इनका सफल प्रदर्शन किया गया है.
7.चीन ने दिखाया बिना पायलट वाला पैसेंजर ड्रोन
दुबई इस रेस में सबसे आगे निकलने की तैयारी में है. दुबई ने दुनिया के पहले कमर्शियल फ्लाइंग टैक्सी हब और पायलट वाले एयर टैक्सी ऑपरेशन्स के लिए कमर कस ली है. चीन की कंपनी EHang पहले ही अपने बिना पायलट वाले पैसेंजर ड्रोन का प्रदर्शन कर चुकी है और वहां की सरकार से सुरक्षा सर्टिफिकेट भी हासिल कर चुकी है.
8.भारत में क्या है स्थिति?
भारत इस ग्लोबल रेस में बिल्कुल भी पीछे नहीं है. भारत सरकार और देश के स्टार्टअप्स इस तकनीक को भारतीय आसमान में उतारने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं. नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरपु राम मोहन नायडू ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत के मेट्रो शहरों में स्वदेशी रूप से विकसित एयर टैक्सी सेवाओं के ट्रायल 2026 में ही शुरू करने की योजना है.
9.भारतीय स्टार्टअप्स का कमाल
चेन्नई की द ईप्लेन कंपनी अपने स्वदेशी मॉडल e200X पर काम कर रही है, जिसे DGCA से शुरुआती मंजूरी मिल चुकी है. इसके अलावा आंध्र प्रदेश के स्टार्टअप मैग्नम विंग्स ने हाल ही में अपने इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी प्रोटोटाइप V2 2.0 का सफल मानव रहित टेस्ट फ्लाइट पूरा कर देश में इतिहास रचा है. सरला एविएशन ने भी अपने 6-सीटर फ्लाइंग टैक्सी मॉडल 'शून्य' को पेश किया है.
10.चुनौतियां अभी बाकी हैं
भले ही तकनीक तैयार है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए अभी कुछ बाधाएं पार करनी होंगी. शहरों के बीचों-बीच इनके लिए स्पेशल एयरपोर्ट्स बनाने होंगे, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा और सबसे जरूरी, हजारों ड्रोन्स को एक साथ आसमान में संभालने के लिए एक बेहद मजबूत एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम तैयार करना होगा. साफ है कि आने वाले कुछ सालों में भारत के बड़े शहरों का ट्रैफिक जमीन से उठकर आसमान में शिफ्ट होने वाला है, और सुरक्षा के कड़े चक्रव्यूह के साथ यह सफर न सिर्फ रोमांचक बल्कि बेहद महफूज भी होगा.