ड्रोन टैक्सी कितनी सुरक्षित है? भारत समेत दुनिया में कहां तक पहुंची ये टेक्नोलॉजी

10 . चुनौतियां अभी बाकी हैं

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भले ही तकनीक तैयार है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए अभी कुछ बाधाएं पार करनी होंगी. शहरों के बीचों-बीच इनके लिए स्पेशल एयरपोर्ट्स बनाने होंगे, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा और सबसे जरूरी, हजारों ड्रोन्स को एक साथ आसमान में संभालने के लिए एक बेहद मजबूत एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम तैयार करना होगा. साफ है कि आने वाले कुछ सालों में भारत के बड़े शहरों का ट्रैफिक जमीन से उठकर आसमान में शिफ्ट होने वाला है, और सुरक्षा के कड़े चक्रव्यूह के साथ यह सफर न सिर्फ रोमांचक बल्कि बेहद महफूज भी होगा.

