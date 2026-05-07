केवल 10 मिनट के AI इस्तेमाल का दिमाग पर क्या असर होगा? नई रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

3 . People Without AI performed Better in Study

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इस स्टडी में सामने आया कि जिन लोगों को 10 मिनट के लिए AI असिस्टेंट दिया गया, उनके मुकाबले उन लोगों ने बेहतर परफॉर्म किया जिन्हें AI असिस्टेंट दिया ही नहीं गया. इस स्टडी में यह भी बताया गया कि जिन्हें AI असिस्टेंट मिला, उनमें से जिन लोगों ने पूरा प्रॉब्लम AI से सॉल्व करवाया, उनके सोचने की क्षमता पर असर पड़ा. हालांकि, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने केवल हिंट और क्लैरिफिकेशन के लिए AI का इस्तेमाल किया, उन पर नेगेटिव असर नहीं हुआ. (फोटो- कैन्वा)