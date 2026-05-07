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केवल 10 मिनट के AI इस्तेमाल का दिमाग पर क्या असर होगा? नई रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

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टेक-ऑटो

केवल 10 मिनट के AI इस्तेमाल का दिमाग पर क्या असर होगा? नई रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

हर बीतते दिन के साथ लोगों की निर्भरता AI पर बढ़ती जा रही है. AI धीरे-धीरे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है. भारत में भी ChatGPT, Meta AI, Gemini का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. ताज़ा स्टडी में पता चला है कि केवल 10 मिनट का AI इस्तेमाल का आपके दिमाग पर क्या असर पड़ सकता है.

Kusum Lata | May 07, 2026, 02:57 PM IST

1.Impact of 10 minutes of AI Use

Impact of 10 minutes of AI Use
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Carnegie Mellon University, MIT, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में सामने आया है कि केवल 10 मिनट के लिए AI का इस्तेमाल करना आपके सोचने की क्षमता पर नेगेटिव असर डाल सकता है. माने केवल 10 मिनट का AI एक्सपोजर आपके सोचने की शक्ति को कमज़ोर कर सकता है. इस स्टडी में सामने आया कि AI का इस्तेमाल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, लेकिन इसका लोगों की बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर असर पड़ सकता है. (फोटो- कैन्वा)

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2.How the Study was conducted

How the Study was conducted
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रिसर्चर्स की टीम ने एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कुछ लोगों पर यह स्टडी की. इसके तहत उन्हें मैथ सॉल्व करने और कॉम्प्रेहेंशन पढ़ने के लिए कहा गया. कुछ पार्टिसिपेंट्स को AI असिस्टेंट दिया गया और कुछ को नहीं. जिन्हें AI असिस्टेंट दिया गया उनसे अचानक AI छीन लिया गया. स्टडी में सामने आया कि जिन लोगों को AI देकर वापस लिया गया, उनमें से ज्यादातर लोगों ने या तो गलत जवाब दिए या फिर सवाल ही छोड़ दिए. (फोटो- कैन्वा)

3.People Without AI performed Better in Study

People Without AI performed Better in Study
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इस स्टडी में सामने आया कि जिन लोगों को 10 मिनट के लिए AI असिस्टेंट दिया गया, उनके मुकाबले उन लोगों ने बेहतर परफॉर्म किया जिन्हें AI असिस्टेंट दिया ही नहीं गया. इस स्टडी में यह भी बताया गया कि जिन्हें AI असिस्टेंट मिला, उनमें से जिन लोगों ने पूरा प्रॉब्लम AI से सॉल्व करवाया, उनके सोचने की क्षमता पर असर पड़ा. हालांकि, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने केवल हिंट और क्लैरिफिकेशन के लिए AI का इस्तेमाल किया, उन पर नेगेटिव असर नहीं हुआ. (फोटो- कैन्वा)

4.How Many Indians Use AI

How Many Indians Use AI
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माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से की गई इस साल की शुरुआत में आई एक स्टडी रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत में लगभग 65 प्रतिशत लोगों ने AI का इस्तेमाल किया है. जबकि 41 प्रतिशत भारतीयों का कहना था कि वो डेली लाइफ में AI का इस्तेमाल करते हैं. बता दें कि AI इस्तेमाल का ग्लोबल एवरेज 35 प्रतिशत है. (फोटो- कैन्वा)

TRENDING NOW

5.How to Use AI so it doesn't harm out brain

How to Use AI so it doesn't harm out brain
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BBC.com के आर्टिकल में थॉमस जर्मेन लिखते हैं कि AI हमारे लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं. वो लिखते हैं कि ये ज़रूरी है कि AI पर प्रॉम्प्ट लिखने से पहले हम उस विषय पर खुद से रिसर्च करें, खुद ब्रेन स्टॉर्म करें और अपने आइडियाज़ को फाइन ट्यून करने के लिए AI का इस्तेमाल करें. इससे आप AI को डायरेक्शन दे पाएंगे कि आपको क्या चाहिए. (फोटो- कैन्वा)

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