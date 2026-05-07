केवल 10 मिनट के AI इस्तेमाल का दिमाग पर क्या असर होगा? नई रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

टेक-ऑटो
Kusum Lata | May 07, 2026, 02:57 PM IST
1.Impact of 10 minutes of AI Use
Carnegie Mellon University, MIT, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी में सामने आया है कि केवल 10 मिनट के लिए AI का इस्तेमाल करना आपके सोचने की क्षमता पर नेगेटिव असर डाल सकता है. माने केवल 10 मिनट का AI एक्सपोजर आपके सोचने की शक्ति को कमज़ोर कर सकता है. इस स्टडी में सामने आया कि AI का इस्तेमाल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, लेकिन इसका लोगों की बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर असर पड़ सकता है. (फोटो- कैन्वा)
2.How the Study was conducted
रिसर्चर्स की टीम ने एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कुछ लोगों पर यह स्टडी की. इसके तहत उन्हें मैथ सॉल्व करने और कॉम्प्रेहेंशन पढ़ने के लिए कहा गया. कुछ पार्टिसिपेंट्स को AI असिस्टेंट दिया गया और कुछ को नहीं. जिन्हें AI असिस्टेंट दिया गया उनसे अचानक AI छीन लिया गया. स्टडी में सामने आया कि जिन लोगों को AI देकर वापस लिया गया, उनमें से ज्यादातर लोगों ने या तो गलत जवाब दिए या फिर सवाल ही छोड़ दिए. (फोटो- कैन्वा)
3.People Without AI performed Better in Study
इस स्टडी में सामने आया कि जिन लोगों को 10 मिनट के लिए AI असिस्टेंट दिया गया, उनके मुकाबले उन लोगों ने बेहतर परफॉर्म किया जिन्हें AI असिस्टेंट दिया ही नहीं गया. इस स्टडी में यह भी बताया गया कि जिन्हें AI असिस्टेंट मिला, उनमें से जिन लोगों ने पूरा प्रॉब्लम AI से सॉल्व करवाया, उनके सोचने की क्षमता पर असर पड़ा. हालांकि, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने केवल हिंट और क्लैरिफिकेशन के लिए AI का इस्तेमाल किया, उन पर नेगेटिव असर नहीं हुआ. (फोटो- कैन्वा)
4.How Many Indians Use AI
माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से की गई इस साल की शुरुआत में आई एक स्टडी रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत में लगभग 65 प्रतिशत लोगों ने AI का इस्तेमाल किया है. जबकि 41 प्रतिशत भारतीयों का कहना था कि वो डेली लाइफ में AI का इस्तेमाल करते हैं. बता दें कि AI इस्तेमाल का ग्लोबल एवरेज 35 प्रतिशत है. (फोटो- कैन्वा)
5.How to Use AI so it doesn't harm out brain
BBC.com के आर्टिकल में थॉमस जर्मेन लिखते हैं कि AI हमारे लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं. वो लिखते हैं कि ये ज़रूरी है कि AI पर प्रॉम्प्ट लिखने से पहले हम उस विषय पर खुद से रिसर्च करें, खुद ब्रेन स्टॉर्म करें और अपने आइडियाज़ को फाइन ट्यून करने के लिए AI का इस्तेमाल करें. इससे आप AI को डायरेक्शन दे पाएंगे कि आपको क्या चाहिए. (फोटो- कैन्वा)