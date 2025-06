5 . What Happens if you sell 15 year old car

कार की गिनती एक डेप्रिशिएटिंग एसेट में होती है. माने वो संपत्ति जिसकी कीमत समय और इस्तेमाल के साथ घटती है. ऐसे में हर बीतते साल के साथ कार की रीसेल वैल्यू घटती जाती है. ऐसे में जब तक आपकी गाड़ी 12-15 साल की होती है तब तक उसके दाम कौड़ियों में पहुंच जाते हैं. चूंकि, कार का दोबारा रजिस्ट्रेशन और फिटनेस टेस्ट खर्चीला होता है तो उसकी रीसेल वैल्यू अच्छी नहीं मिलती. कई बार 12-15 साल पुराने बजट कार की रीसेल वैल्यू लाख रुपये भी नहीं पहुंच पाती.(फोटो- कैन्वा)